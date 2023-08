Este verano los servicios de Emergencias se están topando con un viejo problema que cada año va a más en los accesos a los espacios naturales de la Región de Murcia. El creciente interés por disfrutar unas horas en las pozas más atractivas de la Comunidad o bañarse en las mejores playas del litoral murciano trae como consecuencia la llegada de cientos de coches que en muchas ocasiones terminan por taponar las carreteras o caminos de acceso a estos lugares. Este fin de semana pasado la acumulación de vehículos privados aparcados en los márgenes de las vías volvió a causar problemas en Moratalla, la playa del Lastre de Portmán (La Unión) o en las calas de Calnegre, en Lorca.

Para la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Región, el principal inconveniente es la imposibilidad de que ambulancias, camiones de bomberos u otros vehículos de emergencias puedan acceder a estos espacios con tanto coche mal aparcado. «Conforme una zona de baño se va conociendo más, la afluencia de gente se dispara. El problema es la inconsciencia de algunos, que ante la falta de sitio aparcan donde quieren e impiden que se pueda actuar cuando hay un imprevisto». Atajar estos taponamientos tiene, por otro lado, sus dificultades por varios factores: distintas competencias entre administraciones, normas regulatorias en espacios protegidos y la propiedad de los terrenos.

En los acceso a las famosas pozas de Somogil, en Moratalla, el Ayuntamiento y los medioambientales se encuentran con este inconveniente a menudo. Los coches aparcan antes de llegar al camping de La Puerta pues el camino forestal a los baños está cerrado julio y agosto. Impedir la llegada o controlar el aforo de vehículos en la carretera principal podría perjudicar a este alojamiento rural, recuerda el alcalde Juan Pascual Soria: «No podríamos hacer lo mismo que han hecho en Bullas con el Salto del Usero». Los agentes de la Guardia Civil pueden actuar para denunciar a los coches mal aparcados, «pero cuando hay 200 vehículos la tarea es complicada».

Aparcamientos disuasorios

El regidor de Moratalla quiere reunirse con la Dirección General de Medio Natural para acordar una solución entre todos (Ayuntamiento, Comunidad, agentes forestales, policía y propietarios de terrenos en la zona). Una posibilidad que se está estudiando, comenta Soria, es la de habilitar un aparcamiento disuasorio en la carretera a La Puerta en un terreno particular. Los agentes medioambientales inciden en que un obstáculo para acabar con la masificación en estos rincones tan preciados es la falta de un aparcamiento habilitado, «ya que muchos de los terrenos son privados y los ayuntamientos necesitan la autorización expresa de los propietarios».

En Mula, el problema en el paraje de Fuente Caputa no es tanto los aparcamientos a uno y otro lado de la carretera, sino que los accesos a la poza principal están en terreno privado y los dueños no quieren comprometerse a mantenerlos para no masificar la zona. «Ni nosotros ni la Comunidad tenemos competencias sobre estos caminos, por lo que es muy complicado de controlar y de tener en condiciones», explica Diego Boluda, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento muleño.

¿Quién actúa?

Tratar de frenar estos conflictos en los espacios naturales es tarea de varios cuerpos de seguridad según las competencias. Los agentes medioambientales pueden actuar si los planes que regulan los parques naturales les habilitan para ello; si no, se puede requerir la presencia de la Guardia Civil o la policía local para sancionar, algo de lo que advierten a los bañistas los voluntarios de Protección Civil de La Unión para acabar con los bloqueos en la playa del Lastre.