«Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) no sólo tienen relación cómo uno come, sino cómo piensa la comida o su propio cuerpo», dice María José Martínez, psiquiatra en el Hospital Virgen de la Arrixaca y colaboradora de Adaner, quien confirma que estos trastornos son eminentemente jóvenes y femeninos; y que, de no recibir tratamiento (se calcula que un 30%), se prolongan a lo largo de toda la vida por unos cánones de belleza determinados que presionan, especialmente, a las chicas.

«En consulta vemos familias devastadas por los TCA, se generan dinámicas complejas de gestionar por los padres, que muchas veces no conocen qué le ocurre a sus hijas y no saben qué hacer», señala, aunque reconoce que ahora existe mayor sensibilidad social al respecto, lo cual permite un diagnóstico multidisciplinar y precoz. Por su parte, la jefa del servicio de Psiquiatría y Psicología, coordinadora de la Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria (UTCA) del Hospital Niño Jesús de Madrid —una de las más longevas del país—, la doctora Monserrat Graell, luego de presentar la ponencia de apertura «TCA y Neurodesarrollo», en la cual indicó que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) tienen mayor riesgo de padecer anorexia nerviosa, recalca que los TCA son patologías mentales, y que por ello deben ser tratados por psicólogos y psiquiatras, acompañados de nutricionistas, pediatras, enfermeros o terapeutas ocupacionales. «Además de TCA, los pacientes muchas veces presentan autolesiones, trastornos afectivos u obsesivo-compulsivos». Graell asegura que se necesitan programas específicos en la intervención de los TCA, con seguimiento una vez dado el alta por cura, lo que, en el mejor de los casos, «haciéndolo bien en unidades específicas dentro de unidades de salud mental interdisciplinares», puede prolongarse durante cuatro años. «En la adolescencia hay que poner toda la energía en el tratamiento, sea un TCA o exista comorbilidad con otras patologías mentales», destaca la experta, quien, igualmente, alude a factores biológicos aparte de los sociales para su desarrollo. La pandemia dispara un 50% los casos de anorexia y bulimia en jóvenes Los casos de anorexia y bulimia se disparan un 50% en jóvenes desde la pandemia de la Covid-19. Estas y otras cifras han sido recordadas en la primera jornada del III Congreso Nacional Adaner (Asociación en Defensa de latinicen a la Anorexia Nerviosa y Bulimia) de Murcia, que tiene lugar en la UCAM hasta esta tarde y que versa sobre la actualización y el abordaje interdisciplinar de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). En el evento, inaugurado a primera hora del jueves en el campus de Los Jerónimo por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien estuvo acompañado por el representante de Adaner, Carlos Peñafiel; el vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Alcaraz; el decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición, José María Cayuela; y la edil de Bienestar Social, Pilar Torres, intervienen una treintena de expertos repartidos en diferentes ponencias y talleres. Peñafiel subrayó el incremento de casos de anorexia y bulimia a raíz de la pandemia, entre un 50 y un 60%, y cómo además estos se han agravado, al tiempo que se ha resaltado la alta incidencia de estos trastornos en chicas adolescentes. Y el consejero expresó que «hay entre 3 y 6 casos por 100.000 habitantes de anorexia nerviosa; al año, entre 40 y 100 casos nuevos». Y es que, según datos de 2022 del Servicio Murciano de Salud (SMS), la prevalencia de los TCA en la Región era del 6,29%. De dicho porcentaje, en concreto, el 0,45% son casos de anorexia; el 1,40%, de bulimia nerviosa; y el 4,44%, de trastornos de la conducta alimentaria no específicos u otros, como los relacionados con los atracones o la ingesta nocturna. Por otro lado, en cuanto a la organización del Congreso, Cayuela explicó que nació a propuesta de Adaner, lo que captó el interés de la UCAM por su sensibilidad en estos asuntos. La universidad cuenta desde 1998 con estudios superiores en Nutrición, y el decano de los mismos asegura que, cada vez más, los nutricionistas son más necesarios en nuestra sociedad, y que la asignatura pendiente es su paso a los centros de atención primaria, como ya ocurre en Galicia o Cataluña. «La población ya está sensibilizada en la importancia de la nutrición, pero existe mucha desinformación; es preciso que el ciudadano identifique al profesional de la nutrición y que no atienda a modas y canales no científicos», sentenció. La ponente y doctora en Bioquímica, nutricionista y profesora Griselda Herrera valoró la cita y su panel de profesionales «de alto rigor y experiencia» y llamó a entender cómo nos relacionamos con la alimentación y sus diferentes factores: el entorno, la exposición o sobreexposición, el marketing alimentario, la gordofobia, el pesocentrismo y sus estigmas... «La nutrición tiene cada vez más importancia, aunque está muy sesgada por elementos que nos dan una visión no del todo adecuada de la alimentación», y añade que «alimentarse bien no es sólo comer cosas nutritivas; implica una conducta social, familiar y emocional sana para la mente, cuerpo y relaciones». Asimismo, la también divulgadora anima a los progenitores a desechar frases como «come más, menos, estás muy gordo, delgado...» al impactar en la relación de los menores con la comida, lo cual puede acarrear un incremento del riesgo de TCA «del 12% al 75%». «No hemos de fomentar la cultura de la dieta», continúa, «abordemos la alimentación desde la flexibilidad y no desde la rigidez», enuncia Herrera, y pide a las familias que no trate el peso como indicativo de salud, de bienestar y de éxito, al asociarse, «erróneamente», delgadez con éxito. Unas patologías que aparecen a edades cada vez más tempranas La doctora Monserrat Graell alerta de que los TCA aparecen a edades cada vez más tempranas, siendo actualmente la media los 12 o 13 años de edad. De hecho, tres de cada 150 chicas padecen anorexia en España, unas cifras homologables al resto de países industrializados tras los confinamientos. «Estamos en un momento en el que los casos van hacia arriba en Occidente», recalca la experta, señalando la intolerancia a la incertidumbre, los cambios de rutinas o la falta de contacto social durante la pandemia como algunos de los factores que explican dicho repunte. La psiquiatra subraya el veloz desarrollo de la anorexia: «En menos de un año, las pacientes ya presentan el cuadro completo, con adelgazamiento y malnutrición». Por ello, reclama a los gestores sanitarios la creación de unidades TCA que abarquen todas las modalidades de tratamiento, «porque es la única forma de dar el alta por curación», concluye.