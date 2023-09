La cumbre de los ministros de Exteriores en la que se va a tratar la ampliación de la Unión Europea de 27 a 36 países ha arrancado este miércoles en Murcia con una recepción oficial en el Ayuntamiento. Los responsables de la diplomacia de los Veintisiete y los comisarios que esta hoy asistirán al Consejo de Asuntos Generales convocado en la capital murciana con motivo de la Presidencia Española de UE también tratarán los preparativos del encuentro de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Granada el próximo 6 de octubre.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que este miércoles no estuvo en la recepción oficial de la Glorieta a la delegación europea, se incorporará este jueves al Consejo de Asuntos Generales, que celebrará en Murcia una reunión informal. Este tipo de encuentros tiene carácter deliberante, por lo que no se toman decisiones.

Además de los ministros de los Veintisiete y de los altos cargos del Gobierno español que ejercerán como anfitriones, estarán en Murcia el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Olivér Varhelyi, y el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva, Marôs Sefcovic.

También se ha anunciado la presencia del viceministro de Exteriores bosnio, Josip Brki, dado que su país es uno de los Estados que ha solicitado la incorporación a la Unión.

En la cumbre de Murcia se debatirán igualmente las solicitudes de Ucrania, Moldavia, Andorra, San Marino o Malta, entre otros países, que aspiran a formar parte de la Unión Europea.

La delegación que esta mañana se reunirá en el Cuartel de Artillería tuvo la oportunidad de visitar el centro de la ciudad y de recorrer la Catedral y el Casino, rodeados de un fuerte dispositivo policial, cuya presencia resultaba mucho más visible que la de los propios responsables políticos.

El Ayuntamiento dividió a los visitantes en tres grupos dotados de una guía, uno de los cuales estaba encabezado por el alcalde, José Ballesta, y el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.

La sorpresa que causaban los cordones policiales situados en torno a la Catedral y a las calles cercanas al Ayuntamiento despertaba la curiosidad de los viandantes, que trataban de conseguir información de los propios agentes sobre los motivos del despliegue. En la Glorieta, que fue cerrada para recibir a los visitantes y para la foto de familia, y donde llegó a suprimirse incluso la parada de autobús de la avenida Teniente Flomesta, el protagonismo se lo llevaron los policías a caballo con traje de gala que recorrían en recinto.

Al acabar el recorrido los visitantes regresaron al Consistorio, donde Ballesta les explicó la historia de la ciudad y les habló de la red de riego ancestral de la Huerta de Murcia y de Alfonso X.

Gira por el Cuartel y por la Cárcel Vieja para los titulares de Fondos Europeos El alcalde de Murcia, José Ballesta, que este miércoles ejerció de anfitrión ante los ministros de Exteriores de la Unión Europea, adelantó tras la recepción celebrada en el Ayuntamiento el plan que ha preparado para los titulares de Economía europeos responsables de los Fondos Europeos, que llegarán hoy a la ciudad. El regidor anunció que piensa llevarlos a recorrer el Cuartel de Artillería y la Cárcel Vieja para que puedan comprobar el destino que ha dado el Consistorio a los fondos europeos. Ballesta también contó con orgullo la sorpresa que ha causado a los participantes en la cumbre de este jueves que han llegado con más antelación y que ya han tenido tiempo de salir a correr por los nuevos paseos de la ribera del Segura.

También les contó que en Murcia no se practica «la antigua tradición de los alcaldes que ofrecen las llaves a los invitados más importantes. En Murcia no ofrecemos este tipo de llaves, porque nuestras casas están abiertas; es más, nuestras casas no tienen puertas para abrir», les dijo en un alarde de imaginación.

El alcalde les ha anticipado a sus invitados que van a disfrutar de lo que él llama «la felicidad atmosférica de Murcia».

Igualmente, les ofreció un relato sobre la fundación de la ciudad, su huerta y la bandera del municipio, explicándoles que «está formada por siete coronas otorgadas a la ciudad por distintos reyes de España, y un corazón, como símbolo del carácter generoso, abierto y desenfadado de los murcianos».

En el acto ha intervenido también el secretario de Estado de la Unión Europea, el murciano Pascual Navarro. Ambos se han dirigido a los visitantes en inglés.

A la recepción han sido invitados representantes de las instituciones y de las principales organizaciones de la Región.

A lo largo de la jornada de hoy llegarán también a Murcia los ministros de Economía y Hacienda de los Veintisiete que este viernes asistirán a la cumbre convocada bajo el lema ‘Hacia una política de cohesión 2.0’, en la que se debatirán las pautas a seguir en la configuración de los fondos europeos de cohesión para el periodo 2028-2034. La celebración coincide con el pleno de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que no está claro si asistirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.