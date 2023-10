Decenas de miles de personas salieron a la calle el 24 de septiembre alentados por el PP para protestar por las negociaciones del PSOE con Junts. Otras tantas hicieron lo mismo el 8 de octubre en Barcelona contra la amnistía. El próximo domingo, esta vez en la Plaza de Colón, la Fundación Denaes (para la Defensa de la Nación Española) ha convocado una nueva manifestación al mediodía con el mismo motivo, «Ante un desafío como este, no se puede estar callado. Las batallas que siempre se pierden son las que no se dan», afirma la diputada murciana Lourdes Méndez, de Vox, que ha hablado con La Opinión.

El partido de Santiago Abascal no tardó en apoyar esta protesta y sus líderes «acudirán conscientes del momento tan grave como el que estamos viviendo».

«Es el momento de que España dé una lección a Pedro Sánchez y le demuestre que no vamos a permitir que siga negociando y que siga mercadeando con lo más preciado que un español tiene como tal, que es nuestra querida nación», considera Méndez.

«Es una aberración conceder la amnistía a quienes llevaron la violencia a las calles y derogaron la Constitución en una parte de España», comenta, recordando los días que se vivieron en Cataluña tras el 1 de octubre, culmen del ‘procés’. «Es la inversión de las legitimidades», sentencia.

Más allá de que esté «en riesgo» la unidad de España, quien lideró la candidatura de Vox el 23J en la Región se muestra convencida de que «la amnistía sólo responde a la ambición de Sánchez de mantenerse en el poder». De este modo, confía en que desde Colón se mande un mensaje claro a Sánchez: «No vamos a permitir el autogolpe. Si él deslegitima las instituciones, la nación responderá y corregirá la situación».

Aunque se espera que acudan miembros del Partido Popular, en esta ocasión no ha habido un apoyo tan explícito como en Barcelona, obligando a Denaes a invitar al presidente popular públicamente. «Sí han confirmado que estarán Esperanza Aguirre y otros destacados líderes históricos del PP. También estará Mayor Oreja, puesto que se ha unido la organización NEOS que él preside», comenta la parlamentaria de Vox, que entiende que tampoco faltará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Echamos en falta una posición clara y abierta del PP y del señor Feijóo diciendo que va a acudir como un ciudadano más a respaldar esta importante convocatoria», añade.

Murcia, daño colateral

Además de la amnistía, ERC y Junts no cesan en su empeño de llevar a cabo una referéndum de autodeterminación, aunque es más complejo. «Una consulta vinculante sobre la autodeterminación de Cataluña implicaría, previamente, una reforma de la Constitución al afectar a la indisoluble unidad de España contemplada en el artículo 2», afirma Méndez. Por eso, deuda y presupuestos son más factibles de ser elementos de la negociación; de hecho, ya se han puesto encima de la mesa y por ahí es por donde puede salir perjudicada la Región.

«Algunos deben pagar la fiesta de otros», lamenta Méndez, que dice que «el dinero y ventajas que paga el gobierno por cada voto por continuar un día más salen de nuestros bolsillos y de nuestras obligaciones».

«Nada es gratis y el dinero no sale de la nada. Lo que algunos se lleven de más, otros lo pagarán llevándose de menos. Los derechos diferentes de algunos son obligaciones para otros», añade, al tiempo que acude a la Constitución para apuntar que, en su artículo primero, «propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y una igualdad que se rompe dando y permitiendo más a unos que a otros. Nosotros en este dislate, somos los otros», asegura.

Pero la denostada amnistía para Vox no es el fin, sino uno más de los pasos a seguir por el independentismo, se teme esta parlamentaria. «Cuando prevalecen los intereses personales con absoluta carencia de principios morales y éticos, no hay freno para ejecutar cualquier acción que se crea necesaria para mantenerse en el poder. El Falcon y el helicóptero no son nada con las transformaciones sociales y económicas que reclaman los enemigos de España».

Ya denunció el Partido Popular la semana pasada que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, tiene la Cámara Baja «cerrada a cal y canto» y sin actividad mientras se desarrollan las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, al estar «impidiendo que funcione» con las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces. «Si la Mesa no funciona, las iniciativas parlamentarias no se califican. Y si la Junta de Portavoces no se convoca, pues tampoco se puede acordar aquello que reglamentariamente corresponde», explicó Cuca Gamarra.

Lourdes Méndez, de Vox, coincide con la portavoz popular y denuncia que «el Partido Socialista y sus socios, de nuevo, mantienen secuestrado al Parlamento para que, libre de control, de exigencia de responsabilidades y de explicaciones, el Gobierno impunemente haga y deshaga sin responder a nadie». Viéndose con las manos atadas, desde Vox adelantan que exigirán «todo tipo de explicaciones» y propondrán «todo tipo de iniciativas para desbloquear esta situación de tantos meses de ocultación de datos y de inacción en lo que afecta al ciudadano en su día a día en esta época de especial crisis económica, social e internacional». A pesar de que su partido perdió fuerza tras los últimos comicios, aunque se mantuvieron como tercera fuerza, Lourdes Méndez cree que es «imprescindible» la presencia de Vox en las instituciones; en especial, en el Congreso, «dada la defensa sin fisuras» que hacen «de lo esencial, de los derechos más básicos y elementales». «Somos el único partido que no está sometido a ninguna ideología perversa, o a ninguna agenda, ya hablemos de nuestro campo, de nuestra agua, de nuestra vida o, como en este caso, de la unidad de nuestra patria», subraya.