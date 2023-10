El Colegio de Dentistas de la Región de Murcia ha presentado esta mañana la campaña Expertos en bocas Vs. Bocazas, con la intención de dotar de información veraz, criterio y las herramientas necesarias a la sociedad, para que puedan discernir entre un sanitario y un especulador que solo busca sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. A la rueda de prensa han asistido Pedro Caballero, presidente del Colegio de Dentistas de la Región de Murcia, Óscar Eráns, vicepresidente del Colegio de Dentistas y Micael Rocamora, de la agencia de creatividad Buzzial.

La campaña, que se ha concebido inicialmente para visualizar en redes sociales, está protagonizada por el actor murciano Carlos Santos, y tiene como objetivo informar a la sociedad de las malas praxis de algunas clínicas dentales que siguen incumpliendo la normativa de publicidad Sanitaria y la ley de Sociedades Profesionales.

Para el presidente del Colegio de Dentistas, Pedro Caballero; “la mala praxis en la publicidad sanitaria es una realidad que va muy por delante de las normas y que está detrás de muchos escándalos sanitarios que conocemos. Desde el Colegio hay que incidir en que se cumpla la normativa. Es un hecho que la publicidad engañosa en redes sociales es difícil de atajar y hay que concienciar al usuario para que sepa discernir entre un especialista en bocas (un sanitario), y un “bocazas” (un especulador). Pero la norma sanitaria no impide que en las redes sociales se encuentren malas praxis a diario. Estamos instalados en una cultura de publicidad sanitaria engañosa que debemos ser capaces de revertir” ha subrayado.

En este sentido, Caballero ha manifestado que “debe cumplirse la normativa de publicidad sanitaria, un decreto que supone que la publicidad emitida en la Región de Murcia debe mantener unas formas de corrección deontológica. La Región de Murcia fue pionera en la aprobación de un decreto que regula la publicidad sanitaria, y en cuya elaboración el Colegio de Dentistas ha sido clave. Con esta norma, que ahora el Consejo General de Odontólogos de España intenta trasladar a la legislación nacional, no se podría efectuar publicidad que use términos que sugieran de manera engañosa o exagerada, cualidades o propiedades no suficientemente demostradas o que suponga confusión con otros productos, servicios o actividades, pero desgraciadamente y en muchas ocasiones no se cumple”, ha añadido.

El spot Expertos en bocas Vs. Bocazas se puede visualizar en las redes sociales del Colegio de Dentistas de la Región de Murcia; twitter, Facebook e Instagram y en www.dentistasmurcia.com