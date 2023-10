No habrá recortes de agua a los regadíos de la cuenca del Segura por el momento. La Confederación Hidrográfica del Segura ha visto rechazada su propuesta de reducir entre un 10 y un 15% las dotaciones de agua a los regadíos tradicionales y los que no en la Junta de Gobierno del organismo de cuenca celebrada este miércoles. La medida, que ha obtenido 17 votos en contra, 13 a favor y dos abstenciones, no se aplicará ante el rechazo mostrado tanto por los regantes presentes en este órgano como por el Gobierno regional.

La situación de alerta por escasez de recursos hídricos en la cuenca llevó a la CHS a preparar las primeras restricciones al regadío, algo que el presidente de este organismo, Mario Urrea, calificó como "muy moderadas". Sin embargo, estas quedarán aparcadas hasta la próxima reunión de la Junta de Gobierno en noviembre, cuando la Confederación vuelva a plantear nuevas restricciones ante la falta de agua. Los regantes veían "prematura" esta medida y, sobre todo, muy prolongada en el tiempo, ya que los recortes se aplicarían por seis meses. La activación de las primeras medidas contempladas en el Plan Especial de Sequía iba a acarrear una reducción de aportaciones al regadío tradicional de un 10%, mientras que para los que no cumplen este criterio el recorte ascendería hasta el 15%. Los regantes han pedido evaluar mejor la situación de los recursos en la cuenca y esperar a ver si se cumplen las previsiones de lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología los próximos meses. En la práctica, la CHS calcula que estas restricciones iban a suponer una reducción de entre 20 y 25 hectómetros cúbicos, equivalente a un trasvase mensual desde el Tajo, de un total de 250 hm3 que hay disponibles en la cuenca. Todos están de acuerdo en que el inicio del año hidrológico en la cuenca no está siendo bueno, tras cerrar el anterior con malos datos en reservas. La Confederación no contaba con los votos suficientes para sacar adelante la medida, ya que cosechó la oposición de los gobiernos murciano, andaluz y valenciano, así como del Ayuntamiento de Murcia o la abstención del ejecutivo de Castilla-La Mancha. La situación de escasez de agua en la cuenca ha llegado a este nivel tras tres años de "normalidad en el suministro", ha incidido Urrea, quien ha dejado claro que el abastecimiento de agua potable a la población, a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, no se verá afectado. "Hemos entrado en restricciones con cierto desplazamiento con respecto a otras cuencas hidrográficas", ha explicado el presidente de la CHS, ya que las reservas en el Segura se abastecen de agua del Tajo, de las desaladoras o subterráneas. Los pozos de sequía estarán cerrados al menos hasta final de año Entre las futuras medidas que se podrían adoptar está la apertura de los pozos de sequía. La situación actual de la cuenca, señala el presidente del organismo de cuenca, no permite tomar tal decisión ya que el plan de sequía solo contempla esta medida si en paralelo se produce una situación de alerta por escasez de agua y una sequía prolongada en la cuenca. "En el momento en el que se produjera esta situación, daríamos instrucciones para que se activaran los mecanismos", ha remarcado, aunque no prevé que esta medida se adopte en lo que queda de año. Los pozos de sequía están desmantelados, ya que los grupos electrógenos que bombean agua subterránea no están instalados permanentemente. El dirigente de la Confederación ha avanzado de que ya se han dado órdenes para poner a punto estas instalaciones, que durante los últimos meses han pasado por un largo trámite ambiental. La Comunidad, "al lado de los regantes" La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha manifestado en la Junta de Gobierno que no comparte que las soluciones "pasen siempre por recortes" a los agricultores. "El Gobierno regional siempre ha estado al lado de los agricultores y los regantes y a favor de sus intereses", ha dicho Rubira, quien ha subrayado que "no compartimos que cada decisión que tome el Gobierno de España siempre pase por hacer un recorte" a los recursos de los que dispone el sector. "Nosotros tenemos un plan de cuenca que solamente nos habla de problemas y ninguna solución; llevamos más de dos años diciendo que son necesarias soluciones en ese plan y no llegan, y ahora que tenemos que tomar la decisión por el estado de sequía solo cabe hablar de restricciones a los regantes", ha denunciado, en declaraciones recogidas por Europa Press. Al hilo, la titular de Agua ha insistido en que el Gobierno regional "siempre va a votar a favor de los regantes", quienes "han hecho siempre un uso eficiente del agua y tienen la mejor tecnología del mundo". Respecto a las soluciones en este escenario, Rubira ha sostenido que ese es "un trabajo que tiene que hacer el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, que es el competente" en este caso, porque los regantes de la Región "han hecho bien sus deberes y siempre han estado a la altura". "Lo que no podemos hacer es criminalizar siempre al mismo sector", ha apostillado la consejera, quien ha recalcado que "necesitamos que el Gobierno central sea proactivo y haga su trabajo". Entre las propuestas de su departamento ha recordado que defiende la apertura de los pozos de sequía en situación de "sequía extrema" y la puesta en marcha de medidas económicas para los agricultores afectados. Por su parte, el presidente de la Junta de Hacendados, Diego Frutos, ha dicho que "la previsión no está mal tomarla", pero ha tildado la propuesta de "recortes" de la CHS de "prematura" porque "el otoño acaba de empezar y de aquí a dos o tres meses puede haber cambiado la situación".