«Queremos que pare la guerra y que no maten a más civiles. Salimos a la calle sabiendo que no podemos hacer nada, pero para que por lo menos la gente sepa que queremos vivir en paz». El grito desesperado para tratar de poner fin de una vez por todas al conflicto histórico y al «apartheid» israelí en territorio palestino ha retumbado este miércoles en Murcia con banderas palestinas y con una pancarta bajo el lema ‘Palestina: existir es resistir’.

Decenas de habitantes de Palestina que residen en la Región de Murcia, vecinos y simpatizantes de la causa se han concentrado esta tarde en la plaza San Agustín de la capital como muestra de «solidaridad» con el pueblo y la resistencia palestina.

El conflicto estalló el pasado domingo tras el ataque inesperado de Hamás contra Israel con numerosos secuestros y asesinatos en territorio israelí. La violenta respuesta por parte del Ejército israelí a la Franja de Gaza no se hizo esperar con más sangre derramada, la mayoría de civiles.

«La situación en estos momentos es muy mala, están cortando la luz y el agua a la gente que permanece en territorio palestino. Estoy todo el día con estrés y nervios porque quiero hablar con mis familiares, como mis tíos y mis hermanas. Viven en Al Nosairat, y no puedo contactar con ellos. Ayer mataron a muchos de mis vecinos», cuenta Mahmoud Nijim, uno de los palestinos que acudieron a la concentración.

"No somos terroristas"

«Cuando mueren niños y jóvenes en Palestina no se dice nada, solo se habla cuando atacan a Israel. Estamos en un mundo falso. Cada noticia que sale no es para defender a Palestina, sino a Israel. No somos terroristas», defiende este joven de 24 años, que hace dos años escapó de la guerra y acabó en la Región en busca de una mejor vida.

También la activista, socióloga e integrante del Colectivo en Solidaridad con el Pueblo Palestino, Paca López Labaña, denuncia que el bombardeo al territorio palestino debe «parar de forma inmediata».

Pide asimismo la «liberación de los 5.200 prisioneros políticos palestinos», de «los niños encerrados en prisiones» y exigió que «se frene la ocupación israelí y que se devuelvan las tierras que, según la ONU, pertenecen a Palestina».