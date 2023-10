Está complicado. Menuda tarea tiene Pedro Sánchez para poder formar un gobierno. Sus aliados fundamentales, Sumar y Podemos, están poniéndole las peras a cuarto. Sumar exige un cierto número de ministerios con nombres y apellidos, Podemos dice que la legislatura será un calvario para él porque tendrá que pactar todo lo que se vote, y, además, que Irene Montero debe ser ministra si quiere sus 5 votos. Los independentistas catalanes pidiendo imposibles y con la amnistía por delante. Los del PNV hablando de que quieren esto y lo otro, aunque ya no saben qué pedir porque lo tienen todo. Pues no le queda nada que torear al presidente.

Exagerado. Un amigo me dice: ‘Si he de escuchar a Puigdemont decir ‘Ja sóc aquí’ desde el balcón de la Generalitat, me pego un tiro’.

Titular de una revista del corazón. ‘Isabel Pantoja remata a su hija con un nuevo desprecio. Desoye las súplicas de Isa para que acuda a su boda’. Aunque llevo en esto de escribir en los periódicos mucho tiempo, creo que no había visto nunca algo igual. Lo de ‘rematar a una hija’ suena terrible, ¿no? Y lo de la ‘súplica’ de la chica es ya tremendo. Me imagino la escena: la hija de rodillas en el suelo con los brazos extendidos hacia su madre, llorando por los dos ojos y gritando ‘¡ven a mi boda, mamá’ y la madre rematándola, dándole la puntilla con un cuchillo para este uso que guarda de su difunto marido el torero Paquirri. Vaya plan, oiga.

Lo que hacen unos padres. El jueves, un matrimonio amigo de poco más de cincuenta años hizo lo siguiente. Se levantaron a las 6 de la mañana, y llevaron en su coche a un hijo al aeropuerto de Alicante porque se iba a un país europeo a hacer un Erasmus. Volvieron a Murcia y a las 3 de la tarde salieron hacia Madrid, también en coche, para llevar a una de sus hijas, y a su mejor amiga, a un concierto. La entrada se la habían regalado estos padres a su nena en Navidad porque venía a España uno de sus artistas favoritos. Llegaron a Madrid sobre las 7, dejaron a las chicas en el concierto y se fueron a dar una vuelta para esperarlas. A las 11, acabó la cosa y entonces volvieron a Murcia a donde llegaron a las 3.30 de la mañana. A las 8, estos padres se levantaron y se pusieron a trabajar. Lo que hace uno por los hijos, ¿no?

Ganas de tocar. Una mujer viendo una escultura de la exposición de Botero que hay en Las Claras, de la Fundación Cajamurcia: ‘Me dan ganas de pasarle la mano por encima, de acariciar esa superficie tan magnífica’. Por cierto, coincido en un programa de radio, en la que hablamos de esta exposición, con Marisa Oropesa, su comisaría, y la felicito por la estupenda colección que ha conseguido reunir para esta muestra. Ella nos cuenta que se exponen unas acuarelas que le mandó el artista unos días antes de morir. Es emocionante verlas.

Quiere sosiego. Un hombre de unos cuarenta años, por la calle, hablando por el móvil: ‘¡Que me dejes ya en paz, coño! (Es increíble la cantidad de gente que se pelea hablando por teléfono en la calle)

Fiesta americana. Ya se está hablando de la fiesta de Halloween. He de reconocer que nada me resulta más ajeno que esa celebración. La única vez que algo de ella me hizo gracia fue en la película ET cuando disfrazan al extraterrestre de fantasma. Con lo graciosos que son los carnavales. Pero esto del truco o trato… Puaf.

Descrédito. Andan como locos los funcionarios del ayuntamiento de Murcia cerrando locales que estaban abiertos al público sin licencia. O sea que no era solo El Teatre y la Fonda, sino que, como ha dicho uno de los abogados de este terrible caso: ‘Es más habitual de lo que parece que los empresarios de la noche funcionen sin licencia’. ¿Cómo se puede consentir eso? ¿Qué ocurre en entre ese mundo y la Administración municipal, políticos y funcionarios incluidos?

Cine

He visto en la tele la película El piloto, protagonizada por Gerard Butler. Debe ser la número mil o dos mil que va de un aterrizaje de emergencia muy peligroso. Entretenida y poco más. También he visto The interview, que trata de ser graciosa, pero que lo consigue regular. Y he comenzado a ver Tár, la película de Cate Blanchet por la que la nominaron al óscar –ya tenía dos y no se lo dieron -. Esta peli es un poco agobiante. Ella está genial, pero se pasa la película hablando sin parar y casi logra dormirte. Hasta los títulos de crédito son terriblemente largos. Y los dan al principio. Va del mundo de la música clásica, que a mí me gusta mucho, pero es pesada. Muy pesada, creo yo, en mi ignorancia.