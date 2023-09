Le ha costado tres meses llegar hasta aquí y lo sabe. "No tenemos cien días para echar a volar, ya los hemos consumido", le ha dicho el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Fernando López Miras, a su próximo vicepresidente, José Ángel Antelo, de Vox.

"Pronto iniciaremos una nueva etapa personal y profesional. Debemos estar a la altura del millón y medio de murcianos y trabajaremos sin descanso", prosiguió, y se comprometió a formar un gobierno que defienda los derechos de los ciudadanos de la Región "sin titubeos" y que no permita "ninguna discriminación con el resto de españoles".

Pero gran parte del discurso lo ha dedicado a responder a los líderes del PSOE y Podemos, José Vélez y María Marín: "No son alternativa. Sus discursos apocalípticos ya no asustan a nadie. El apocalipsis se puede dar en este país cuando Sánchez ceda ante Puigdemont, acabando con una Nación de más de 530 años de Historia".

Asimismo, les ha pedido que antepongan los intereses de los murcianos "a sus mantras ideológicos". "No son ustedes ni mejores ni más buenos por ser de izquierdas. Al contrario. Ustedes sí tragan con todo", les dijo, en referencia a la ley del solo sí es sí o a la reforma del delito de sedición.

Además, subrayó que él puede reunirse con Antelo "en cualquier sitio de la Regón de Murcia", a diferencia de las reuniones que tienen lugar fuera de España entre los miembros del Gobierno de España con "prófugos de la justicia". Por eso, les señaló que, a él, "lecciones de pactos, ninguna".

"Tengo muy claro que la mayoría de los ciudadanos cree en la Constitución y están de acuerdo con un pacto que no se mueve ni un milímetro de lo que nos comprometimos en mayo", apuntó.

A Vélez se dirigió especialmente para responderle sobre la creación de la Oficina Antifraude. "Hay una en la Consejería de Hacienda". Asimismo, le recriminó la "paralización", así como la inexistencia de un plan de ejecución de la Bahía de Portmán, "que depende de ustedes" (Gobierno central).

"Hablan de Sanidad pero evitan decir que Murcia es la que más invierte en sanidad pública. Hablan de infraestrucutras pero no apoyaron el Pacto regional. Tampoco hablan de cuándo van a llegar esas infraestructuras dignas. No nos dice cuándo tendremos un AVE con Madrid con tiempos y frecuencias dignas. No dice cuándo una de las grandes capitales del Mediterráneo tendrá AVE. Pide más presupuesto pero no dice cómo lo van a hacer", prosiguió.

Además, le hizo responsable, como delegado del Gobierno de España, del "hachazo" al Trasvase Tajo-Segura.

Y aprovechó para sacarle la polémica entrevista que hace unos días ofreció el expresidente socialista Felipe González en Onda Cero, cuando afirmó que en las últimas elecciones le costó votar al PSOE. "A usted seguro que no le costó. Puede considerar lo que quiera, pero quien perdió 37.000 votos fue usted, no yo", manifestó.

A la portavoz de Podemos, María Marín, le afeó que, "como no puede criticar el pacto" firmado entre PP y Vox, "se lo inventa". Además, la acusó de usar un lenguaje faltón durante su intervención al usar la expresión "se lo pasan por el forro".

"Que viene la ultradercha, dice la extrema izquierda", le recriminó a la representante morada, a la que acusó tambiéin de despreciar "a quien no obedece sus consignas".