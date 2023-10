El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, José Vélez, denunció ayer que cerca de 11.000 agricultores y ganaderos murcianos no se están beneficiando todavía de los ingresos anticipados de las ayudas de la PAC «porque el Gobierno de López Miras no ha hecho su trabajo» y no ha comunicado sus previsiones de pagos. «PP y Vox dicen ser los mayores defensores del campo, pero a la hora de la verdad abandonan y castigan a agricultores y ganaderos», criticó.

«Debido a la presión y para calmar al sector, López Miras anunció el pasado lunes que, supuestamente, pagaría el anticipo de la PAC a 667 ganaderos. Le exigimos transparencia y que informe de dónde va a sacar el dinero, qué criterios va a seguir y cuándo va a abonarlo. Nos tememos que estamos ante otra de sus mentiras para conseguir titulares y salir del paso ante otra nueva chapuza», manifestó el líder de los socialistas murcianos. Desde el PSOE señalan que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adelantado cerca de 2.500 millones de euros a las comunidades que han solicitado fondos para el pago de los anticipos de las ayudas directas de la PAC correspondientes a las solicitudes de 2023. El diputado del Grupo Parlamentario Popular Jesús Cano contestó ayer que el «el Ministerio siempre anuncia lluvia de millones para los regantes, agricultores y ganaderos de la Región de Murcia, pero nunca les llega nada». Asimismo, recalcó que «Vélez miente al igual que el resto de los socialistas», ya que «sabe perfectamente», porque así se anunció, que «esta semana el Gobierno de Fernando López Miras comenzará a abonar los 3,5 millones del anticipo las ayudas de la PAC». Cano subrayó que «lo único que el Gobierno de Sánchez hace por el sector primario es subirle los precios de las materias primas, del combustible y de la energía».