El coronavirus sigue presente entre nosotros como un microorganismo más pero, por desgracia y a diferencia de otros virus, tiene una circulación continuada durante todo el año. El aumento de los casos durante las últimas semanas mantiene a 60 personas ingresadas en hospitales de la Región y a 3 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI-. Por ello, las medidas preventivas como la mascarilla vuelven a ser objeto de debate. Shirley Pérez, doctora en Ciencias de la Salud y especialista en medicina preventiva del Hospital Reina Sofía, explica su punto de vista de la actual situación manteniendo la calma, pero con un pequeño toque de atención a la población: hay que reactivar el principio de cautela que hemos perdido desde que se anunció el final de la pandemia, con especial atención en los grupos más vulnerables. La activación de medidas concretas como la vuelta de la mascarilla puede darse en hospitales si se detectan casos de transmisión cruzada, pero quedan lejos del ámbito general por el bajo ritmo de subida que mantiene el coronavirus.

¿Puede hablarse de repunte en este aumento de casos de covid?

Los datos actuales no se pueden considerar como un repunte porque, estadísticamente hablando, los números no se han desfasado. Sí es cierto que, en un contexto hospitalario, hemos pasado de dos casos a los ocho o diez.

¿Debemos preocuparnos por el aumento?

No es cuestión de asustarnos. Es cuestión de adaptarnos a que la presencia de los microorganismos está con nosotros y uno de ellos es el SARS-CoV-2.

¿Cuáles son sus recomendaciones para la población general?

Si estamos en un sitio con mucha concurrencia, sin distancia de seguridad y veo a alguien estornudando o tosiendo, tengo que adoptar una medida preventiva básica: me cubro para no entrar en contacto con esas gotas. Debemos seguir teniendo una actitud de cautela sin llegar a entrar en temores. El estado de no pandemia no puede llevarnos al descuido porque la covid está presente todo el año.

¿Por qué es importante mantener esa actitud de cautela?

Vemos que, una vez que se ha acabado la pandemia, hemos perdido el principio de cautela y ese principio lo debemos mantener siempre, también con la gripe. La diferencia es que la gripe tiene más circulación en otoño y la covid está todo el año.

¿Y qué pasa con los grupos más vulnerables? ¿Deben adoptar medidas más estrictas?

Es muy importante que sepamos nuestra condición inmunológica. Ese aspecto es nuestro autocuidado. A mis pacientes siempre les digo que lo primero debemos cuidarnos nosotros, estar atentos a lo que puede afectarnos. Si tengo diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC-, enfermedad renal crónica o tratamientos que me comprometen inmunológicamente, tengo que llevar mis medidas de prevención para la covid como la higiene de manos o la mascarilla. Yo no me puedo considerar población general si, por ejemplo, para mi enfermedad de Crohn, recibo un tratamiento que disminuye mis defensas. Ya no soy población general y tengo mayor facilidad para adquirir la infección que quien no usa ese tratamiento.

¿Puede la situación actual traer de vuelta medidas preventivas en los hospitales como la mascarilla?

Esas medidas están supeditadas a la detección de una transmisión cruzada de covid en cada hospital. Si tenemos un paciente con covid y existe una relación epidemiológica con otro paciente que entró después, deberíamos implementar medidas por encima. Llegado ese punto, el preventivista de cada hospital podría implementar la mascarilla en su área de salud de acuerdo al riesgo. No vamos a entrar en estado de alarma, pero podemos activar un control de brote.

¿Existe la posibilidad de recuperar medidas para toda la población?

Por parte del Ministerio de Salud no hemos recibido ninguna notificación para instaurar ninguna medida. Si la Consejería detecta un aumento en la incidencia y considera que hay que aumentar las medidas de prevención, lo haremos así, pero para llegar a ese punto se deben analizar muy bien los datos de la vigilancia que se hace constantemente. En ese momento nos dictarían las medidas adicionales a tomar adicionalmente a las que ya hubiera implantadas en cada centro hospitalario.