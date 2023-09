Se acabó, que diría María Jiménez. Este jueves, por fin, Fernando López Miras conseguía salir de la provisionalidad de la Presidencia en funciones y convertirse, de nuevo, en el presidente de todos los murcianos con todas las de la ley. «La campaña electoral queda ya atrás», reconoció durante su comparecencia. La Asamblea le proclamaba presidente con 30 votos a favor y 15 en contra. Una mayoría absoluta que no obtuvo por su cuenta en las elecciones del 28M, hace ya más de tres meses. Y si llega a esperar un día más, la Ley Electoral hubiera obligado a convocar nuevas elecciones.

El camino desde entonces ha estado lleno de obstáculos. Creyó tener una «mayoría suficiente» para gobernar en solitario. Tan solo estaba a dos escaños de la mayoría absoluta y contaba con más apoyos que toda la izquierda junta. No contó con el empecinamiento de Vox por entrar en el Ejecutivo. Hasta llegaron a tumbar su primer intento de ser investido, votando ‘no’ junto al PSOE y Podemos. Con el plazo a punto de vencer y con Feijóo negociando también su investidura con Vox a nivel nacional, Miras daba esta semana su brazo a torcer, firmando así un acuerdo programático de treinta puntos con los de Abascal y metiendo a dos de sus diputados en su Gobierno, uno de ellos con rango de vicepresidente.

«La única alternativa a un gobierno del PP eran unas nuevas elecciones», se excusó, «que hubieran prolongado la situación de interinidad varios meses más en los que no podrían ponerse en marcha medidas que son absolutamente necesarias». Al hilo, explicó que «esperar a unas nuevas elecciones implicaba también ser la única región de España sin capacidad de exigencia o colaboración con el Gobierno central y sin presupuestos aprobados cuando, a partir de enero, se pongan en marcha nuevas medidas de control por exigencia de la UE. No era el mejor camino», agregó.

«Hoy (este jueves) empieza un Gobierno que será el Gobierno de todos [...] Y cuando digo para todos, digo para todos. Amen a quien a amen, recen a quien recen», subrayó, ahora sí, el presidente de la Comunidad. Este mensaje tan inclusivo no es muy del estilo de su socio de Gobierno, Vox, pero quiso remarcarlo, junto con otros puntos, para subrayar un perfil moderado y de centro. «Perseguiremos las injusticias, la discriminación, a los maltratadores, lucharemos contra la violencia de género y la violencia machista», subrayó, para que nadie pudiera tener dudas.

A Antelo se dirigió para indicarle que el nuevo Gobierno que se disponen a crear «no va a tener cien días para echar a rodar», ya que los han «consumido» durante las negociaciones para llegar hasta aquí. «Es hora de devolver ese protagonismo a la ciudadanía», indicó.

«No son alternativa»

También hubo un espacio para la confrontación con la oposición. «No son alternativa. No lo quieren ser. No lo saben ser», les dijo a los portavoces del PSOE, José Vélez, y a la de Podemos, María Marín. «Sus discursos apocalípticos ya no asustan a nadie [...] El apocalipsis, donde sí puede acabar produciéndose es en este país cuando Sánchez acabe cediendo ante las pretensiones de Puigdemont y España deje de ser el país que hoy conocemos».

Si desde la izquierda le afearon sus pactos con Vox, López Miras respondió con las negociaciones del PSOE y Sumar con los independentistas. «Yo puedo reunirme con el señor Antelo en cualquier lugar de la Región de Murcia para hablar. Ustedes, sin duda, prefieren los pactos que se negocian en el extranjero con un prófugo que no puede entrar a España porque estaría detenido», explicó. «Así que lecciones de pactos, ninguna», les indicó.

Asimismo, les pidió que antepongan los intereses de los murcianos «a sus mantras ideológicos». «No son ustedes ni mejores ni más buenos por ser de izquierdas. Al contrario. Ustedes sí tragan con todo», les dijo, en referencia a la ley del solo sí es sí o a la reforma del delito de sedición.

A Vélez se dirigió especialmente para responderle sobre la creación de la Oficina Antifraude. «Hay una en la Consejería de Hacienda». Asimismo, le recriminó la «paralización», así como la inexistencia de un plan de ejecución de la Bahía de Portmán, «que depende de ustedes» (del Gobierno central).

«Hablan de Sanidad pero evitan decir que Murcia es la que más invierte en sanidad pública. Hablan de infraestructuras pero no apoyaron el Pacto regional. No nos dice cuándo tendremos un AVE con Madrid con tiempos y frecuencias dignas. No dice cuándo Cartagena, una de las grandes capitales del Mediterráneo, tendrá AVE...», prosiguió.

Además, le hizo responsable, como delegado del Gobierno de España, del «hachazo» al Trasvase Tajo-Segura.

A la portavoz de Podemos, María Marín, le afeó que, «como no puede criticar el pacto» firmado entre PP y Vox, «se lo inventa». Además, la acusó de usar un lenguaje faltón durante su intervención al usar la expresión «se lo pasan por el forro» (si bien era una atribución).

«Que viene la ultraderecha, dice la extrema izquierda», le recriminó a la representante morada, a la que acusó también de despreciar «a quien no obedece sus consignas».

Finalmente, agradeció a su grupo parlamentario y al de Vox el apoyo a su investidura y se mostró convencido de que el programa de Gobierno que han acordado «será el inicio de una etapa de avance, progreso y crecimiento para el millón y medio de hombres y mujeres que tienen la suerte de vivir en la Región de Murcia». El próximo lunes tomará posesión como presidente.

Felipe González y Nicolás Redondo se cuelan en su discurso

Nadie esperaba que Fernando López Miras incluyera a Felipe González en su discurso de investidura. Pero lo hizo. «Reconozco que tuvo un papel más que destacado en la lucha por la libertad en la clandestinidad, en la configuración de un régimen democrático...», manifestó. Pero el golpe al PSOE estaba a punto de llegar. «El pasado martes, Felipe González afirmó que en las últimas elecciones le costó votar al PSOE. Estoy seguro que a usted, no».

Y quedaba otra mención, la de Nicolás Redondo, del que Miras rescató sus palabras cuando afirmó que «a cambio de unos votos se liquidará el sistema, que una amnistía es una aberración jurídica y que tendrá que dejar de militar tras más de cuarenta años en un partido en que para formar gobierno y satisfacer las pretensiones de una persona se renuncia a lo más apreciable: la dignidad».

Segado, a Vélez: «Ha sacado el peor resultado del PSOE en doce años»