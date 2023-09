Los ministros de Exteriores de una quincena de países de la Unión Europea que mañana van a participar en la reunión informal del Consejo de Asuntos Generales han iniciado esta tarde su visita a Murcia con un recorrido por la Catedral y el Casino de la ciudad.

Repartidos en tres grupos han visitado las calles aledañas despertando la curiosidad de los viandantes, que se han visto sorprendidos por el dispositivo de seguridad desplegado en torno al Ayuntamiento, las plazas situadas en torno a la Catedral y las arterias peatonales del centro.

Sin embargo, la expectación generada a su paso no es comparable a la que despertaba la unidad de caballería que patrullaba la Glorieta antes de la llegada de los ministros europeos y de los altos cargos que han viajado a la ciudad.

Tras la visita, han regresado al Ayuntamiento para asistir a una recepción ofrecida por el alcalde de Murcia, José Ballesta.

El regidor les ha explicado la historia de la ciudad y les ha hablado de la Huerta de Murcia y de Alfonso X. Tras el acto, asistirán a una cena en el Palacio del Almudí.

El alcalde les ha anticipado a sus invitados que van a disfrutar de lo que él llama "la felicidad atmosférica de Murcia".

También les ha explicado que en Murcia no se practica "la antigua tradición de los alcaldes que ofrecen las llaves a los invitados más importantes. En Murcia no ofrecemos este tipo de llaves, porque nuestras casas están abiertas; es más, nuestras casas no tienen puertas para abrir", les ha aclarado.

En el acto ha intervenido también el secretario de Estado de la Unión Europea, el murciano Pascual Navarro. Ambos se han dirigido a los visitantes en inglés, lo que obliga a los medios audiovisuales a traducir sus intervenciones.

A la recepción han sido invitados representantes de las instituciones y de las principales organizaciones de la Región.

La cena a la que van a asistir en el Almudí ha sido preparada por los cocineros murcianos Pablo González Conejero y Juan Guillamón.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Alvares, se incorporá este jueves al Consejo de Asuntos Generales, que celebrará en Murcia una reunión informal.