Se espaba que el agua, tema vital para la Región de Murcia, ocupara parte del discurso de Alberto Núñez Feijóo para su debate de investidura y así ha sido. El candidato popular avanzó al comienzo de su intervención su intención de impulsar seis pactos de Estado durante su presidencia, si sale elegido este miércoles o el viernes, y uno de ellos es un "gran acuerdo nacional del agua".

Según explicó en la tribuna del Congreso de los Diputados, este pacto incluirá, para empezar, un plan de acción de 40.000 millones de euros de inversión en los próximos seis años.

También anunció una red nacional estratégica del agua para "avanzar en una mejor gestión integrada, así como una gobernanza adaptada al siglo XXI".

El pacto de Estado también incluye un plan de modernización de infraestructuras, presas y canales "para adaptarlas a las necesidades actuales", así como un plan de actuación para un uso "más eficiente del agua en el regadío".

"Haré todo lo que esté en mi mano para abordar la falta de agua como lo que es, una cuestión de Estado"

Feijóo aprovechó para decir que, en su opinión, "sería un fracaso" que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la semana que viene en Granada no tratara la cuestión del agua. Para él, "abordar la sequía no es una elección política" y cree que es "inaplazable e imprudente hacer partidismo de eso". Fue más claro al asegurar que no va a "contribuir al enfrentamiento que otros promueven", ya que "los hombres y mujeres que trabajan en el campo son los primeros guardianes del territorio" y los "mejores ambientalistas".

"No voy a contribuir al enfrentamiento entre los territorios", añadió, afirmando que hará todo lo que esté en su mano para "abordar la falta de agua como lo que es, una cuestión de Estado".

Nuevo sistema de financiación para 2024

Aunque menos en profundidad, Feijóo también se comprometió a trabajar en un "modelo de financiación justo", tal y como le piden desde la Comunidad Valenciana (y desde la Región de Murcia). Además, dijo que lo tendría listo en el primer semestre del próximo año.

Por otro lado, manifestó su "compromiso serio con el Mar Menor" y aceptó "suscribirlo desde el Gobierno", si llega a Moncloa.