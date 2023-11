Cambió la capital del Segura por Harvard con apenas 20 años, al no darle la nota para estudiar Informática en la UMU. Y la costa este de EE.UU. por la oeste, por amor, durante la eclosión de las punto com en Silicon Valley. El paso de Rogelio Bernal (Murcia, 1969) por Netscape o eBay no lo catapultarían a la fama mundial, sino su afición por la astrofotografía. Lustros después de su primera instantánea, con numerosos premios en su haber, y multitud de colaboraciones en medios internacionales, visita su localidad natal convertido en el fotógrafo de las estrellas, pero las de verdad.

¿Ha debido sacrificar su carrera por la astrofotografía?

No fue una decisión de un día para otro. Estaba muy metido en el sector tecnológico y, poco a poco, la astrofotografía empezó a generarme una serie de ingresos. Le dediqué más tiempo y acabó siendo mi principal actividad. No añoro el mundo corporativo.

¿De qué foto se siente más orgulloso?

Por ejemplo, de una de Andrómeda que muestra unas nubes rojas que no se habían detectado ni fotografiado hasta entonces, con lo cual fue una sorpresa al ser de las galaxias más estudiadas. Nadie sabíamos que estaban ahí.

¿En qué se caracteriza su celebrado toque personal?

Me salió poco a poco, y la gente me dijo que hacía algo que el resto no. Fui el primero que, al tomar fotos de galaxias o nebulosas, buscaba composiciones, con varios objetos astronómicos. También trato de capturar aquellos con poca luz y que no aparecen en otras astrofotografías.

¿Y cuánto difieren sus instantáneas originales del resultado final? Algunas personas afirman que las astrofotografías, en general, están tan procesadas que no reflejan la realidad.

Aun con exposiciones largas, cuando abres las fotos en el ordenador ves puntitos, no nebulosas ni galaxias, porque casi no emiten luz. Irremediablemente hay que subirles el brillo para poder distinguir los diferentes objetos, y existen montones de técnicas para ello. Hay quienes respetan los datos capturados y otros se toman licencias. Yo intento representar los verdaderos colores.

¿No teme que la belleza de sus fotos pueda reducirlas a mera decoración y eclipsar la que sería la parte más divulgativa de su labor?

No, pues procuro tomar fotos con valor científico que muestren lo que hay sin trucos, pintar o modificar nada o hacer montajes raros. Quienes compran mis imágenes les gusta, además de su componente artístico, que sean auténticas, impresionen y den pie a reflexiones.

¿Y en qué proyectos de agencias espaciales ha colaborado?

La Nasa ha publicado más de 80 instantáneas mías para su ‘Astronomy Picture of the Day’, lo cual no considero colaboración. Como independiente, en el proyecto de colocar un telescopio en la Luna; básicamente la Nasa quería tomar fotos con él y que les enseñara a procesarlas. La decisión sobre qué equipos instalar es donde vi que se equivocaban, y a los cuatro meses se canceló todo después de gastar millones de dólares.

¿Estamos solos? ¿En esas frías noches ha visto algo que no debería estar ahí?

Dadas las dimensiones solo de la Vía Láctea, estadísticamente es probable que no seamos tan únicos. Y sí, cuando pasas tantísimas noches bajo las estrellas, antes o después ves cosas sin explicación. Pero nunca he pensado que puedan ser platillos volantes.

La contaminación lumínica es una realidad. ¿Piensa que las ordenanzas de ciertos municipios son efectivas para combatirla?

Cualquier iniciativa que deje de apuntar luminarias al cielo injustificadamente es bienvenida. Usamos demasiada luz por la noche y, en muchos casos, la dirigimos hacia arriba sin ningún sentido cuando debería ser hacia abajo o donde importa. De todas formas, la sociedad no está concienciada y le da igual, es la triste realidad.

¿Valora residir en Murcia en el futuro?

En ocasiones he sentido que Murcia ya no era mi sitio. Sin embargo, por circunstancias personales estoy regresando a menudo y la tierra tira. Me veréis mucho más por aquí. Incluso contemplo la posibilidad de volver a residir en Murcia a medio plazo.