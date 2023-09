"Se acabó el teatrillo", ha dicho esta mañana José Vélez, secretario general de los socialistas murcianos, tras reunirse con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, en la ronda de contactos previa al debate de investidura del próximo miércoles y jueves. "Ha pasado lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, que Vox entraría en el Gobierno regional y que López Miras se arrodillaría ante Vox", ha lamentado.

Vélez ha señalado que Miras fue el primer presidente "que metió a la ultraderecha en un Gobierno", la legislatura pasada. "Y también lo ha hecho en varios ayuntamientos de la Región", ha recordado. Para el PSOE, "Murcia ha perdido más de tres meses "por un paripé irresponsable de Miras para atender los intereses del PP nacional de Feijóo". En este sentido, cree que el candidato popular "estaba interesado en lo que pudiese ocurrir a nivel nacional".

Para Vélez, el presidente autonómico en funcinoes "nos ha mentido" y "ha intentado tomar el pelo a los ciudadanos", ya que "dijo que no metería a Vox en el Gobierno". En concreto, "dijo literalmente: No voy a gobernar con Vox porque las coaliciones son un engaño", ha recalcado. Por este motivo, considera que "Miras no tiene palabra, no es de fiar".

Podemos cree que "el Mar Menor pagará el precio de este Gobierno ultra"

Por su parte, María Marín, de Podemos, también ha recordado que Fernando López Miras dijo durante toda la campaña que no iba a gobernar en coalición. "Hace un mes dijo literalmente que no gobernaía con Vox bajo ningún concepto. Desgraciadamente, sabemos lo que vale la palabra de López Miras, vale lo mismo que la de Guardiola en Extremadura o que la de Feijóo. A la vista está que no tiene grandes principios", ha manifestado.

Para Podemos, "ese PP moderado solo existe en campaña, pero a la hora de la verdad no existe. No hay diferencias con Vox". Además, ha criticado que no se conozca "nada del programa" del nuevo Gobierno cuando la investidura de su presidente tendrá lugar en las próximas horas. "No sabemos qué van a pactar, pero no tenemos ninguna duda de que el Mar Menor y los derechos de las mujeres en la Región son quienes más van a pagar el precio de este gobierno ultra que nos espera la próxima legisltura. Es el momento de reaccionar y luchar aún más por nuestros derechos", ha subrayado.