La Diputación Permanente de la Asamblea Regional se reunirá este viernes a las nueve de la mañana para convalidar o no el decreto ley del Gobierno murciano que amplía de forma indefinida la moratoria urbanística en el Mar Menor hasta que se apruebe el plan de usos del suelo en la cuenca vertiente. Los diputados de dicho órgano parlamentario podrán validar o no la norma, pero no se podrán presentar enmiendas a no ser que la oposición pida tramitar el decreto como proyecto de ley. El Partido Popular no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante el texto, que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 3 de agosto.

La Asamblea vuelve a abordar este tema tras echar para atrás la propuesta del PSOE a finales de julio. La decisión que deberán tomar los diputados se llevará a cabo en medio de un enrarecido escenario político, donde la Región de Murcia sigue esperando a que se conforme un nuevo Ejecutivo tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. El decreto debería estar convalidado antes del 3 de septiembre, ya que el Gobierno disponía de un plazo de 30 días para que el Parlamento murciano diera su 'ok' al nuevo freno a las construcciones en torno a la laguna salada. El PSOE estudiará el próximo jueves cuál será el sentido de su voto en la Diputación Permanente mientras que Vox puede tener la llave para sacar adelante el decreto, aunque los de José Ángel Antelo se han opuesto por activa y por pasiva a esta moratoria urbanística por "ineficaz". Podemos se ha mostrado muy crítico con el nuevo texto del Gobierno regional, ya que su nueva redacción ha permitido desbloquear el desarrollo de la segunda fase del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos, y con dudas sobre otros proyectos urbanísticos.