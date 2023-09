El curso escolar 2023-2024 arranca este viernes, 8 de septiembre, en Infantil y Primaria en la Región de Murcia con la vista puesta en los más pequeños, ya que por primera vez los centros educativos cuentan con aulas de 2 años, lo que representa todo un reto para los colegios.

Esta es una de las principales novedades del nuevo curso, una iniciativa que pretende ayudar en la conciliación a las familias y que, aunque nace con 4.500 plazas, se ha quedado corta: unos 500 niños de 2 años se encuentran en estos momentos en lista de espera para lograr la plaza solicitada, según las cifras que maneja la Consejería de Educación murciana.

La apuesta de la Administración por poner esta nueva línea de 2 años en los colegios no ha podido llegar a todos los centros en este primer curso, ya que para ello es necesario contar con el espacio y aulas necesarias o hacer obras para adaptar los baños a los más pequeños. Así, las 4.500 plazas iniciales para niños de 2 años se dividen entre las 1.320 que hay en 66 colegios públicos, 1.160 en 58 centros concertados, 600 en las 14 escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad y 1.448 plazas más en escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos, tal y como ha informado el propio consejero de Educación en funciones, Víctor Marín.

Pese a ello, a 24 horas de que arranque este nuevo curso escolar hay 500 menores que siguen en lista de espera, ya que no han logrado plaza en el centro seleccionado. Desde Educación aclaran que aunque es cierto que hay lista de espera, esto no significa que no haya plazas libres, sino que no hay plaza en el centro que estas familias han elegido.

Precisamente hay 250 plazas vacantes en estos momentos en aulas de 2 años en otros centros educativos, plazas que pueden ser solicitadas en fase permanente, según la Consejería.

El equipo de Marín insiste en que «hay que tener en cuenta que es la primera vez que se ponen en marcha estas plazas y que se han puesto en centros donde había espacio libre con el fin de que las obras sólo fueran de adaptación de aula, y así poder abrir la unidad este curso».

Al tiempo que recuerdan que el objetivo es ampliar el número de plazas y habilitar el próximo año como mínimo 800 plazas más, hasta alcanzar las 5.300 plazas gratuitas de 2 años.

Obras sin terminar

Ante la inminencia del inicio del nuevo curso escolar, desde el sindicato UGT denuncian que a unos días de comienzo del curso escolar aún haya aulas de dos años sin terminar, «a pesar de los mensajes de normalidad de la Dirección General de Centros Educativos».

De la misma forma alerta del problema que supone para la organización esta situación, dado que se iniciarán las clases con el malestar de tener una obra a medias y sin poder preparar el mobiliario, juguetes, decoraciones y resto de recursos para acoger al alumnado como merece.

UGT también llama la atención sobre el hecho de que los técnicos educativos comenzarán el día 8, «por lo que se incorporan y conocen el centro el mismo día que comienza el curso, sin poder prepararse con antelación, conocer a las familias o coordinarse con el resto del equipo docente».

Los deberes recaen casi en exclusiva en las madres Los deberes escolares, fuente de conflictos y desgaste emocional en el hogar, recaen de modo mayoritario en las madres, en el 82% de los casos, y ocupan hasta tres horas diarias en la vida del alumnado, según una investigación basada en una encuesta a 1.787 familias españolas. Con el comienzo del curso académico se reabre todos los años el debate y las quejas sobre las tareas en casa y, en contra de lo esperado, el estudio evidencia que el 53 % de los hogares los apoya, porque creen que «influye de manera determinante en el rendimiento», explica en una entrevista con EFE Juan Antonio Gil Noguera, uno de los autores de la investigación, junto a José Santiago Álvarez Muñoz y Ángeles Hernández Prados, de la Universidad de Murcia. Sin embargo, puntualiza, la literatura científica está dividida respecto a «si existe una relación directa con el rendimiento académico teniendo en cuenta que en educación hay multitud de variables que afectan». El trabajo comenzó a raíz del confinamiento por la Covid-19 y ha continuado con otro estudio en profundidad sobre la misma cuestión, aún no finalizado, pero que ya arroja algunos resultados parciales. De acuerdo con la percepción de las familias consultadas, la mayoría destina entre una y dos horas al día a estas tareas. En concreto, durante el confinamiento el 50% de los hogares con hijos en Primaria dedicaron a los deberes entre una y dos horas y un 41,5% tres o más horas al día.

En el curso escolar 2023-2024 son más de 300.000 alumnos los que hay matriculados en enseñanzas no universitarias, año en el que se ha vuelto a notar un descenso en los estudiantes de Infantil y Primaria (por la caída de la natalidad) y un aumento en Secundaria y Bachillerato. De ahí que la ratio en la primera etapa haya bajado de 25 a 22 alumnos por aula.

Mañana viernes comienza el curso para Infantil y Primaria en la Región de Murcia; el lunes, 11 de septiembre, lo hará en ESO y Bachillerato; el 14 de septiembre en Formación Profesional; y en esta primera semana del mes también en enseñanzas deportivas y régimen especial.

Puesta a punto de 116 colegios de Murcia

Los 116 colegios y las 7 escuelas infantiles del municipio de Murcia han recibido este verano un plan de choque de limpieza de cara al inicio del curso escolar 2023-2024, previsto para este viernes, 8 de septiembre. Para dar a conocer el refuerzo la concejala de Educación del Ayuntamiento de la capital, Belén López, visitó ayer uno de los centros educativos, el colegio Cierva Peñafiel.

Según explicó, el Ayuntamiento de Murcia ejecuta este servicio extraordinario, que contempla actuaciones adicionales de abrillantado, acristalado, planchado, fregado y mantenimiento y revisión de todas las dependencias de los centros educativos para que estén en perfectas condiciones para el inicio del próximo año académico. Además, el equipo de Gobierno ha desbloqueado el nuevo contrato para la limpieza de inmuebles municipales, que cuenta con una dotación presupuestaria de 54,5 millones, y recoge un mecanismo que atiende las demandas trasladadas por los trabajadores e impide que los colegios se queden sin servicio de limpieza, ya que el contrato vigente estaba a punto de caducar.

La Concejalía de Educación repetirá la campaña especial de limpieza en Navidad y Semana Santa, coincidiendo con los periodos vacacionales de los escolares, para garantizar que las infraestructuras y los materiales de los colegios y las escuelas infantiles estén preparados para recibir a los alumnos después del periodo de descanso.