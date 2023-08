Con el lanzamiento de la primera edición del BE Challenger Graduate Program, ya son cerca de 200 las solicitudes recibidas por parte de diferentes perfiles de jóvenes talentos interesados en formarse y desarrollarse laboralmente en el campo de las ciencias del comportamiento. Los jóvenes que resulten seleccionados, podrán formar parte de un equipo puntero en la industria y con amplia experiencia en la aplicación de Behavioral Economics, quienes acompañarán y velarán por el desarrollo del BE Challenger. Los jóvenes seleccionados darán apoyo a los especialistas en la resolución de retos de negocio, así como en la definición y ejecución de la estrategia de una unidad en constante evolución. El BE Challenger se podrá desarrollar con un perfil completo y atractivo para el mercado, con un profundo conocimiento del cliente, con sensibilidad de negocio y familiarizado con grandes tendencias en el mundo corporativo como Design Thinking y Agile.

Este programa de BBVA tiene un especial foco en la formación teórica y práctica con una duración total de 11 meses en modalidad de jornada completa, que junto con el mentoring asociado, permitirá alcanzar especialistas en Behavioral Economics con alta empleabilidad en el mercado laboral. La iniciativa busca principalmente continuar la formación profesional de los jóvenes que hayan estudiado un grado en ADE, Económicas, Ingeniería Industrial, Psicología u otra formación relacionada con las Ciencias del Comportamiento. Preferiblemente, deben tener formación de máster relacionados con Ciencias del Comportamiento, de Cliente o MBA y deben haberlo terminado a más tardar hace 2 años límite. Requisitos de los candidatos Además, se requiere que tenga conocimiento de las principales teorías de la economía conductual; conocimiento de frameworks de trabajo de Behavioral Economics aplicado como: EAST, BASIC, MINDSPACE; conocimiento de estadística aplicada a la experimentación y diseño experimental además de conocimiento de productos financieros digitales. En BBVA hay más de 30 especialistas que conforman esta disciplina a nivel mundial con el fin de ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones en relación a sus finanzas. Lo hacen estudiando cómo los seres humanos toman sus decisiones, eliminando las fricciones y activando los motivadores que desencadenan un impacto positivo en los clientes. La economía conductual sitúa al cliente en el centro, no solo escuchando sus inquietudes y necesidades, sino observando su comportamiento.