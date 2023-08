El sector ganadero de la Región de Murcia ha exigido más medidas para el control de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) tras la detección de tres ciervos en dos cotos de caza en Moratalla y Caravaca de la Cruz con síntomas compatibles. Esta enfermedad, que afecta a animales rumiantes domésticos y salvajes pero no a humanos, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias por los últimos focos detectados en explotaciones de bovino en otras comunidades españolas. Se transmite gracias a la picadura de un tipo concreto de mosquito (Culicoides spp.) y su aparición ha obligado a aplicar restricciones en cuanto al movimiento del ganado.

En concreto, los territorios donde se han localizado animales con esta patología no podrán exportar a otros países de la Unión Europea ganado bovino, ovino y caprino con vida y que no vayan a sacrificio. Estos animales sí se pueden mover dentro de España aunque, si van a zonas donde todavía no se ha detectado el virus, se tienen que llevar en vehículos desinsectados y sin que el ganado bovino tenga signos clínicos de la enfermedad, entre otras restricciones.

En la Región, organizaciones agrarias como Asaja han reclamado que si estas desinfecciones se llevan a cabo en uno de los 40 centros de limpieza de vehículos para ganado, los ganaderos puedan recibir una certificación concreta que asegure que el camión donde viajan los animales ha sido tratado adecuadamente. Hasta ahora, la limpieza de estos transportes puede hacerse a nivel particular si el ganadero rellena una declaración responsable donde asegure que se ha realizado esta labor en el vehículo.

Esta medida no es suficiente para Asaja, que pidió durante la reunión que mantuvo el consejero en funciones de Ganadería, Juan María Vázquez, con ganaderos y cazadores, una protección extra que permita llevar en la documentación que acompaña al movimiento del ganado una especie de sello que acredite la desinfección en un centro especializado. La Consejería vio posible esta medida y estudiará cómo implementarla.

Por su parte, COAG ha reclamado al Ministerio de Agricultura un Plan de Lucha y Control de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica ante la escasa información sobre esta patología. La organización agraria considera que es necesario este plan de control que recoja información detallada de la enfermedad, un estudio de la posible evolución de su propagación futura y de impacto real sobre la ganadería de bovino, así como las tasas de mortalidad, abortos, pérdidas indirectas como afecciones a la vitalidad del rebaño, gastos veterinarios y de productos insecticidas e impacto de limitaciones a las exportaciones.

Desde UPA reclamaron también un plan que aborde este problema y que la enfermedad sea catalogada de saneamiento ganadero para que el sector pueda recibir ayudas frente a posibles sacrificio de su ganado.