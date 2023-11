La Fundación Laboral de la Construcción, que fue constituida por la Confederación Nacional de los Constructores y los sindicatos CC OO y UGT para formar a los trabajadores del sector, ha celebrado sus 30 años de historia con un acto que ha reunido en Murcia a los representantes de las organizaciones fundadoras en España y en la Región.

En el año 2023 la Fundación ha formado en la Región a más de 1.700 personas y ha atendido a 385 en sus oficinas de empleo. El presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén, que preside también la Fundación Laboral de la Construcción nacional, ha recordado que "el 74% de las empresas necesita trabajadores y que el 70% de esas empresas creen que no van a poder encontrar profesionales cualificados”.

El máximo responsable de la patronal nacional de la construcción ha dicho que "siete de cada diez euros de los fondos europeos Next Generation se van a destinar directa o indirectamente al sector de la construcción porque ya no sólo van a financiar la rehabilitación y regeneración urbana, sino también a otras infraestructuras como desaladoras, depuradoras, plantas de reciclaje, parques eólicos, estaciones fotovoltaicas o redes de cobertura 5G, entre otras".

También ha apuntado que actualmente hay 6.256 alumnos estudiando la Formación Profesional de Edificación y Obra Civil, cuando el sector cuenta con 1,4 millones de empleados, por lo que ha reivindicado la necesidad de fomentar estas profesiones entre los jóvenes.

Por su parte, el presidente de Frecom, José Hernández, que preside la fundación en Murcia, ha dicho que “la construcción es un sector industrial de presente y de futuro, pero no puede hacer frente a un sistema que no está funcionando”. Según Henández, “hay un problema estructural de empleo en España, del que no se puede culpar a los jóvenes. Las administraciones públicas deben analizar qué están haciendo para permitir y alimentar esta situación que nos está rompiendo como sociedad”, ha concluido.

El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ha recordado que "hay 100.000 personas en paro en la Región de Murcia y desde el Gobierno trabajamos en ello y apostamos por formar a las interesadas en vincular su futuro laboral a la construcción, pues es el momento de volver a un sector que es futuro, pujante y puntero”, concluyó Pancorbo de la Torre.

Al acto conmemorativo del aniversario celebrado en Murcia han asistido también Daniel Barragán Burgui, vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción nacional y secretario general de CC OO del Hábitat; Sergio Estela Gallego, secretario del sector de la Construcción y Minería Estatal de UGT FICA; y Julio Gil Iglesias, director general de la Fundación.

También han estado presentes los secretarios generales de CC OO y UGT en la Región, Santiago Martínez y Antonio Jiménez, respectivamente.