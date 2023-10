Profesor titular de Psicología en la Universidad de Murcia. Nacido en la pedanía murciana de Llano de Brujas (1965), su campo es el lenguaje y el pensamiento. Especializado en lectura, dislexias y también en escritura, quiere demostrar al mundo las múltiples bondades que tiene la caligrafía frente a la mecanografía.

¿La escritura manual se debería perpetuar en todos los cursos escolares?

Yo opino que sí. Recientemente Finlandia ha planteado el uso del teclado frente a la escritura manual en su sistema educativo. A raíz de eso, se han elaborado estudios que comprobaban las consecuencias cognitivas que tiene la escritura manual, comparada con la mecanografía, que demuestran que las palabras se memorizan más rápido con la primera. Es decir, cuando uno mide las consecuencias del aprendizaje a medio y a largo plazo, lo que se ha escrito con el teclado parece como que se volatiliza, que se olvida más rápido, mientras que lo que se ha aprendido con la escritura manual es más permanente. Esos resultados nos hacen pensar que no se aprende igual y no tiene las mismas consecuencias usar el método tradicional o el teclado. Por tanto, ahí surgen dudas con respecto a si se debería cambiar eso.

Hábleme de la cognición corporeizada y de cómo se relaciona este concepto con lo que ha explicado.

La teoría general que puede explicar la diferencia en el aprendizaje entre ambos tipos de escritura tiene que ver con la implicación de nuestro cuerpo en la conducta. Escribir con el teclado es algo que tiene muy poca implicación personal. Con un simple movimiento de un dedo escribimos toda una letra. Sin embargo, cuando uno escribe a mano, todo su cuerpo o gran parte de él y de su habilidad está implicado en el proceso. La caligrafía nos identifica y eso es porque es una habilidad compleja en la que tenemos que hacer un dibujo de cada una de las palabras, en la que está implicado todo nuestro procesamiento motor y no solo nuestros pensamientos. Eso podría justificar que el aprendizaje del sistema cognitivo fuera más resistente y efectivo, puesto que supone una implicación mayor de todo nuestro cuerpo.

Y este concepto, ¿es algo novedoso?

Sí, es un concepto relativamente nuevo. Se ha empezado a hablar de ello desde hace aproximadamente unos 10 años o quizás incluso menos. Y es una idea que, de alguna manera, cuestiona lo que hemos pensado hasta ahora con respecto a cómo funciona la mente.

¿Qué otros estudios tiene en cartera relacionados con este concepto?

En la Universidad de Murcia estamos llevando a cabo un estudio con la colaboración de expertos como Carlos Álvarez, de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Nos hemos dado cuenta de que la escritura manual es clave para demostrar la idea de que nuestro cuerpo y su funcionamiento tienen que ver con nuestra cognición. Los murcianos, por norma general, no pronuncian los fonemas consonánticos del final de algunas palabras, sobre todo las eses. Eso se podría trasladar a la escritura, puesto que, al fin y al cabo, cuando escribimos, lo que hacemos es transcribir los sonidos de las palabras. Así pues, si en nuestra forma de usar las palabras en el plano oral, al final de una palabra no hay una ‘s’, a la hora de escribirlo podría tener un efecto. Queremos hacer una muestra en la que varias personas con acento escriban ese tipo de palabras, de modo que podamos cronometrar el tiempo que tarda en escribir cada letra. En los resultados, esperamos que en la escritura de las letras clave, es decir, aquellas que resultan problemáticas, tarden un poco más de tiempo. En resumidas cuentas, podríamos decir que es posible que algunas personas tengan ‘acento’ también a la hora de escribir.

A pesar de todo, el teclado también tiene sus ventajas, ¿no?

En ningún momento hemos pretendido decir que el teclado sea malo. Este nos permite una escritura más rápida de los textos y usar el formato electrónico, por lo que se puede enviar por vía telemática. Además, no hay vicios asociados al teclado.

¿Y cuáles son los inconvenientes de la escritura a mano?

Al fin y al cabo no es más que una tecnología artesanal y que no tiene las mismas posibilidades para su difusión, almacenamiento, impresión, etc. al ser un texto escrito en papel.