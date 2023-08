BBVA lanza la primera edición de BE Challenger Graduate Program, una iniciativa que pretende captar y formar talento en un conocimiento poco extendido en el mercado como es ‘Behavioral Economics’ o economía conductual. Durante los últimos cuatro años, BBVA se ha convertido en un referente a nivel global en esta disciplina, no solo en el sector financiero sino también si lo comparamos con otros mercados.

DCon el lanzamiento de la primera edición del BE Challenger Graduate Program, ya son cerca de 200 las solicitudes recibidas por parte de diferentes perfiles de jóvenes talentos interesados en formarse y desarrollarse laboralmente en el campo de las ciencias del comportamiento. Los jóvenes que resulten seleccionados, podrán formar parte de un equipo puntero en la industria y con amplia experiencia en la aplicación de Behavioral Economics, quienes acompañarán y velarán por el desarrollo del BE Challenger. Los jóvenes seleccionados darán apoyo a los especialistas en la resolución de retos de negocio, así como en la definición y ejecución de la estrategia de una unidad en constante evolución. El BE Challenger se podrá desarrollar con un perfil completo y atractivo para el mercado, con un profundo conocimiento del cliente, con sensibilidad de negocio y familiarizado con grandes tendencias en el mundo corporativo como Design Thinking y Agile.

El programa tiene especial foco en la formación teórica y práctica de 11 meses en modalidad de jornada completa, que junto con el mentoring asociado, permitirá alcanzar especialistas en Behavioral Economics con alta empleabilidad en el mercado laboral.

El programa busca continuar la formación profesional de los jóvenes que hayan estudiado un grado en ADE, Económicas, Ingeniería Industrial, Psicología u otra formación relacionada con las Ciencias del Comportamiento. Preferiblemente, deben tener formación de máster relacionados con Ciencias del Comportamiento, de Cliente o MBA y deben haberlo terminado a más tardar hace dos años límite.