Hace más de tres meses de las elecciones autonómicas y casi dos meses de la primera votación de investidura fallida con la que el tiempo comenzó a correr. Tal y como dicta la Ley Electoral, pasado mañana se convocarán elecciones autonómicas automáticamente si la Asamblea no inviste a ningún presidente de la Comunidad. Y será ese día, justamente, cuando tenga lugar la votación del segundo debate de investidura de Fernando López Miras, único diputado con posibilidades de salir elegido. ‘In extremis’ y jugando con fuego.

Por suerte para el Partido Popular, esta vez su grupo parlamentario en la Cámara llega a la sesión con los deberes hechos y tras haber alcanzado un acuerdo con Vox, su socio natural con el que va a gobernar codo con codo durante los próximos cuatro años. Tres años y nueve meses, más bien.

El relato del Partido Popular es claro desde que el viernes anunciaran el pacto con Vox, una unión de conveniencia que su líder aseguró durante meses que no se iba a producir. Ante las comparaciones con María Guardiola (presidenta de Extremadura que se vio obligada a formar un Ejecutivo con Vox tras decir que no lo haría), ayer, el portavoz popular en el Parlamento murciano, Joaquín Segado, defendía durante la rueda de prensa posterior a la ronda de contactos con la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, que el presidente Fernando López Miras ha actuado con «responsabilidad» para alcanzar «el mejor acuerdo para la Región de Murcia». Y continuaba: «Nuestro presidente y el Partido Popular han aportado una dosis excepcional de coherencia para no llevar a la Región a más bloqueo y parálisis».

«La mayoría de los ciudadanos lo que quieren es que el Gobierno murciano esté presidido y dirigido por el PP y por Fernando López Miras», algo que quedó demostrado, explicó Segado, por el resultado obtenido el pasado 28 de mayo, cuando los populares sacaron el 43% de los votos. Además, insistió en la idea, manifestada por su líder en dos entrevistas en medios nacionales esa misma mañana, en que López Miras «ha intentado por todas las vías posibles» alcanzar un gobierno en solitario, «pero es consciente de que la mayoría de los ciudadanos no quieren una repetición electoral y aquí estamos para trabajar por el interés general».

Consideran desde el PP que, tras el fiasco que supuso el primer debate de investidura, valoradas las alternativas, dado que el plazo finalizaba y las posiciones eran inamovibles, «en un ejercicio de responsabilidad se optó por alcanzar el mejor acuerdo posible».

Así será el debate de investidura Miércoles 6 de septiembre: la sesión comenzará a las 11 horas con la intervención sin límite de tiempo de López Miras. El candidato expondrá ante la Cámara su programa de Gobierno y solicitará su confianza y aprobación. Jueves 7 de septiembre: la sesión se reanuda a las 9.30 horas con la intervención de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos. Tras el turno de réplica, el candidato podrá contestar por un tiempo máximo de 90 minutos. Y seguidamente, se procederá al turno de fijación de posiciones por parte de los grupos, por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. El debate lo cerrará el candidato con una intervención final por un tiempo máximo de 20 minutos. A continuación, se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento.

Cuestiones sensibles

Aprovechó su comparecencia para adelantar que se ha llegado a un acuerdo en el que las políticas que el PP siempre ha defendido, como las educativas, las sanitarias o las cuestiones tan sensibles como la igualdad, la violencia de género y el respeto por el medio ambiente, «van a mantenerse».

Sin embargo, está por ver que no se vayan a producir roces o desavenencias entre ambos partidos a cuenta del Mar Menor.

Antes de ayer decía el propio Miras que «no se dará un paso atrás con el Mar Menor» en el Gobierno de coalición entre el PP y Vox. A nadie se le escapa que ambas formaciones proponen soluciones distintas a la degradación de este frágil ecosistema. Ayer, Antelo parecía echar un capote al todavía presidente en funciones. «Se darán dos pasos hacia adelante para su protección», dijo el líder de Vox en la Región tras reunirse con Visitación Martínez.

«Estamos totalmente de acuerdo en hacer una ley que de verdad proteja el Mar Menor. Es una obsesión compartida con Fernando López Miras», insistió. Fue entonces cuando sugirió que las líneas de actuación deberán pasar por solucionar el problema con los saneamientos, que son, según él, «muy deficitarios». En este sentido, dijo que «hay que hacer un esfuerzo económico para depurar las aguas» de los ayuntamientos ribereños e indicó que espera que el Gobierno central colabore para lograr este fin. Incluso, mencionó que Vox quiere hacer una ley «que de verdad» proteja el Mar Menor.

Ante las dudas que suscitaron las referencias a la laguna salada por parte del líder de Vox, Joaquín Segado, decía unos minutos después públicamente que no tienen pactado con nadie «ninguna modificación de la Ley del Mar Menor». Y añadió que «no está en ningún papel ni está sobre la mesa», así como que «no habrá ninguna modificación del Mar Menor que suponga rebajar su protección». «No haremos ningún cambio respecto a la política del Mar Menor que no sea aumentar y consolidar su protección», insistió.

«Gobierno fuerte y estable»

Evidentemente, Antelo confirmó en su encuentro con Visitación Martínez «lo que es un secreto a voces»: el apoyo de los nueve diputados de Vox a la investidura de López Miras, «que va a contar con el respaldo del 18% de la población, por lo que tendrá el voto favorable de más del 60% de los votantes», explicó. «Va a ser un Gobierno fuerte y estable», predijo.

Asimismo, contó que «ha sido una negociación muy complicada» y que hasta pensó «que íbamos irremediablemente a una repetición electoral».

Tal y como ha repetido López Miras durante los últimos días, Antelo también cree que «nadie quería una repetición electoral» en la Región de Murcia. «Creo que la gente que votó al PP o a Vox está contenta con este Gobierno de coalición», concluyó el futuro vicepresidente.

Rubén Martínez será el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario

Con el nombramiento del presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, como vicepresidente de la Comunidad y consejero de Seguridad, Interior y Emergencias, este deberá abandonar el cargo de portavoz del Grupo Parlamentario, que será ocupado por el actual portavoz adjunto y mano derecha del líder de Vox en la Región, Rubén Martínez Alpañez.

Precisamente él es quien se encuentra estos días ultimando con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, el acuerdo programático del futuro Gobierno de coalición del Partido Popular y de Vox.

Yerno del ya fallecido José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), el dirigente de la formación de Santiago Abascal trabajó como jefe del departamento de Inversiones del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) hasta que dio el salto a la política, ocupando el cargo de Secretario de Organización de Vox en la Región de Murcia.

Preguntado por los periodistas, José Ángel Antelo subrayó ayer durante la rueda de prensa posterior a su reunión con la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, que hay varios nombres «encima de la mesa» para designar al futuro consejero de Fomento, que tendrá las competencias de Ordenación del Territorio.

Antelo dará a conocer la decisión más adelante, una vez que se haya votado la investidura de López Miras y este se disponga a formar su nuevo Ejecutivo.