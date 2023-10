El 53,9% de los ciudadanos de la Región de Murcia debió esperar más de una semana para ser atendidos por su médico de cabecera, tal y como reflejan los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad en su barómetro anual del ejercicio 2022. En concreto, según los encuestados, el servicio de salud tardó en otorgarles la cita dos días (en el 10,3% de los casos), tres (14,3%), cuatro (11,8%), cinco (5,5%), seis (2,9%), siete (19,1%), entre ocho y diez (15,7%) u 11 o más días (19,1%).

De hecho, los preguntados en Murcia aseguran que no llegaron a ver a su galeno de referencia de la sanidad pública porque le programaron la consulta para muchos días después y ya no la necesitaron (49,5%) o, directamente, porque no lograron contactar con el centro médico (30,6%). Un 1,8% afirma que no pudo consultar con su médico de familia porque directamente fueron al hospital, al creer que los centros de salud se encuentran saturados. En ese sentido, la media estatal de espera por carencia de huecos en la agenda en atención primaria fue de 8,8 días.

El 59% de los murcianos empleó la sanidad pública por problemas de salud no derivados del coronavirus, según este barómetro. Pese a ello, las consultas telefónicas, modalidad que se impuso durante las restricciones pandémicas, supusieron aún el 28,5% del total.

Por otro lado, el 71,1% de los encuestados de la Región tardó en ver a un especialista entre uno y tres meses.

Pese a estos datos, en dicho estudio, el 47,8% de los murcianos opinan que el sistema de salud funciona bien, pero que «necesita algunos cambios»; el 84,9% de los preguntados aprueban, con una nota de cinco a diez, el sistema sanitario público. Y el 23,7% se muestran «totalmente satisfactorios» con la seguridad y confianza transmitida por el personal médico.

En cuanto a las urgencias, el 78% de los murcianos calificaron de «buena» o «muy buena» la atención recibida.

En el conjunto nacional, gran parte de usuarios encuestados que respondieron que el sistema sanitario público «en general, funciona bien» residen en Navarra (22,2%), País Vasco (21,3%) y La Rioja (16,8%); entre tanto, donde existe mayor descontento –«funciona mal y necesita cambios profundos»– es en Melilla (23,2%), Canarias (19,2%) y Andalucía (16,9%). En 2019, a la pregunta del barómetro de cuáles son los mayores problemas a solventar del sistema sanitario, el 87,6% de los encuestados respondieron: las listas de espera; el 67,3%, la congestión de las urgencias hospitalarias; y el 46,7%, el poco tiempo dedicado a los pacientes en consulta.

Continuando con los datos a nivel nacional, como en años anteriores, el Ministerio señala que la población sigue manteniendo una clara preferencia por los centros públicos a la hora de recibir asistencia sanitaria.

Otro dato: el 39,4% de la población tiene una valoración positiva de la comunicación y coordinación entre los distintos centros sanitarios. Y más de la mitad de los entrevistados conoce la opción de acceder a su historia clínica a través de Internet, pero solo lo ha utilizado el 30,2%; otro 30,2% la desconoce y un 1% declara que no sabe o no puede utilizar Internet. Ante la posibilidad de que su centro de Atención Primaria ofreciera vídeoconsultas, el 50,5% de los ciudadanos las utilizaría frente a un 35,8% que no, y un 11,1% refiere que no podría usarla.

El informe también ilustra el drama del coste de los medicamentos en España. Y es que, el 3,3% de los españoles no pueden costearse las medicinas recetadas por su médico. En este índice, la Región se mantiene en una posición discreta (3,2%), presentando los porcentajes más altos Canarias (5,4%), Comunidad Valenciana (4,5%) y Aragón (4,3%). Por otro lado, las tres con menos habitantes en dicha situación son La Rioja (0,4%), Baleares (0,7%) y Navarra (1%).

El sistema de copagos hace posible que los murcianos en situación de vulnerabilidad puedan acceder gratuitamente a aquellas medicinas que precisan receta; en concreto, quienes tengan una renta inferior a 5.635 euros anuales o los trabajadores que no deban presentar la Declaración de la Renta y cuenten con unos ingresos por debajo de los 11.200 euros al año.

Otros usuarios de la sanidad pública deben afrontar del 10% al 60% del coste de sus tratamientos, lo que deja a muchos sin poder acceder a ellos.

Sin embargo, la subida de los precios en España a causa de la inflación parecen no haber repercutido en el costo de los medicamentos, explican fuentes del sector, dado que, aseguran, se encuentran entre los más bajos de Europa. En 2022, estos artículos se incrementaron un 0,2% respecto a 2021. De esta manera, parecen escapar de una inflación acumulada que cerró 2022 en un 5,7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

