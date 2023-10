Las pruebas de acceso a la universidad a las que se someterán miles de estudiantes murcianos el próximo año tendrán una serie de cambios mínimos, dejando de lazo la gran reforma de la EBAU que pretendía acometer el Ministerio de Educación. La estructura de estos exámenes será casi similar al modelo vigente hasta ahora, que se diseñó con motivo de la pandemia. Se mantendrá el mismo número de materias con examen, el mismo tipo de preguntas abiertas con múltiples opciones de respuesta y el mismo tiempo por prueba (90 minutos). Sin embargo, entre los pocos cambios que se realizarán, los alumnos de 2º de Bachillerato tendrán que elegir si examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía.

El adelanto electoral y la continuidad de un Gobierno en funciones ha frustrado la idea de aprobar una reforma más ambiciosa para el Ejecutivo que, sin embargo, cosechó la oposición de las universidades por el poco tiempo del que disponían los estudiantes para adaptarse a los cambios. La estructura de la EBAU de 2024 únicamente se adaptará a los nuevos contenidos de la Lomloe, que abarca nuevas ramas de enseñanza en Bachillerato y nuevas asignaturas que estrenarán examen de acceso el próximo año. Para la presidenta de la comisión de la EBAU en Murcia, Sonia Madrid, el Ministerio ha realizado «un ejercicio de sensatez» al no adelantar cambios de mayor calado en las pruebas.

Novedades

Esto ha aliviado la presión entre los estudiantes y profesores de los institutos de la Región, que habían comenzado el curso a ciegas, sin saber qué tipo de examen se encontrarían a final del año académico. «Hay novedades que tienen que ver con las nuevas modalidades tras la entrada en vigor de la Lomloe», detalla la también vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia, «Bachillerato tiene ahora una modalidad general, o Artes se divide en ‘Artes plásticas, imagen y diseño’ y ‘Música y artes escénicas».

Los profesores venían trabajando ya con la idea de que la EBAU no alcanzaría una reforma integral, ya que no se había facilitado ni una pista de cómo quería el Ministerio plantear los exámenes a partir de ahora. «No teníamos un retorno de la nueva prueba. No se puede cambiar el modelo de un año para otro. Han hecho bien en esperar un cierto tiempo para introducir los cambios». La comisión de la EBAU ya ha tenido reuniones de cara a las evaluaciones de la convocatoria de junio, e incluso se han nombrado nuevos coordinadores para las materias que se estrenan en esta selectividad.

60% - 40%

Los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria de la modalidad. Aquellos que deseen subir su nota de admisión podrán también examinarse de, al menos, otras dos materias de modalidad de 2º de Bachillerato, y podrán elegir una segunda lengua extranjera distinta de la que hubiera cursado como materia común. La calificación de la EBAU supone un 40% de la nota final y las de bachillerato un 60%.

Por lo pronto, el Ministerio de Educación presentó ayer la orden con el borrador de las pruebas a las comunidades autónomas y a colectivos de la comunidad educativa, pero queda hacerlo oficial publicando el documento en el Boletín Oficial del Estado.

Con esta propuesta, Sonia Madrid cree que la Región estará preparada para afrontar unas pruebas que cambian, aunque mínimamente, después de cuatro años con el modelo de la pandemia.

La Comunidad cree que la propuesta «genera aún más diferencias»

El Gobierno regional ha defendido por su parte la opción de plantear un modelo único para la EBAU. Considera que «el borrador presentado este miércoles genera aún más diferencias en las posibles pruebas realizadas en cada comunidad al no fijar este proyecto los ‘saberes’ fundamentales para la EBAU», según indicó el consejero de Educación, Víctor Marín, quien ha criticado las formas del Ministerio a la hora de presentar a las comunidades las novedades de la Selectividad.

El consejero recordó que desde la Región se viene defendiendo desde hace meses que «una cuestión tan relevante como esta debe contar con el consenso de todas las comunidades autónomas, universidades, y todas las garantías procedimentales y jurídicas posibles». El pasado mes de agosto la Consejería ya manifestó la incertidumbre que generan estos cambios en los alumnos de segundo de Bachillerato y que era necesario, no sólo que el Ministerio expresara verbalmente su intención de mantener el actual modelo de la EBAU, sino que debía concretar cómo se debían desarrollar las pruebas atendiendo al nuevo currículo que cursan los alumnos desde el inicio de curso.