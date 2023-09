Aulas prefabricadas que no llegan, otras que copan casi por completo el patio de recreo, niños dando clases en el suelo, deficiencias en las aulas de 2 años y un transporte escolar diezmado, que no sólo perjudica a alumnos y padres sino también a todos los vecinos que estos días tratan de coger, en hora punta, alguno de los saturados autobuses urbano de Murcia... La Consejería de Educación no puede decir que esté teniendo, precisamente, un inicio del curso escolar tranquilo con tantos frentes abiertos.

Una de las escenas que mejor proyectan este caos escolar es la que tienen que sufrir los niños de primero y segundo de Primaria del colegio Virgen del Rosario de Monteagudo. Desde el pasado 8 de septiembre, estos niños de 6 y 7 años, una veintena, dan clases en un porche del centro, a la intemperie, con escaso y envejecido mobiliario, sentados sobre cojines en el suelo. La presidenta del AMPA, Irene Muñoz, explica que ya en verano se detectó que, por el aumento de las matriculaciones, el centro «no iba a dar abasto para acoger a todo el alumnado» y fue entonces cuando la Consejería de Educación les comunicó que a finales de agosto recibirían un aula prefabricada. «No llegó a finales de verano, y después dieron hasta cinco fechas», lamenta la presidenta del AMPA, que añade que con este baile de fechas el centro no ha podido planificar u organizarse de otra manera para acomodar a los alumnos. Podemos pide que la Asamblea investigue el "caótico" inicio del curso escolar Fuentes de la Consejería de Educación explicaron a esta Redacción que este jueves está previsto que se instale el aula, algo que fue confirmado en la tarde de ayer por el AMPA del centro, que ha recibido ya el aviso de la empresa de las medidas de seguridad a adoptar para instalar hoy el aula a las 10.00 horas. Sobre los retrasos que se han producido, tanto en el colegio de Monteagudo como en otros, estas fuentes señalan que se han producido «por motivos contractuales debido a la nueva adjudicación del contrato de renovación de estas aulas, que lleva aparejado la sustitución de las que había por aulas nuevas». Por otra parte, desde Educación aseguran que las aulas modulares de Los Alcázares, en concreto el IES Mernáguez Costa, ya están instaladas y los alumnos ya están dando clase. En el caso de los centros de San Pedro del Pinatar, en el IES Manuel Tárraga las cuatro aulas, las mismas que había, «están prácticamente finalizadas y las clases podrán comenzar esta semana», afirman estas fuentes autonómicas, que añaden que en el resto de centros se instalarán «en breve». Desde la Consejería han recordado también que el porcentaje de aulas modulares en la Región es del 0,7% sobre las 11.500 aulas que hay. Sobre estos espacios, explican que cumplen con el código técnico de edificación, están climatizadas «y son espacios cómodos y adecuados», aseguran. Por otra parte, CCOO exigió ayer al consejero de Educación, Víctor Marín, que revise la incorporación de las clases de 2 años a los centros educativos de Infantil y Primaria, iniciada este curso escolar por primera vez. CC OO denuncia que Educación conocía la mala praxis de la empresa de catering cuando le asignó un centenar de comedores escolares La responsable de Personal de Servicios Educativos de CCOO, María Ángeles García, asegura que en sus visitas a los centros educativos han podido detectar ciertos «desajustes» que afectan tanto a la prestación del servicio como a determinadas condiciones laborales de los técnicos de Educación Infantil (TEI). «Todavía quedan por resolver la ubicación de cambiadores (algunos ni siquiera están adaptados al peso de los niños) que impiden la visión permanente de los menores por parte de la profesional a cargo, la atención a los escolares que no asisten al servicio de comedor o la preparación de los alimentos adaptada a su edad», señala García Peñalver. Desde CCOO también lamentan que se les esté negando a los TEI su derecho a hacer uso gratuito del comedor escolar cuando su horario coincide con este servicio. Siete nuevas rutas comienzan a desbloquear el problema del transporte escolar "El día 11 todavía estaban colocando las puertas de las aulas de 2 años", lamenta CCOO Un día antes de que empezaran las clases, CCOO se puso en contacto con los 66 centros públicos que acogen plazas para niños de dos años. Según el coordinador general de la Federación de Enseñanza, Nacho Tornel, «nos encontramos con que algunos colegios no podían iniciar la clase en las nuevas aulas al día siguiente porque estaban todavía en obras, y otras muchas estaban con el mobiliario sin montar, sin sillas o sin limpiar». Esta situación se ha eternizado en algunos casos, como en uno de los colegios de Águilas. «El día 12 encontramos al carpintero todavía colocando los marcos de las puertas», indica Tornel, que sostiene que estos retrasos son «incomprensibles» porque la integración de las nuevas aulas estaba prevista desde hace dos años. Sobre las aulas prefabricadas, Tornel destacó el caso de Los Alcázares. «Va tener ya 9, de manera que se van a quedar sin patio», lamenta.

Las empresas del transporte escolar estallan contra Marín No parece que la crisis del transporte escolar vaya a solucionarse a corto plazo. De hecho, las concesionarias volvieron a sacar ayer el hacha de guerra y calificaron de «inauditas» las declaraciones del consejero de Educación, Víctor Marín, en Radio Murcia en las que las culpaba de la situación. Estas empresas acusaron al Gobierno autonómico de «incumplir sistemáticamente todos los compromisos firmes adquiridos con ellas en los tres últimos años», una de las razones por las que están sin poder ir a clase a sus centros unos 6.000 de los 20.000 alumnos que lo hacen en esos autobuses. Entre esos incumplimientos, estas concesionarias destacan la creación de un grupo de trabajo técnico que se anunció en 2022 para la elaboración del acuerdo marco «y que jamás se convocó, ignorando las demandas del sector». «Lo único que pretendemos es un contrato viable, que su ejecución no nos suponga perdidas y que se mantenga al menos todo el curso», así como un incremento de precios en cada ruta que suponga no trabajar a pérdidas como quiere, según recriminan estas empresas, el Gobierno regional. A pesar de necesitar este incremento de precios desde primeros de curso, las empresas aceptarían la subida del 30 por ciento desde el 1 de enero de 2024, como ofrece el Ejecutivo autonómico, «pero siempre que quede reflejado por escrito en el contrato». A este enquistado asunto se refería ayer el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, quien afirmó que el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, «sigue trabajando mañana, tarde y noche» respecto al problema del transporte escolar., aseguró el consejero. En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado a este respecto, Ortuño señaló que Marín está «intensificando los contactos con los transportistas y con ciudades como Murcia y Cartagena para que puedan reforzar el transporte urbano». «En definitiva, estamos haciendo todo lo que podemos hacer para solucionar lo antes posible un problema que nos preocupa, como es del transporte escolar«, zanjó. Además, el PSOE de Murcia, ciudad donde más impacto ha tenido la desaparición de las rutas escolares, destacaba que esta crisis ha afectado a las líneas de autobús municipales, que sufren «colapsos» por el uso de los estudiantes que no tienen su servicio. En este sentido, exigen que el alcalde de Murcia, José Ballesta deje de «mirar a otro lado» y refuerce el transporte público «para que sea capaz de absorber esta situación» y que le pase luego la factura al Gobierno regional», detalló ayer el concejal socialista, Ginés Ruiz Maciá.