María del Carmen Gómez Hurtado (Elche, 1985) es la única mujer de todas las Fuerzas Armadas capacitada y adiestrada para efectuar las Maniobras de Relativo de Campaña y la primera paracaidista fémina en saltar con la bandera de España en el desfile del Día de la Hispanidad. Lo hizo el pasado mes de octubre, justo un año después que su compañero y pareja Óscar García, el paracaidista que quedó enganchado a una farola del Paseo de la Castellana.

¿De dónde surge su vocación?

Me lo fui encontrando. Yo trabajaba en una fábrica de calzado, en Elche. Era muy jovencita y una amiga me dijo: «Mamen, prueba en las Fuerzas Armadas». Y la verdad es que me gustó bastante la idea como salida laboral y decidí probar. A la larga, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Tenía entonces 20 años y ahora tengo 38.

¿Cómo recuerda la primera vez que saltó?

La primera vez que salté no era ni consciente del salto. Vas tan nerviosa y con tanto miedo que, hasta que no llegas al tercer o cuarto salto, no te das cuenta realmente de lo que está pasando, no eres consciente. También es otro tipo de disciplina: es el primer curso que se hace, apertura automática se llama. Sales ya enganchado del avión, sales como proyectado hacia afuera y no puedes hacer nada por ti. En el 2011 hice ya el curso de apertura manual, que ya es el paracaidismo que más me gusta. Empecé un paracaidismo táctico en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, que es la unidad a la que pertenezco. Hasta que vi la oportunidad de entrar a la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (Papea) para practicar paracaidismo deportivo, en el año 2016.

Siete años. ¿Cómo va la experiencia?

Cada vez mejor, de esto no te cansas nunca. Es un trabajo que es muy bonito: me gusta mucho la competición, el deporte... Es un trabajo muy ameno. Por las mañanas, cuando me levanto, tengo ganas de venir a trabajar.

¿Cómo es un día a día en la Patrulla Acrobática?

Nosotros llegamos aquí a las siete o siete y cuarto de la mañana. A las siete y media bajamos a montar zona: las colchonetas, una especie de diana, los techados para plegar luego el paracaidas... preparamos todo nuestro material. A las ocho y cuarto o así comenzamos con los lanzamientos. Hasta las tres o así. Hacemos una media de cinco o seis lanzamientos diarios.

¿Tiene el cálculo de cuántos lanzamientos lleva usted ya?

Estoy cerca de los 3.000. Aún no he llegado, pero estoy cerca.

Y entre los saltos más especiales, el del pasado día 12. ¿Cómo se preparó y cuándo le dijeron que saltaría usted?

Pues el año pasado saltó ya mi pareja, Óscar García, que fue al que se le enrolló la bandera. Por antigüedad, ya estaba yo cerca, pero no salté el año pasado porque me acababa de incorporar de la baja de maternidad. Pero el capitán ya me dijo: «La siguiente eres tú». Por antigüedad y por experiencia en la patrulla. Así que este año empezamos con el Día de las Fuerzas Armadas, que tuve la oportunidad de saltar con Óscar; y, lo que culminó el decir ‘vas tú sí o sí el 12 de Octubre’ fue cuando quedé campeona de España en la competición que se hizo en San Javier.

¿Y sintió nervios?

Muchos nervios. En la preparación, sobre todo. Este año, entrenando, todos los días he dedicado un lanzamiento o dos a saltar con la bandera. Sobre todo, los dos últimos meses antes del 12 de Octubre. Lo que hicimos fue buscar sitios difíciles, dentro de la base, para saltar, para apretarte. Como saltar en una rotonda, en una zona con conos, para dejar la bandera en el centro, zonas más pequeñitas...

Más de reto.

Sí, más de reto. Aunque todos los saltos, para mí, eran como el 12 de Octubre. Porque yo soy una ‘asfixiá’ (ríe).

Y cuando llegó el 12 de octubre...

No dormí nada. A las cuatro de la mañana abrí los ojos y ya no pude dormir. Sí que es cierto que me suele pasar cuando voy a las exhibiciones: la noche previa a la exhibición, duermo más o duermo menos. Pero, una vez que estás en el avión y pensando en el trabajo, los nervios los dejas a un lado: estás centrada en el trabajo. Cuando estás sobrevolando la zona y estás con tu compañero, con esa complicidad de que todo va a salir bien, se van los nervios.

¿Le dio algún consejo su pareja, ya que él saltó en 2022?

¡Me dio un consejo para que no se me liase la bandera! Me dijo que tranquilidad, que no me pusiese nerviosa a la hora de sacar la bandera, que siguiese los pasos que siempre hacemos y ya está. Que lo disfrutase el salto, que él no pudo, por la pelea que tuvo con la bandera.

Y lo disfrutaste...

Yo lo disfruté mucho con mi compañero (Miguel Antonio Gómez, cabo primero). Llegó un momento que en el aire, con los paracaídas abiertos, empezamos a jugar a chocarnos las campanas en el aire. Eso no se ve, no lo retransmitieron. Pero había un ambientazo... Y me permití el lujo de, cuando pasé por la azotea del hotel Palace, saludar a mi pareja. Le dije: «¡Hasta luego!»

¿Cuál es el próximo reto?

Ahora, en el mes de noviembre, nos vamos a una competición en Dubai. De la misma disciplina, de precisión. Va el equipo de los chicos y yo. Como son Emiratos Árabes, las competiciones no son mixtas. El premio es en metálico, a ver si me puedo traer una pastilla para Navidad. Esas competiciones civiles las pagamos nosotros, con patrocinadores. Defensa nos paga las exhibiciones, que es de lo que realmente vive la patrulla.

Hablando de chicos y chicas, ¿aquí ha sufrido machismo?

¿En la patrulla? No. El paracaidismo es un deporte que físicamente no tiene diferencias, aunque siempre tienes que demostrar un poquito más. Yo, en mi caso, he sido más miedosa; al principio, cuando empezamos a trabajar en la disciplina de Relativo de Campana, me daba más miedo, tardé un poco más que los chicos. Pero, bueno, al final lo conseguí y mis compañeros nunca me han puesto una pega. Es mejor sentirse segura, no puedes subir a hacer una exhibición de este nivel con alguien que no esté seguro al cien por cien, porque te estás jugando la vida. Hay que ser muy humilde. El paracaidismo solo da dosis de humildad.

¿Qué le ha enseñado el paracaidismo en la vida?

Que el karma existe. El paracaidismo es muy humilde, no es una ciencia cierta. A lo mejor tu compañero mete la pata hoy y mañana te toca a ti. Muchos valores también, de compañerismo, espíritu de sacrificio, competición y gestión de los nervios.

¿Qué queda por hacer en España para que la gente comprenda mejor el papel que desempeña el Ejército?

Es que yo creo que el Ejército, a día de hoy, es un gran desconocido: la gente lo asocia a guerra, a misiones en el extranjero... Y el Ejército es un servicio, como puede ser el servicio de ambulancias: mejor no tener que usarlo nunca, pero tiene que estar. Es algo que se tiene que mantener. Ahora mismo hay equipos alertados de mi unidad para irse a Líbano.

¿Les afectó en la Base de Alcantarilla el asunto del refuerzo de la alerta antiterrorista?

No. A la Policía Aérea quizás sí, por refuerzos de ellos, pero a nosotros nada. Es que nosotros somos militares, pero, dentro del Ejército, creo que somos lo más poco militar que hay.

¿Por qué?

Solamente con la vestimenta que llevamos... Porque yo soy cabo, pero hay soldados, subtenientes, capitanes... Y sabemos dónde estamos, pero nuestro mundillo es deportivo. Hacemos un mantenimiento anual de tiro, para que no se te olvide, pero poco.

Y aparte de militar, es usted madre...

Tengo un niño de dos años y medio, en febrero cumple tres. Ahora mismo estoy sola, porque el padre se ha ido a la academia para ascender a sargento, porque él también es cabo. Estoy aquí en la huerta, en una casita con cincuenta naranjos, dos limoneros y tres perros. Se ha tenido que mudar mi suegra de Málaga a echarme una mano, porque es inviable.

¿Y maternidad y Ejército...?

Cuando me quedé en estado, yo sé lo que conlleva. He fallado a muchas exhibiciones. Para no quitarle el puesto a otro compañero, yo le dije a mi capitán: «Mi capitán, si usted lo ve necesario, yo dejo la patrulla y, cuando me pueda incorporar porque esté todo muy atado, pues vuelvo». Y dijo que de eso nada. No he tenido ningún problema y me estoy planteando tener otro niño para el próximo año.