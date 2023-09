Es usted ponente inspiracional en este evento eWoman que organiza Prensa Ibérica. ¿Qué significa para usted formar parte del cartel de esta cita?

Para mí es muy importante. Es uno de los temas más indispensables que debemos tratar hoy en día, que estamos luchando por mejorar y formar parte de ello, me hace mucha ilusión.

Es considerada, por tanto, un modelo a seguir para otras mujeres. ¿Qué espera poder despertar con sus palabras en este coloquio?

Espero aportar mi granito de arena en otras mujeres que puedan verse reflejadas en mí, o haberse visto en situaciones similares, pero, sobre todo, espero aumentar la esperanza y positividad en este camino. El mundo está cambiando y tenemos la oportunidad de tener un mundo más igualitario. Y recalco: oportunidad que nos ha dado el progreso, porque preparadas siempre lo hemos estado.

¿Qué importancia tienen estos eventos que buscan inspirar y fortalecer a la mujer, en especial en el ámbito empresarial?

Son eventos importantes tanto para la mujer como para las empresas, porque la diversidad es un punto esencial para el progreso y la mejora de la calidad laboral. Las mujeres somos necesarias para que el trabajo fluya y mejore, las que ayudarán al avance empresarial.

Eventos como este resaltan la importancia de la existencia de referentes. ¿Qué mujeres la han inspirado a usted en su vida en general y, en particular, en su trabajo?

Mi abuela y mi madre han sido mis principales referentes desde que tengo uso de razón. Desde siempre han sido mujeres muy fuertes y trabajadoras, ellas han sido las que me han enseñado lo que sé hoy, y en lo que me he convertido.

Los eventos eWoman de este año tienen como hilo conductor la diversidad. ¿Qué significa para usted este concepto?

La diversidad es necesaria para que el trabajo fluya y mejore, porque no todos ni todas somos iguales, y nuestras diferencias hacen que el trabajo sea lo más elaborado posible. De esta maera, lo vemos todo desde diferentes puntos de vista y lo valoramos para llegar a la mejor puesta en común, una puesta en común global. Y esto es lo bueno de trabajar en diversidad, lo que le aporta a una compañía.

¿Cómo decide adentrarse en el mundo del marketing? ¿Qué le indicó que ese era su camino a seguir?

Realmente, cuando entré en este sector no sabía muy bien qué me iba a encontrar, no entendía bien el concepto más allá de las pocas clases que recibí en la universidad, algo que después no tuvo nada que ver con el día a día laboral. Enseguida me di cuenta, y fue lo que más me gustó, que es un sector que se adecúa mucho al presente y al futuro. La adaptación que tiene este sector a los cambios y a las mejoras es algo que me motiva a seguir en él y a seguir aprendiendo de él. Y todo ello es gracias a que el consumo de las marcas nos enseña continuamente que las personas cambian, y las marcas evolucionan con las necesidades de esas personas.

En el mundo de la comunicación, del marketing, ¿encuentra una brecha entre hombres y mujeres?

En mi experiencia, nunca me he encontrado con ninguna brecha significativa entre hombres y mujeres. Aunque es cierto que, cuando empecé a trabajar en márketing, prácticamente todos los puestos directivos pertenecían a hombres. Pero debo de reconocer que en los últimos 10 años eso ha cambiado drásticamente, y cada vez hay muchas más mujeres cubriendo esos puestos y haciéndolo fenomenal.

¿Cómo se pueden paliar los efectos de la desigualdad en el ámbito empresarial? ¿Qué se puede hacer para cambiar el paradigma?

Aunque recientemente en el sector de la publicidad nunca se haya vivido ninguna situación de desigualdad, creo que, en muchos otros sectores, las empresas deben seguir trabajando desde dentro para que un problema tan grande como este nunca aparezca. Debemos ser conscientes de que han nacido nuevas tipologías de lideres que hacen que las empresas cambien, buenos lideres y diversos. En el momento en el que los líderes lo hacen bien, ese buen trabajo y esa buena cultura se cultiva desde la parte más alta, hasta que llegue un momento en el que la diversidad ya no sea un tema del que hablar y en el que trabajar activamente. Esto ayudará en las futuras generaciones, porque lo tendrán intrínseco desde su nacimiento.