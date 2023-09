Dar visibilidad y voz a las mujeres en todos los sectores. Esa es la apuesta de eWoman, un ‘road show’ organizado por Prensa Ibérica cuyo objetivo es el de fortalecer la presencia femenina en las empresas, cultura y sociedad, y que el pasado 28 de septiembre hizo su parada en la Región de Murcia, en el centro de ocio Odiseo, de la mano de La Opinión. Una jornada en la que hubo mayoría de asistencia femenina, aunque no faltó la presencia de hombres entre el público. Como ponentes participaron tres mujeres emprendedoras que compartieron su experiencia y que dieron una buena dosis de motivación para demostrar que si una quiere, puede. Tras haber pasado por Murcia, Málaga, Girona, Ibiza, Barcelona, Madrid, Aragón y Valencia, eWoman aterrizará durante octubre y noviembre en Manresa, Figueres, Asturias y Zamora.

Laura Sánchez (Head of Digital en Glocally): "Todas tus vivencias profesionales te ayudan a ser más fuerte"

«La diversidad es muy importante y lograrla es lo justo y más productivo». Eso es lo que le enseñaron a Laura Sánchez, una de las primeras en inspirar con su relato en eWoman, durante su niñez. Laura fue anteponiéndose a las adversidades hasta lograr su objetivo. Actualmente, con 10 años de experiencia en marketing digital, es la Head of Digital en Glocally, donde lidera equipos multifuncionales y es responsable del equipo digital de la compañía. Así pues, se encarga de supervisar las tareas de marketing digital de los medios, cuyo principal objetivo es aumentar significativamente el tráfico, las conversiones y la visibilidad de la marca.

Nació y se crió en Montijo, una ciudad extremeña. Desde pequeña supo que quería ir a Madrid a estudiar y trabajar pues, bajo su punto de vista, «el desarrollo profesional va muy ligado a la vida personal y enriquece a las personas».

Tras licenciarse en comunicación audiovisual, emprendió su marcha en la búsqueda de un trabajo. Hace diez años comenzó su andadura en el sector del marketing digital en agencias de medios.

En toda su trayectoria laboral imperó una máxima: «Mis padres me han enseñado que en el trabajo hay que hacerlo bien con el que está al lado y aprender de él para poder ser una mejor profesional».

Cuando le propusieron liderar el equipo digital de Glocally dudó al principio, pero eso no la frenó, pues se dijo a sí misma: «Tiro para adelante, pues de todo se aprende».

Y así, para todas aquellas mujeres que se propongan un objetivo profesional, Laura da tres consejos que se aplica a ella misma en el día a día: «Todas tus vivencias profesionales te ayudan a ser más fuerte; me gusta ver cosas buenas en el trabajo que hago día a día; y, por último, siempre me he rodeado de personas que me dan positividad y me alejo de las que no me la dan. Cualquier fracaso se convierte en oportunidad gracias a ello».

Almudena Abellán (Presidenta de AJE Región de Murcia): "Para brillar a veces hay que renunciar a ciertas cosas"

Almudena Abellán, segunda ponente en el evento de eWoman y natural de Jumilla, es uno de los mayores ejemplos de que «querer es poder». Según contó durante su intervención, ella fue una joven que superó sus estudios a base de «cincos y seises». Nunca tuvo una vocación clara y por recomendación de sus padres acabó estudiando Derecho. Fue entonces, con el pasar de los años, cuando fue despertando su gusto por ese mundo. Así pues, una de sus máximas es que: «Al final lo que guía a uno en la vida es lo que va aprendiendo a lo largo del camino, cuando descubre sus talentos ocultos, que es donde se encuentra la diversidad de cada persona y lo que realmente tiene que potenciar».

Su talento oculto lo sacó a relucir en el Instituto de Fomento de la Región, dónde trabajó como becaria. Ahí, de la mano de «personas que me apoyaban y me daban libertad para que pudiera atender a los usuarios», despertó su pasión por la propiedad industrial y la atención al público. Tras terminar su andadura en el Info pasó por dos empresas, una de Alicante y otra de Murcia. De la segunda la despidieron, pero lejos de venirse abajo, Almudena lo vio como una oportunidad perfecta registrar su propia marca y emprender su propio camino. Un proyecto a que a día de hoy sigue en marcha y sigue creciendo.

De forma simultánea, en su afán por aportar también su granito de arena a la sociedad, Almudena decidió formar parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios, organismo que preside desde hace unos meses, la primera mujer en hacerlo. Este cambio en su vida vino acompañado por otro: su maternidad. A pesar de las dudas, decidió llevarlo todo para adelante. ¿Su clave para conseguirlo?: equilibrando los minutos del día, dedicando tiempo de calidad a cada faceta importante de su vida. Y es que, según Almudena, «para brillar a veces hay que renunciar a ciertas cosas».

María Pozo-Montero (Investigadora especialista en tiburones y rayas en la UMU): "El miedo fue el motor que desató un cambio en mi forma de pensar"

De temerlos a amarlos y protegerlos. Esa es la historia de María Pozo-Montoro con los tiburones. Cuenta que la primera vez que vio la película ‘Tiburón’ le invadió el terror. Un sentimiento que más adelante se tranformó en «curiosidad», lo que le llevó a estudiar Biología en la Universidad de Granada. Fue en Florida cuando, gracias a una beca de movilidad, tuvo la oportunidad de nadar frente a frente con dos tiburones por primera vez. «Quedé fascinada y preocupada», relata, «pero lo cierto es que a los treinta segundos se fueron». Y es que, a diferencia de la creencia popular, «los tiburones nos tienen miedo, no estamos en su menú».

María tuvo el «privilegio» de continuar su formación en Australia, donde se enfocó en la neurobiología de los tiburones. A día de hoy, con más de seis años formándose y trabajando con los mayores expertos en tiburones y rayas a nivel mundial, María ha regresado a la Región para incorporarse al grupo de investigación de Ecología Marina y Conservación de la UMU. Una decisión que tomó cuando «su miedo por los tiburones se transformó en miedo a perderlos sin haber hecho nada al respecto». Fue entonces cuando se encomendó la misión de desarrollar el conocimiento necesario para proteger a los que muy probablemente son los últimos individuos de estas especies, los cuáles han encontrado refugio en aguas de la Región.

Recientemente, María ha desempeñado un papel clave en la coordinación y desarrollo de dos propuestas que han llevado a designar la Región de Murcia como Área Importante para Tiburones y Rayas (ISRAs en inglés), posicionando por primera vez a la Comunidad en el foco internacional para la conservación de estas especies.

Un punto al que ha llegado gracias a sus inicios: «El miedo fue el motor que desató un cambio en mi forma de pensar», asegura.