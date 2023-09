El Gobierno regional pone en marcha la maquinaria del Presupuesto

El Gobierno regional ha puesto en marcha la maquinaria de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024. El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, ha anunciado este viernes la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de la orden que constituye el primer paso para la elaboración de las cuentas regionales para el año próximo. Su propósito es conseguir la aprobación de la Asamblea Regional antes de final de año para evitar la prórroga. «Ese es el encargo del presidente López Miras», asegura Marín.

Al igual que ocurría antes de la moción de censura, que supuso la ruptura con Ciudadanos y la expulsión de los cuatro diputados tránsfugas que han sostenido al Ejecutivo de López Miras desde marzo de 2021, el presidente del Gobierno regional tendrá que negociar ahora las cuentas con Vox, su nuevo socio de gobierno.

Desde su nombramiento, hace un par de semanas, Luis Alberto Marín ha venido quejándose de que el Ministerio de Hacienda no le ha facilitado las cifras sobre el importe de las entregas a cuenta que el Estado ingresará a la Comunidad en 2024.

El consejero de Hacienda llegó a insinuar hace varios días que en caso de llegar a repetirse las elecciones generales, no sería posible conocer las aportaciones del Estado y tendría que prorrogar los Presupuestos de 2023 a partir del 1 de enero. También había advertido de que si los impedimentos obligaban a prorrogar las cuentas de este año, sería difícil aplicar la jornada de 35 horas semanales en la Comunidad Autónoma, entre otras medidas. No obstante, avanzó que la Consejería estaba trabajando con distintos escenarios económicos con el fin de ganar tiempo para no tener que partir de cero en el momento en que se despejen las incógnitas de las aportaciones estatales.

Luis Alberto Marín sigue reclamando al Ministerio el importe de los ingresos que aportará el Estado

Marín ha reiterado este viernes que «desde el Gobierno regional se trabaja para tener un proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad antes de que acabe el año. Ese es el encargo del presidente López Miras y es el objetivo en el que, por responsabilidad, llevamos meses trabajando».

También ha dicho que desde la Consejería se solicita al Ministerio de Hacienda que «remita de una vez los datos relativos a los ingresos de sistema de financiación de las comunidades, una información que depende única y exclusivamente del Estado y que se tenía que haber comunicado el pasado mes de julio».

Marín ha anunciado la publicación en el BORM de la orden en la que se recogen las directrices fundamentales por las que se rige la elaboración de los Presupuestos el mismo día en que ha concluido el debate de investidura del candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, con lo que se ha descartado la posibilidad de haya un relevo en el Gobierno central por ahora. El Ejecutivo murciano se constituyó hace dos semanas, por lo que tampoco ha podido iniciar antes el Presupuesto al estar en funciones.