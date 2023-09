La Fiscalía Superior de la Región asegura que tiene las herramientas legales suficientes para perseguir los delitos sexuales relacionados con la Inteligencia Artificial. Esta materia, de plena actualidad por el caso de las niñas desnudas generadas con inteligencia artificial en Madrid, Almendralejo (Badajoz) y Ayamonte (Huelva), se coló ayer en la rueda de prensa del fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, para presentar la Memoria 2023, correspondiente a los datos de la actividad de la Fiscalía en 2022.

Según el fiscal, este tipo de acciones (que han sido analizadas en los últimos días con ayuda del área de delitos informáticos) se pueden tipificar como delitos contra la intimidad y la imagen, que sería la vía «más fácil» para iniciar un proceso judicial y que lleva aparejada penas de hasta 5 años de prisión.

También cabría en estos casos un delito contra la integridad moral «e incluso un delito de pornografía infantil virtual» o de acoso sexual. Sostiene Manzanera que «lamentablemente» estas acciones se están «generalizando entre los menores» y destacó que en las charlas que imparte en los institutos está «transmitiendo a los chavales este tipo de conductas para que las controlen y las eviten y que siempre se denuncien, porque si no se denuncia es imposible su persecución».

Aunque la razón de ser de la Fiscalía no es la prevención sino la represión de los actos delictivos, el representante del Ministerio Público se aventuró a decir que este problema es social y de «hondo calado» y que se hace necesario «cambiar algunas prácticas relacionadas con el acceso a las nuevas tecnologías por parte de los menores».

En líneas generales, preocupa a la Fiscalía el aumento de los delitos perpetrados y sufridos por los menores, algunos incluso por debajo de los 14 años. En este sentido, el fiscal recordó que la responsabilidad penal del menor está entre los 14 y los 18 años, «con menos de 14 no es responsable penalmente». En estos casos, reconoce que la acción de la Fiscalía es sumamente limitada.

Tal y como ya alertó durante la apertura del año judicial, Manzanera informó que entre los expedientes abiertos por la Fiscalía de Menores 52 pertenecen a agresiones sexuales por 19 del año anterior y 65 por abuso sexual, por 40 en 2021. Estos datos, aseguró, son los que más le preocupan.

Los delitos cometidos por menores no se limitan al ámbito sexual. Manzanera también enumeró los delitos contra el patrimonio o los robos con violencia e intimidación en los que también se ha experimentado un preocupante incremento, de los 183 de 2021 a los 287 del año pasado.

Además, en el área de Protección de Menores, la Fiscalía inició 425 expedientes de determinación de edad, de los que 237 resultaron ser menores (MENAS). Aquí Manzanera destacó los 77 expedientes incoados por absentismo o abandono escolar, que también experimentaron un aumento de casi el 40 por ciento con respecto a 2021. De todos estos casos se interpusieron 12 denuncias por posible delito de abandono de familia. «Sigue habiendo casos en esta Región en los que hay padres que se niegan a que su hijos reciban la enseñanza obligatoria».

Violencia contra la mujer

Con respecto a la violencia sobre la mujer, la Memoria recoge un incremento del 8,7 por ciento, que se tradujo en 1.153 sentencias condenatorias. Sobre las 80 sentencias absolutorias, la Memoria destaca que se deben, en su mayoría, al silencio de la víctima, siendo el causa más común el miedo a la represalia del agresor.

Un año más, la Fiscalía volvió a lamentar las dificultades a las que se enfrenta cuando esos delitos se cometen a través de las nuevas tecnologías y mediante las redes sociales, por los problemas que entraña dar con los autores. Tan solo se cuenta, a veces, añadió el líder de la Fiscalía, con los «pantallazos» que las víctimas presentan como prueba, pero que los tribunales no admiten como tal.

Autocrítica

El número de diligencias penales abiertas en la Región en 2022 crecieron algo más del 8%. Según los datos de la Memoria de 2023 de la Fiscalía, las diligencias previas, las urgentes y las de delitos leves sumaron 87.385, frente a las 80.881 registradas en 2021. El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, señaló que se mantiene la cifra de 11 sumarios por el delito de homicidio, mientras que los procesos por lesiones pasaron a 23.900, cuando el año anterior fueron 22.000.

Entre otros asuntos, el fiscal destacó el incremento de los delitos contra el patrimonio, que pasan de los 11.095 de 2021 a casi 13.000, mientras que, por el contrario, los delito incoados de prevaricación administrativa bajaron de 32 a 15. Díaz Manzanera atribuye esa disminución al llamamiento que tanto él como el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, han hecho en reiteradas ocasiones para que se utilice la vía penal sólo para los casos más graves.

Otro aspecto que se resaltó en la presentación de la Memoria es el aumento de los homicidios y lesiones imprudentes en el ámbito laboral. El año pasado se dieron 9 casos de homicidio imprudente por tres en 2021 y 975 lesiones por 863 el año anterior.

Amnistía

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, reconoció ayer que es «complicado» que una hipotética Ley de Amnistía en España, como reclama Junts al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para apoyar su investidura, tenga cabida jurídica, aunque insistió en que el mundo del Derecho «tiene muchos vericuetos».

Díaz Manzanera hizo estas declaraciones tras ser preguntado por su opinión personal, como «hombre de leyes», sobre si la Ley de Amnistía tendría cabida jurídica o no.

De todas formas, el fiscal superior sostiene que «muy posiblemente» será el Tribunal Constitucional el que tendrá que resolver sobre este tema, que es «muy delicado» y que requiere un «estudio muy detenido». En este sentido, Díaz Manzanera prefirió no hacer más comentarios al respecto porque no está en «condiciones de opinar» sobre un asunto que no ha «estudiado en profundidad».