"Todo a mi alrededor comenzó a moverse: el suelo, las camas, las lámparas. Las paredes parecían cajas de cartón. Fue impactante. Tremendo. Terrible". Son palabras del murciano José Carlos Vicente, exdirector general de Salud Pública en la Región de Murcia, que vivió de lleno el seísmo de magnitud 7 que, hace unas horas, asoló Marruecos.

A las 07.00 horas, el Ministerio de Interior del país vecino computaba ya 820 personas fallecidas, a las que hay que sumar otros 672 heridos, 250 de ellos graves. Una cifra que se presume que irá aumentando a lo largo del día.

José Carlos Vicente aterrizó el pasado viernes junto con un grupo de siete amigos, procedentes de diferentes puntos de España, para pasar cuatro días en la ciudad de Marrakech haciendo turismo. Un día después, siguen consternados y les cuesta describir la pesadilla que han tenido que vivir.

Según el Instituto Nacional de Geofísica marroquí, el terremoto sacudió el sur Marrakech y se produjo a las 23:11 hora local, a 8 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la localidad de Ighil.

"Salimos corriendo del hotel mientras se oían gritos desde de la calle. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar", cuenta a este medio el murciano, aún sobrecogido por la experiencia vivida.

No fue hasta las 05.00 de la madrugada que las autoridades marroquíes permitieron a las personas volver al interior de sus domicilios u hospedajes, obligado hasta entonces a permanecer en la intemperie en caso de que hubiera réplicas.

"Afortunadamente, el hotel en el que nos alojamos no cayó, pero sufrió graves desperfectos", apunta Vicente. Las calles están repletas de heridos, y las fuerzas de seguridad y protección civil trabajan a contrarreloj para poner a salvo a la mayor cantidad de personas posibles.

Todo mi apoyo al pueblo marroquí en estos difíciles momentos.



Desde el Gobierno @regiondemurcia ponemos a disposición del Gobierno de España todos los medios técnicos y humanos para ayudar al país.https://t.co/NOmIM1JEqk — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 9 de septiembre de 2023

"Fueron unos treinta segundos, pero de una intensidad que yo no había visto nunca", narra el murciano, que asegura que la gente "guardó serenidad, pero eran conscientes de la gravedad de la situación". Entre su grupo de viaje no hay ningún herido, pero no tienen claro si volver a casa o continuar con su viaje. "Yo aún no sé qué haré", dice, atónito por el panorama desolador de su alrededor. "Las réplicas apenas se han apreciado, al menos en nuestra zona: algunos se van a quedar y otros se irán".