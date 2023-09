Nadie puede hacerse el sorprendido. Alberto Núñez Feijóo fracasó ayer en la segunda votación de su debate de investidura. Ni con un voto nulo, fruto del error de un diputado independentista catalán, alcanzó la mayoría simple que necesitaba. «Hoy pierde España», se apresuró a decir el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en sus redes sociales.

Pero no pierde la esperanza. «Más pronto que tarde, con Núnez Feijóo podremos tener un Gobierno para todos y un presidente al servicio de todos los españoles», añadió. En la misma línea se muestra la diputada popular Isabel Borrego. «Feijóo ha expuesto un programa de gobierno con seis pactos de Estado, que dan seguridad y esperanza a los españoles, que más pronto que tarde lo hará desde un gobierno para todos los españoles y con un presidente fiable a su servicio», manifestó ayer a La Opinión.

Entre los seis pactos de Estado que anunció el líder nacional de los populares el miércoles pasado, afecta a la Región especialmente el del agua, con un plan de acción valorado en 40.000 millones de euros en seis años.

La parlamentaria por Murcia considera que «Feijóo ha demostrado que otra política es posible y que hay una alternativa al chantaje que exigen los independentistas». En este sentido, critica la actitud de Pedro Sánchez, presidente en funciones, que decidió no intervenir durante el debate, delegando la réplica al diputado Óscar Puente. «Ha despreciado de nuevo a las instituciones huyendo del debate, se ha ocultado para no hablar de la amnistía y el referéndum. No ha podido hablar en nombre de sus votantes porque sabe que hacer lo contrario a lo que prometió es un fraude».

La diputada del PP Violante Tomás no cree que el intento fallido del presidente de su partido haya caído en saco roto, ya que «con este debate, Feijóo se ha ganado el respeto de los españoles que han visto que es un político de fiar e íntegro, que no está dispuesto a gobernar a toda costa y que antepone el interés general sobre cualquier ambición personal, no como hace Pedro Sánchez».

Juan Luis Pedreño, por su parte, también lamenta que «la subasta no ha hecho más que comenzar y puede salir muy caro a los españoles y sobre todo a la Región de Murcia porque Sánchez está dispuesto a todo por aferrarse al poder».

Hasta el Congreso se acercaron también ayer los tres senadores murcianos del Partido Popular, Francisco Bernabé, Antonio Luengo y Antonia López, que se sumaron a la foto de familia que se hizo el Grupo Parlamentario en las escaleras del Congreso al terminar el debate. «Feijóo ganó las elecciones, ha ganado el debate y, más pronto que tarde, ganará también la presidencia del gobierno», compartió Bernabé en sus redes sociales.

Desde la Región, para el vicesecretario de Comunicación del PP, Joaquín Segado, las intervenciones de Feijóo han estado a «gran altura política desde el respeto a las instituciones, todo lo contrario que el PSOE», con «un Pedro Sánchez escondido porque no puede mirar a los ojos a los españoles».

Siguiendo la estela que el resto de dirigentes, Segado confía en que su candidato, «más pronto que tarde, será el presidente de España porque el país lo necesita».

"Ha usado las instituciones para reforzar su liderazgo" «Feijóo sabía desde el primer momento que su investidura fracasaría. Fue el primero en reconocerlo, pero ha utilizado las instituciones de nuestro país con un objetivo: intentar reforzar su débil y cuestionado liderazgo dentro del PP», opina Francisco Lucas, diputado socialista en el Congreso. El líder regional del PSOE, José Vélez, opina que «Feijóo es incapaz de hablar y no mentir, y en sus referencias a nuestra Región no fue una excepción». En este sentido, critica a Feijóo por no atreverse a mencionar el Trasvase y le señala que su partido «incumple sistemáticamente» la Ley del Mar Menor, lo que ha provocado, en su opinión, que decaiga la moratoria urbanística. Para el diputado Javier Sánchez Serna, de Sumar, lamenta que a «Feijóo le ha llevado dos meses entender» que no tenía mayoría, que es la que , precisamente, «le ha dado un no rotundo y lo ha mandado a la oposición, junto con Abascal, que es donde tiene que estar.



Vox eleva el tono

«Tenemos enfrente al epítome de la corrupción en política», opina la diputada de Vox Lourdes Méndez, para quien «Sánchez es un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder, en contra de sus palabras, en contra de los tribunales que les condenaron, en contra de las leyes que protegen a los españoles y en contra del pueblo español».

Además, acusa al líder del PSOE de estar «robando a los españoles lo más precioso que tienen, que es la unidad de España».