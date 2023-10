La proposición de ley para prorrogar la moratoria urbanística en el Mar Menor, que decayó en verano por cumplirse el plazo estipulado en la Ley de Protección y Recuperación de la laguna, se tramitará con carácter de urgencia, tanto si se trata de la proposición del Partido Popular como si se trata de la del Partido Socialista. Así lo ha decidido este martes la Junta de Portavoces, que evitó, por ahora, poner fecha a su debate en la Asamblea y no lo ordenó para la próxima semana.

El portavoz socialista, José Vélez, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro que su grupo parlamentario tiende la mano «a todos los grupos para llegar a un acuerdo que, de manera inequívoca, proteja la laguna». En este sentido, aseguró que el Partido Socialista hará una «oposición responsable y propositiva» porque su «objetivo es ofrecer soluciones a los desafíos que tiene nuestra Región».

Fue en el último pleno, del día 18, cuando el socialista Manuel Sevilla retiró su proposición de ley para evitar que fuera tramitada por el sistema de debate a término fijo, lo que establece un plazo de enmiendas y, por tanto, abre la puerta a cambiar la norma más allá de lo deseado por el PSOE. El mismo día, registraron una nueva proposición de ley que modifique la Ley del Mar Menor para prorrogar la moratoria urbanística hasta la aprobación del Plan de Ordenación.

Lo mismo hizo, sin embargo, el Partido Popular, que también deberá sentarse a negociar con otros partidos para sacar adelante su propuesta. Vox no parece estar por la labor. Tampoco Podemos. Es más, ambos extremos votaron en contra del trámite de urgencia para poder introducir enmiendas, un rechazo que, si continúa, podría obligar a los dos grandes partidos a entenderse. Las conversaciones están abiertas mientras que la Junta de Portavoces no le ponga a fecha al debate. Y mientras, el Mar Menor sigue sin moratoria.

«El PSOE no va a consentir ni un paso a tras en la protección y recuperación del Mar Menor», dijo Vélez, que recordó que «López Miras es el único responsable de que actualmente la laguna no esté protegida», entre otras cosas, «por haber bloqueado todas las iniciativas que ha presentado el PSOE». La diputada regional del Partido Popular María Casajús contestaba que es el PSOE quien «lidera en propaganda vacía, inacción y abandono respecto al Mar Menor», destacando que «Pedro Sánchez no ejerce sus competencias y se niega a colaborar».

María Marín (Podemos) lamentó la «batalla por el titular y por el protagonismo» entre el Partido Popular y el PSOE. Afirmó que se opone al trámite de la moratoria por lectura única, sin enmiendas, porque «cercena la participación de la ciudadanía».