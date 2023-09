El secretario general del PSOE regional, José Vélez, ha acusado al presidente regional, Fernando López Miras de comprar a Vox “sus principios ideológicos y reaccionarios” y de haber convertido al PP en “otro partido de derecha extrema”.

Para Vélez, no es casualidad que los populares hayan cedido al partido de Santiago Abascal la presidencia de la comisión de medio ambiente y alertó de que es en ese foro donde se tendrán que decidir los posibles cambios en la Ley del Mar Menor. Llegó a decir el secretario general del PSOE que López Miras es "una amenaza para la naturaleza" y de haber "sometido el interés de la Región a los intereses del señor Feijóo".

Durante su intervención también reprochó a López Miras que prometiese que no pactaría con Vox y 3 meses más tarde faltara a su palabra. "Dijo que las coaliciones son un engaño y ahora dice que pacta con Vox por responsabilidad y para evitar la repetición electoral. Ha demostrado que no tiene palabra y que no es de fiar", ha dicho.

El líder socialista aseguró que PP y Vox se han puesto de acuerdo, (un pacto que volvió a calificar de 'teatrillo'), “para recortar derechos y libertades a la ciudadanía” y para cambiar “violencia de género por intrafamiliar”. Según Vélez, el acuerdo para el Gobierno de coalición trabajará para desmantelar “toda la legislación sobre medio ambiente” y así “seguir anteponiendo los intereses económicos de unos pocos”.

Vélez recordó que, en la sesión anterior, López Miras habló de la “defensa del medio ambiente”. En este momento se dirigió al líder popular para recordarle que el juzgado le ha dado 20 días para sellar la balsa Jenny, propiedad de la Comunidad, para poner una barrera que detuviera los arrastres de metales pesados al Llano del Beal y al Mar Menor. "¿Eso es defender el medio ambiente y no dar un paso atrás?", preguntó.

La intervención del secretario general de los socialistas fue sobre todo propositiva y desplegó buena parte de la hoja de ruta que se ha marcado el PSOE para hacer frente a la próxima legislatura. Vélez enumeró algunas de las proposiciones de ley que defenderá en la Asamblea Regional. Entre otras, citó la ley de economía circular, de cambio climático, y planes estratégicos, como el de reindustrialización o de Atención Primaria, que incluya el aumento “real” de la plantilla. El PSOE también propondrá reformar el Estatuto de Autonomía "tomando como base el documento que ya se pactó en la novena legislatura". Además de eso, impulsarán una ley de Gobierno Abierto y Transparencia y propondrán dotar al Consejo de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para "garantizar su total independencia y autonomía".

También ha hablado de un Pacto Regional por la Educación que destine un 5% del PIB regional a la Educación no universitaria y un 1% a las universidades públicas. TAmbién destacó que trabajará por un nuevo Pacto Regional contra la Violencia de Género.

Otras medidas avanzadas por el líder del PSOE estuvieron vinculadas con el tercer sector, el empleo, la vivienda, los jóvenes o la siniestralidad laboral, como su apuesta por el abono de transportes para estudiantes de bajas rentas y familias monoparentales, una reforma de la Ley de Cooperativas, o el incremento del presupuesto en turismo hasta duplicarlo. También nombró la lucha de su partido con las infraestructuras, la I+D+i, la ZAL de Cartagena o la economía circular y el cambio climático.

Presupuestos 2024

El líder del PSOE también avanzó algunos de los temas que exigirá que se incluyan en los presupuestos de 2024, como el aumento de la renta básica de inserción o promover la eliminación de las listas de espera. También adelantó que propondrá la creación de la Agencia regional Antifraude.

José Vélez cerró su primer discurso recordando que el “Gobierno ultra” conformado por PP y Vox hará que vuelva el pin parental, “y recortes en la educación pública en favor de la privada”. Ante ese Ejecutivo, el líder del PSOE apuesta por trabajar esta legislatura y tratar de cumplir su hoja de ruta y sentar las bases del cambio que, en su opinión, debe llegar a la Región, a través de una alianza progresista. A los diputados presentes en el Pleno les pidió que no permitan que la Cámara acabe siendo un "mero títere" del Gobierno regional.

En su turno de fijación de posiciones, Vélez afeó al presidente Miras su actitud durante las intervenciones de los portavoces de la oposición, "con gestos, risas y faltas de respeto constantes". Sobre el discurso del presidente le conminó a hablar "menos de Puigdemont y más de la Región de Murcia y de sus problemas". A pesar de que criticó que el líder popular aludiera a asuntos nacionales, el dirigente socialista entró al trapo y echó en cara a los populares su "desprecio" por la Constitución, ya que estarían incumpliéndola "con el Consejo General del Poder Judicial". Sobre la situación en Cataluña celebró que en este momento los "índices de independentismo" estén bajo mínimos.