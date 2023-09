La hoja de ruta del futuro Gobierno de coalición de la Región de Murcia ya está marcada. El Partido Popular y Vox firmaron este martes, sin la presencia de sus presidentes, el acuerdo programático de 30 puntos que deberá desarrollarse durante la XI Legislatura. Se trata de un documento que, en palabras del portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, "dista mucho de las políticas de izquierdas que se llevan a cabo en este país" y que remará a favor de un "Gobierno fuerte y estable" que "genere confianza y dé certidumbre" a la ciudadanía.

Ciertamente, son varios los puntos que colocan a la Región a contracorriente del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como adelantó este martes La Opinión, el acuerdo incluye un punto por el que ambas formaciones se comprometen a eliminar las subvenciones directas a sindicatos y organizaciones empresariales. Lo harán modificando la Ley de Participación Institucional "para promover el método de concurrencia competitiva". El objetivo, reza el documento, es garantizar "un uso más eficiente de los fondos públicos".

Segado explicó que esto no supone "ninguna novedad" porque la concurrencia competitiva es el método ordinario de concesión de subvenciones, según la normativa. De esta forma, prosiguió, se valorarán "con unos criterios objetivos los proyectos que se presentan para asegurar la máxima eficiencia en el control del gasto público".

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, habló directamente de la "eliminación de ayudas directas" a los sindicatos y organizaciones empresariales por el hecho de serlo. "Cuando exista una necesidad por parte del Gobierno regional y se requiera la labor de cualquier organización o empresa, se sacará a concurso", argumentó.

Otros puntos que han destacado ambas formaciones políticas tienen que ver con el sector primario. En concreto, la petición de un Plan Hidrológico Nacional, del mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura y de la protección del sector de la agricultura.

No se menciona la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, de la que el PP asegura que no ha pactado con nadie ninguna modificación

Durante los últimos días, se creó cierta controversia sobre otro de los asuntos, el del Mar Menor. Tanto PP como Vox hicieron hincapié en su recuperación. Segado insistió de nuevo en que no se va a dar "ni un paso atrás" en la protección de este ecosistema y aprovechó para criticar la supuesta inacción del Gobierno central: "Exigimos que cumplan sus compromisos". El documento rubricado con la firma de ambos portavoces habla expresamente de desarrollar "todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias" para proteger el Mar Menor, "con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación". Es conocida la demanda de Vox de invertir en saneamientos separativos, ya que siempre han responsabilizado a las aguas sin depurar de las localidades ribereñas del estado de la laguna salada. No se menciona la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, de la que el PP asegura que no ha pactado con nadie ninguna modificación.

Parece que Vox está dispuesto a no entrar, de momento, en conflicto con su socio de Ejecutivo porque "el único beneficiado de esta disputa es el PSOE de Pedro Sánchez", aclaró Alpañez.

Sobre educación, existe un compromiso para implantar de manera progresiva la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. También se garantizará que los padres puedan elegir el centro educativo de sus hijos, así como, y este es el punto más polémico, la "neutralidad ideológica en el currículo escolar". El veto parental que se instauró de manera algo descafeinada la pasada legislatura se delimitará, explicaron desde Vox, "a lo que permita la ley". En este sentido, desde el PP consideran que "la legislación autonómica en materia de educación en la Región de Murcia ya neutraliza la carga ideológica de la Lomloe, por tanto, es algo que ya se está haciendo y que no tiene nada que ver con el pin parental".

Las derechas unirán sus fuerzas en la Región de Murcia para reclamar leyes nacionales para poder "luchar eficazmente" contra la ocupación ilegal de viviendas, "una forma de delincuencia" que se ha extendido "bajo el amparo de las políticas de izquierda". También se habla de mejorar la coordinación entre policías locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "erradicar con eficacia la acción de las bandas organizadas y luchar contra las mafias de la inmigración ilegal".

Los de Abascal subrayan que, "a partir de ahora, el centro de las políticas públicas van a ser las familias", aunque no se mencionan en el documento aquellas uniones LGTBI

A las clásicas demandas del Gobierno murciano de la reforma del sistema de financiación o de la culminación de las obras del Corredor Mediterráneo, se unen ahora la defensa de la pesca y de la caza "compatible con la conservación del medio ambiente", un punto con evidente sello de Vox.

Los de Abascal también han subrayado que, "a partir de ahora, el centro de las políticas públicas van a ser las familias", aunque no se mencionan en el documento aquellas uniones LGTBI. Vox sí se refirió a "la promoción de la natalidad o el cuidado de nuestros mayores", así como a las rebajas de impuestos ligadas a los jóvenes y las familias numerosas.

"No hay ni vencedores ni vencidos" Para el portavoz popular, tras este pacto, con el que consiguen los nueve votos afirmativos de los diputados de Vox en la sesión de investidura del jueves, "no hay ni vencedores ni vencidos", y espera que con él vaya a "mejorar la vida de la gente". Se trata de un acuerdo por el que el PP se compromete a designar en el Gobierno, que no tendrá más de once consejeros, como titular de la Consejería de Interior, Seguridad y Emergencias con rango de Vicepresidencia y como titular de la Consejería de Fomento a las personas propuestas por Vox. También se comprometen a impulsar una reforma legislativa para dotar al Presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, y a designar al candidato propuesto por la dirección de Vox. Además, ambos partidos se comprometen a respaldar con su voto afirmativo en la Asamblea Regional las iniciativas legislativas aprobadas por el Consejo de Gobierno y a trabajar juntos en la Cámara para consensuar la acción legislativa.

El peso de la sanidad

Tanto PP como Vox han destacado el peso que las medidas sanitarias tienen en su acuerdo programático. En concreto, han firmado para conseguir la ansiada reducción en las listas de espera quirúrgicas, en consultas externas y en pruebas diagnósticas, así como las demoras en Atención Primaria mediante el aumento de actividad, de profesionales, de tecnologías y de infraestructuras.

La salud mental tiene un punto y aparte, ya que "será uno de los pilares del sistema sanitario público con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada"

También han puesto por escrito su compromiso para aumentar el número de profesionales sanitarios y velar por la seguridad del personal médico y sanitario. Asimismo, exigirán al Ministerio de Sanidad que aumente el número anual de plazas de médicos y psicólogos internos residentes.

La salud mental tiene un punto y aparte, ya que "será uno de los pilares del sistema sanitario público con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada", dice el texto. Por ello, habrá esta legislatura un refuerzo de las medidas de prevención y se desarrollará un Plan de Mejora de Salud Mental "con la creación de programas tanto públicos como de iniciativa social, especializados en la infancia y la juventud".