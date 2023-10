Que el 25% de los reclusos de las cárceles de la Región sean extranjeros, en su mayoría marroquíes, no significa que las personas foráneas delincan más que los españoles: en muchas ocasiones se les manda a prisión provisional porque se trata de inmigrantes que no tienen arraigo, lo cual puede llegar a implicar un riesgo de fuga. Además, aunque uno de cada cuatro presos del centro penitenciario más grande de la Comunidad, el emplazado en el municipio de Campos del Río, sean extranjeros, en esta prisión no hay traductores, como tampoco los hay en el penal de la población murciana de Sangonera.

Así lo pone de manifiesto la Fiscalía Superior de la Región en su Memoria de 2023. En el Ministerio Público obtuvieron la información tras una entrevista realizada con el director de la prisión de Campos del Río, explican. «De ese 25% de extranjeros los que más dificultades pueden encontrar en la prisión son precisamente aquellos que carecen de arraigo, que han sobrevivido en la calle y que no tienen papeles, principalmente marroquíes, argelinos y subsaharianos llegados a este país en pateras», resalta el organismo que dirige José Luis Díaz Manzanera. Y es que, subrayan desde la Fiscalía, «la situación en la que viven las personas extranjeras en nuestro país, especialmente las que no tienen arraigo alguno, es prácticamente de supervivencia y es muy fácil para ellas caer en la delincuencia, lo que en los casos graves les aboca directamente a la prisión desde el Juzgado de Guardia». Cabe recordar que una de las razones para acordar dicha medida privativa de libertad es «asegurar la presencia del encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga», con lo que, en el caso de extranjeros sin arraigo, sin hogar y sin el idioma, «sus circunstancias son argumentos a favor de la prisión», dice el Ministerio Público. Una vez internados en el penal, continúan las dificultades. Por ejemplo, la del idioma, dado que la mayoría de migrantes, subraya la Fiscalía, «prácticamente no saben hablar español y en los centros penitenciarios, al menos en los de Murcia, se carece de traductor, con lo cual los internos extranjeros deben acudir a compatriotas para comunicarse con los funcionarios, o con los organismos judiciales». Hay extranjeros que «se hacen acompañar por un colega que más o menos domina el castellano» para poder interactuar entre rejas. La segunda dificultad aparece cuando estos internos extranjeros sin arraigo intentan acceder a beneficios penitenciarios tales como permisos, progresión de grado o la libertad condicional. El Ministerio Público valora que existen en la Comunidad diferentes organizaciones de carácter humanitario «que colaboran por la administración penitenciaria para facilitar a los desarraigados (no siempre extranjeros) un alojamiento y la existencia de una persona responsable a la hora de disfrutar de tales beneficios. Aunque una de las competencias del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es aplicar la resolución que permite a una persona cumplir su condena en otro estado de la UE cuando la sentencia sea firme, «en la Región no nos consta que se haya empleado dicho procedimiento más que una sola vez», cuando en 2022 un preso de nacionalidad rumana solicitó ser trasladado a su país de origen para terminar de cumplir la pena, que concluirá en 2025. El expediente de este asunto se encuentra aún en tramitación.