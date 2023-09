Si retrocedemos al mes de mayo, Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda, iba en las listas electorales de la Asamblea como número 6. Salió elegido el 28 de ese mes y al día siguiente Sánchez convocó elecciones. Entonces le colocaron en la lista de las generales como número 1, obligándole a cesar como consejero en funciones y como diputado electo de la Cámara autonómica. Esta semana, el presidente López Miras le nombraba consejero de Economía, Hacienda y Empresa, por lo que ahora ha tenido que renunciar a su escaño en la Cámara Baja para volver al punto de partida, pero convertido en un ‘superconsejero’. Así es imposible que haga planes. Ni a corto plazo.

Podríamos describir su etapa política en Madrid como fugaz. ¿Por qué ha vuelto tan pronto?

López Miras ha tenido a bien contar conmigo para su Gobierno con un proyecto que yo creo que es muy atractivo y con una propuesta a la que era muy difícil decir que no: la Consejería que ha conformado, derivada de la fusión de dos consejerías muy importantes como la de Hacienda y Empresa. Tengo el mandato de desarrollar toda la actividad económica bajo un mismo paraguas, que engloba desde la parte de financiación hasta el mundo empresarial, con la tributación. La propuesta era sumamente atrayente. Me parece, en lo profesional, un absoluto reto y siempre he manifestado que mi vocación es servir a la Región.

Si el resultado del 23J hubiera sido diferente, no estaría aquí.

Pero como ha sido el que ha sido, no lo sabremos. En este momento, puedo ser más útil a la Región de Murcia, al frente de esta consejería, que en Madrid.

¿Hay quien piensa que su vuelta es una constatación del fracaso de Núñez Feijóo?

Yo creo que no. Confío en que la aritmética juegue en nuestro favor, que impere la cordura, el sentido común y que la investidura de Feijóo sea exitosa. A día de hoy, es cierto que no sumamos los 176 votos, pero tampoco los suma el Partido Socialista. De hecho, cada vez se escuchan más voces socialistas que reniegan de la amnistía.

¿Cuando habla de cordura en el PSOE estamos hablando de transfuguismo?

Cuando hablo de cordura me refiero a que haya diputados socialistas que entiendan que no están en política para contribuir a la desmembración de nuestro país. Pero también estoy pensando en el PNV o en Junts, que son partidos de una clara tendencia de centroderecha y que deberían optar por no apoyar a Sánchez en su deriva destructiva. Con la abstención de estos partidos sería investido Feijóo en segunda ronda.

No da por hecho un Gobierno de Pedro Sánchez, entonces.

Estoy convencido de que Pedro Sánchez no va a ser capaz de cumplir las peticiones que ha recibido por parte de Junts, ya que muchas de ellas no encuentran acomodo en la Constitución.

¿Qué papel juega en todo esto el acto contra la amnistía convocado por el PP?

La investidura se va a dilucidar en función de los votos individuales que cada diputado, en el ejercicio de su libertad, introduzca en la urna. Lo único que va a poner de manifiesto la concentración del día 24 va a ser el descontento de una gran parte de la sociedad española por un proceso, el de amnistía y referéndum, que no tiene encaje constitucional.

¿Asistirá?

Me gustaría, pero no lo sé a ciencia cierta porque acabo de aterrizar en la Consejería y ya tengo una agenda bastante intensa.

¿Va a seguir como consejero esta legislatura, pase lo que pase en Madrid?

Hace un mes era diputado autonómico. Unos días después fui diputado nacional y antes había sido consejero. Con lo cual, no me atrevo a decir dónde voy a estar, pero mi intención y mi compromiso es trabajar por la Región desde donde el partido decida.

¿Cómo le sentó a Feijóo su salida repentina del Congreso?

Evidentemente, para poder regresar tuve que tener el plácet de Feijóo, que entendió que aquí podía ser necesario para el Gobierno de Fernando López Miras. Pero también le digo que voy a mantener mi responsabilidad como secretario nacional de Economía del PP a nivel nacional.

López Miras ya le ha puesto deberes: los presupuestos. Vamos con retraso.

El problema no es tanto el retraso como que el Ministerio de Hacienda no nos ha comunicado el dato de las entregas a cuenta, cuando suele decirlo en julio. Es parte esencial para poder elaborar los presupuestos. Mientras tanto, estamos trabajando en los diferentes escenarios que puedan darse.

¿Va a ser más complicado elaborar las cuentas del año que viene con Vox como socio?

Los dos presupuestos elaborados en los dos años que he sido consejero de Hacienda fueron con un Gobierno de coalición. Estoy acostumbrado a hacerlos desde el consenso con grupos políticos diferentes.

¿Puede comprometerse a que no se van a disminuir las partidas dedicadas al Estado de bienestar?

Es que no sé cuál va a ser el importe de las entregas a cuenta. Nuestro ánimo es que sea un presupuesto expansivo y confío en que las entregas sean superiores porque están íntimamente relacionadas con la recaudación tributaria a nivel nacional de los dos ejercicios anteriores, que se incrementó de manera exponencial como consecuencia de la inflación. Estamos hablando de muchos miles de millones de euros.

¿Prevé un escenario económico más complejo?

Las expectativas a nivel nacional no son excesivamente halagüeñas. Además, tenemos el hándicap adicional del restablecimiento de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea, que ponen un tope al límite de deuda y al límite de déficit. Va a ser una legislatura compleja porque el posible descenso de ingresos derivado de una menor actividad económica provocará que la economía no vaya con la velocidad que debe ir. No obstante, esto para mí supone un reto. Nunca me ha gustado el trabajo fácil. Ese ha sido uno de los motivos por los que he decidido volver. Habría sido mucho más cómodo optar por cualquier otra salida, bien sea el Congreso o bien sea mi entidad privada, a la que espero volver en breve.

¿En breve?

Soy un ave de paso en política, siempre lo he dicho. Voy a estar el tiempo que sea imprescindible. Deseo volver a lo que he hecho en los últimos 30 años de mi vida.

¿Tiene clara la estructura de esta superconsejería y sus directores generales?

La estructura la tengo en mente; los nombres, no. Mi deseo y mi ánimo es que sea una consejería de marcado carácter técnico y donde haya mucha gestión.

Con usted en la consejería la mitad de la legislatura pasada, la deuda ha seguido creciendo. ¿Dónde ha estado el problema?

En esta consejería siempre ha primado la austeridad y el rigor presupuestario. He luchado con todas mis fuerzas para contener la deuda y el déficit a través de políticas de racionalización del gasto y estaba dando muy buenos resultados.

Pues la deuda sigue creciendo.

Porque no tenemos la financiación necesaria. Aquí caben solamente dos posibilidades: recortar en servicios públicos o aumentar la deuda. Somos la comunidad peor financiada y el Gobierno regional no va a cerrar hospitales, ni colegios públicos ni residencias de mayores porque Sánchez no nos otorgue la misma financiación, al menos, que el resto de las comunidades. No lo vamos a hacer.

Y teniendo pocos recursos siguen bajando impuestos, un ‘modus operandi’ criticado desde el Gobierno central.

Nos quieren penalizar dos veces. Como estamos infrafinanciados y recibimos menos dinero de la Administración, nos quieren obligar a sacar ese dinero de los ciudadanos subiendo los impuestos. No es justo. Iguálenos a la media y luego díganos lo que tenemos que hacer con los impuestos.

¿Qué puede hacer usted desde Murcia cuando el panorama nacional, europeo es tan poco halagüeño? Es David contra Goliat.

Quiero que la Región sea una potencia a nivel tecnológico y de digitalización. Este es mi objetivo como consejero de Economía, Hacienda y Empresa esta legislatura. Quiero situar a la Región de Murcia en ese polo estratégico de la transformación digital porque creo que tenemos los mimbres necesarios. Por ahí es por donde van los tiros, respetando, por supuesto, los sectores que siempre nos han dado un gran resultado, como son el sector primario y el sector turístico.

¿Lo puede conseguir en solo cuatro años?

No estamos tan lejos. La Región de Murcia ya es referente en muchos aspectos en digitalización. Todavía no estamos a la altura de Málaga, pero es que allí empezaron hace veinte años.

¿Y qué es lo que hicieron entonces?

Pues lo que yo he hecho los dos últimos años que he sido consejero. Me va a permitir la expresión: pico y pala. Hay que hacer muchos viajes, hablar con mucha gente y vender nuestra región. Debemos dar muestras de que podemos conseguir lo que nos estamos proponiendo. Muchas empresas tecnológicas de dentro y fuera de España me han dicho que se me nota que me creo lo que estoy diciendo. Cuando un político está plenamente convencido de que puede alcanzar un objetivo, lo consigue. Yo estoy muy enamorado de la tecnología y de la transformación digital. Creo que es fundamental en todos los sectores de la vida. En todos.

Tatuaje con su hijo

De su camisa remangada asoma un tatuaje: ‘14’. Es uno de los varios que tiene, reconoce. «Tiene que ver con mi hijo pequeño. Este verano cumplió 18 años me pidió un tatuaje como regalo, pero quiso que nos hiciésemos los dos el mismo. Eligió el número 14, que es el que ha usado muchos años jugando a fútbol y que en su día empezó a emplear porque, tanto a él como a mí, nos gustaba mucho la forma de jugar de Guti», explica.