Horas sin cotizar, salarios bajos, trabajadores sin papeles en el campo o la precariedad de sectores como la hostelería y la agroalimentación son algunos de los problemas que tiene la juventud murciana. Esa fue la conclusión a la que se llegó en una asamblea abierta de CC OO con sus afiliados jóvenes y personas interesadas. Dicho encuentro está enmarcado en una gira estatal de la Secretaría de Confederal de Juventud para conocer de la boca de la gente joven cómo es su realidad hoy día.

En Murcia hay «hay una precariedad muy alta» en los sectores de hostelería y el agroalimentario, explica Adrià Junyent Martínez, secretario confederal de Juventud.

«La precariedad juvenil y el acceso a la vivienda siguen siendo problemas sin resolverse», señala Junyent, que expone que el paro juvenil no es algo nuevo y aún así sigue siendo muy alto. Además, argumenta que la subida del salario en los últimos 10 años ha sido de un 0% mientras que la inflación se ha disparado 15 puntos. «Es una situación que empieza a ser insostenible para la gente joven», asegura.

La juventud murciana, cuyo paro ronda el 25%, opta por «resignarse». Junyent explica que aquellas personas jóvenes que no encuentran empleo en la Región, deciden quedarse en su tierra a pesar de estar sobrecualificadas. En parte porque, al vivir con sus padres, no tienen que pagar alquiler y aquí el coste de la vida es menor.

«La gente joven no remonta cabeza después de tres crisis económicas consecutivas», añade. Es por ello que habla de una «cronificación» de la precariedad y eso deriva en que, incluso ya de adultos, no se sale al 100% de esas condiciones. «Ya no es un tema únicamente de juventud, sino de país», sentencia.

Generación de cristal

Ante las críticas que reciben las generaciones más jóvenes por parte de la de sus padres, Junyent pide «empatía». «Que escuchen a sus hijos, que escuchen sobre la situación precaria en la que viven, que ni aún esforzándose salen de la pobreza», dijo.

Con los datos en la mano, subraya que «hay cuestiones en las que estamos peor»: a nivel salarial, se ha perdido «una barbaridad» de poder adquisitivo, y a nivel habitacional la vivienda «ha subido muchísimo más que su generación».

Cree que hay cierta cultura arraigada en la que se ha normalizado «que una persona joven sea precaria». Es decir, nadie se imagina a alguien de 22 años con un trabajo estable, vivienda y completamente independiente de sus padres. Junyent recalca que hay que trabajar para combatir esta idea que se tiene de la juventud.

Para conocer las consecuencias de esta situación, dijo que no había que irse al futuro porque ya se está viendo. «Ya somos un país pobre», subraya. «Uno de cada dos personas que viven en alquiler están en la pobreza y uno de cada tres trabajadores son pobres pese a trabajar. Muchas veces hablamos de tonterías y lo que tenemos que hablar es de esto», recalcó.