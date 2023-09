El pasado 7 de septiembre, Ucomur participó en la presentación de la primera convocatoria del programa ‘EmprendeJoven 2023’, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Gobierno Abierto, Emprendimiento y Empleo del Ayuntamiento de Murcia y enmarcada en el Plan municipal de Empleo y Promoción Económica del que Ucomur forma parte.

El programa, que busca fomentar el emprendimiento entre los estudiantes de Formación Profesional del municipio de Murcia, está dirigido tanto a los centros públicos como a los concertados, y pretende impulsar el emprendimiento juvenil y orientar al alumnado para que puedan dar vida a sus proyectos empresariales.

Para ello, el Ayuntamiento de Murcia (Murcia Emplea), la Dirección General de Atención a la Diversidad, Innovación y Formación Profesional (Consejería de Educación), Ucomur, Amefmur y ATA, han aunado esfuerzos a fin de fomentar la cultura empresarial y emprendedora en etapas tempranas de la educación y contribuir a la formación en competencias empresariales y en gestión empresarial de los estudiantes de Formación Profesional. Las organizaciones participantes, entre ellas la Unión de Cooperativas, impartirán charlas formativas y también serán parte el jurado en el Concurso de Ideas Emprendedoras.

El programa ‘EmprendeJoven 2023’ comprenderá dos actuaciones. Por un lado, el alumnado de Formación Profesional de Grado Medio y primer curso de Grado Superior, recibirá dos sesiones formativas sobre emprendimiento en torno a la motivación de emprender y sobre cómo hacer un plan de empresa.

Por otro lado, el alumnado del segundo curso de ciclos formativos de Grado Superior, podrá presentar sus proyectos al I Concurso EmprendeJoven, al encontrarse cursando el módulo profesional de proyecto. El objetivo del concurso es el de motivar a estos estudiantes a la hora de desarrollar proyectos empresariales y, a la vez, lograr la implicación de los centros de Formación Profesional en este aspecto.

Cada centro podrá presentar un máximo de tres proyectos al concurso, con objeto de fomentar el trabajo en equipo, por lo que deberán presentarse las iniciativas por grupos de mínimo tres y máximo seis alumnos/as. El plazo de presentación de solicitudes se inicia el 20 de septiembre y finaliza el 25 de octubre de 2023, a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia. El concurso repartirá 17.500 euros entre los centros de FP premiados.

Durante la presentación del concurso, que tuvo lugar en el centro de Formación Profesional Miguel de Cervantes, la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, aseguró que «la iniciativa quiere fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes para que en el futuro puedan generar riqueza y empleo en nuestra ciudad». La concejala estuvo acompañada por el director general de Atención a la Diversidad, Innovación y Formación Profesional, Juan García Iborra, y por los presidentes de Ucomur, Juan Antonio Pedreño; ATA, Francisco Casado; y una representante de AMEFMUR.

Por su parte, el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, hizo hincapié en la necesidad de priorizar la adquisición de competencias y habilidades de gestión empresarial: «Orientar para emprender es fundamental, hay que abrir esa ventana para impulsar las iniciativas de los jóvenes, para impulsar su creatividad, para que tengan un negocio viable… pero tienen que adquirir las competencias, porque si no están abocados a no tener éxito en un proyecto profesional. Las competencias deben ser tanto específicas para el desarrollo de su profesión, como transversales: para saber llevar una empresa. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, el de las instituciones, los centros de formación y las organizaciones, de no solo orientar, sino formar a nuestros jóvenes en cultura empresarial, en que sepan cómo negociar financiación o cómo gestionar una empresa. No podemos empujarles al mercado sin esos conocimientos que son vitales para que su proyecto emprendedor prospere».