La periodista de RTVE Ebbaba Hameida ha acumulado en los últimos años una gran experiencia en conflictos bélicos debido a la invasión rusa de Ucrania y a la recurrente lucha en Oriente Próximo. Premio Especial Dircom por su cobertura de la guerra de Ucrania, la primera mujer saharaui en ser doctora cum laude en Periodismo participa este jueves en las VI Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa.

Ucrania, Gaza... El periodismo de conflictos vuelve a estar en alza.

El periodismo real no tiene apellidos. Los conflictos son parte de la realidad en un mundo convulso del que ahora, quizás, somos más conscientes gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales y a la voz de periodistas como los que están en Gaza, que nos están contando lo que ocurre allí rompiendo el cerco informativo ante la prohibición de Israel y Egipto de dejar pasar a la prensa. Los conflictos nos interpelan y si cerramos los ojos es porque no queremos verlos.

Aunque cada vez es más difícil cerrar los ojos.

Porque los conflictos cada vez están más interconectados. Lo que ocurre en Ucrania afecta a nuestros bolsillos aquí en España y en toda Europa, pero también afecta a la hambruna en África. En un mundo global no existe el conflicto aislado.

¿Tenemos los españoles una manera diferente de ver a los refugiados ucranianos y a los palestinos?

Tenemos que hacer un ejercicio desde los medios de comunicación y reflexionar sobre cómo priorizamos unas vidas sobre otras. Conseguimos contar bien la invasión de Ucrania, ponerla en las portadas de los periódicos, que la prensa pudiera entrar allí y contar las historias de los ucranianos. Eso hizo posible que llegara un mensaje a la sociedad, que la volvió más empática. De hecho, hubo hasta taxistas de Madrid que viajaban hasta la frontera para recoger a refugiados. Sin embargo, cuando hablamos de Melilla, de Ceuta, de las Islas Canarias, lo hacemos de una forma distinta. ¿Por qué? Porque no somos capaces de contar las historias con nombres y apellidos. Y ahora mismo lo estamos viendo en Gaza. La prensa internacional no puede entrar, por lo que es muy difícil contar lo que está pasando. Es un reto. En RTVE contamos con imágenes de periodistas y cámaras gazatíes que nos están intentando contar el conflicto desde dentro, pero estamos también ante un reto de narrativas y por eso los medios tenemos que luchar contra los sesgos racistas y clasistas.

Usted es saharaui. ¿Le hace eso sentirse más cercana al pueblo palestino por las similitudes que hay entre ambos pueblos?

Me hace comprender lo que es la ocupación del territorio, lo que es una guerra, lo que es el refugio y una serie de terminologías que quizás para otros sean más ajenas. También me pasó con Ucrania. Las ‘babusyas’, las abuelas ucranianas, me recordaban mucho a mi abuela, a su historia y a su éxodo. Cómo tuvo que abandonar su casa en el Sahara Occidental. Pero considero que el periodismo tiene sus propias normas, sus preguntas y respuestas que el origen no determina.

¿Siente la tentación de tomar partido en la guerra entre Israel y Palestina?

Tenemos la obligación de traer un poco de sosiego, reflexión, análisis. El buen periodismo es eso. Lo otro es ruido y polarización. No podemos caer en la polarización política porque no se trata de un tema de izquierda o derecha. Una buena crónica periodística no es la que da respuestas, sino la que produce más preguntas que respuestas y lleva al lector a reflexionar, a plantearse y a querer conocer más.

Las redes sociales no ayudan mucho a eso.

Las redes sociales son una herramienta, un canal, pero nuestro comportamiento en ellas tiene que ser periodístico. No debemos competir constantemente por la rapidez porque así se inyecta más veneno a la conversación y se crea más polarización.

¿Es necesario ver tantas imágenes de niños muertos?

No hay que infantilizar a la sociedad. La ciudadanía tiene todo el derecho a elegir cómo informarse. Muchas veces, en los medios de comunicación decimos que la gente no quiere ver algo porque es muy duro, pero tienen el derecho a la información y ya son casi 5.000 niños muertos.

¿Hay que mojarse para informar de guerras?

Hay que mojarse al lado de los civiles y hay que mojarse cuando estamos hablando de derechos humanos. Aunque, en realidad, no es mojarse, es contar la realidad. Si mojarme es escuchar a una señora en Bucha (Ucrania) que me está contando la pesadilla que han vivido durante la ocupación rusa, entonces sí.

La salud mental al volver de una guerra

Cuerpos desperdigados por el suelo, algunos desmembrados, cadáveres de niños, sensación de peligro. Ser periodista de guerra no fácil y sí que es muy peligroso. «Nunca el comienzo de un conflicto había sido tan mortífero para los periodistas en el siglo XXI. 41 compañeros han sido asesinados desde la masacre cometida por Hamas en Israel y el inicio de los bombardeos en Gaza. Más de uno al día. 36 son palestinos. Al menos doce de ellos lo han sido en el ejercicio de su trabajo, la gran mayoría en Gaza como consecuencia de los bombardeos israelíes», explica Ebbaba Hameida, miembro de Reporteros Sin Fronteras.

Los problemas después de tanta violencia les acompañan a casa cuando se marchan. «Los periodistas que nos han precedido siempre hablan desde la fortaleza, pero mi generación se ha dado cuenta de la importancia de pedir ayuda. No somos ni héroes ni heroínas. Vemos atrocidades y al volver debemos aprender a gestionarlo», explica. A ella misma le pasó y reconoce que recurrió a su terapeuta tras la crisis en Ceuta de 2019 y tras la guerra en Ucrania. «Para que la información sea sana, nosotros tenemos que estar sanos. Y la salud mental es imprescindible para cualquiera», señala.

Y lo dice pensando en compañeros que no accederán a ella. «Hay que reivindicar la valentía y el coraje de los periodistas locales» de Gaza, que «nos mandan crónicas sin luz, sin agua, sin electricidad y sin internet. Que haya compañeros que han perdido a todos, que les veas con la foto de sus bebés muertos y se pongan a trabajar al día siguiente... Eso va a tener muchas secuelas para ellos en el futuro», lamenta.