Los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y de San Javier multan con 750 euros a las personas que claven su sombrilla en la arena, a fin de dejar un puesto reservado en la playa, y se marchen.

Así se establece en las ordenanzas municipales reguladora del uso y aprovechamiento de las playas, que en San Javier se aprobó en 2021, mientras que en San Pedro está vigente desde 2017. Estos municipios costeros son los únicos de la Región que, de momento, sancionan esta conducta, y son pioneros en España en hacerlo: las localidades malagueñas de Torrox, Vélez y Algarrobo han implantado este verano una nueva multa de hasta 300 euros para quienes pongan en práctica esta costumbre que genera molestias al resto de bañistas.

Colocar a primera hora la sombrilla, la toalla, las sillas de playa y elementos similares en una buena posición delante del mar para luego irse y no volver en un rato es algo que ha pasado «toda la vida», dicen bañistas y vecinos de localidades costeras. Ha sido este estío cuando diferentes ayuntamientos del país han decidido regularlo. Y sancionarlo.

El artículo 5 de la ordenanza de San Javier se refiere a la ‘prohibición de reserva de espacio’ y reza que «queda prohibida la permanencia en las playas de sombrillas, parasoles, butacas y demás enseres o similares sin haber usuarios en las mismas, con la finalidad de reservar el espacio físico de la playa, así como dejar instalados los elementos precitados, siempre que no se encuentren presentes sus propietarios, por el solo hecho de tener reservado un lugar en la playa».

En este sentido, concreta el texto que «a efectos de evitar las reservas de zona se prohíbe la realización de ‘parcelas’ delimitadas con cualquier objeto o murete de arena», al tiempo que precisa que «se prohíbe la colocación de los elementos citados anteriormente con el fin de facilitar las labores de limpieza de las playas».

«En el caso de que los servicios de limpieza vean dificultada su tarea, con motivo de la existencia de esos elementos, y no se encuentren presentes sus propietarios para recogerlos, los retirarán y los depositarán en las dependencias de Policía Local», se detalla en la ordenanza. En estas instalaciones, las personas podrán recuperar sus enseres.

Si los servicios de limpieza ven problemas para adecentar el arenal porque están estos elementos, se requisan

En cuanto al régimen sancionador, plantar la sombrilla se considera una infracción de carácter leve y se sanciona igual que a quien haga sus necesidades fisiológicas en el agua o a quien se lave en el mar con jabón: con multa de hasta 750 euros.

En el caso de San Pedro del Pinatar, la normativa dice en su artículo 34 que «queda prohibida la permanencia, durante la noche, de sombrillas, parasoles, butacas o demás enseres, con la finalidad de reservar el espacio físico de la playa. Y en cualquier caso antes de las 8.00 horas, para facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento de las playas».

«Los objetos que se encontraran de esta forma serán retirados y almacenados por las autoridades locales, y permanecerán en las dependencias municipales durante un periodo máximo de catorce días. Si, transcurrido dicho plazo, no fuesen retirados por sus dueños, justificando su propiedad, tendrán la consideración de ‘residuo’ y se procederá a su eliminación», destacan. La multa: 750 euros.

En otros municipios costeros de la Región, como Mazarrón o Cartagena, no se multa a quien reserve sitio. Policías locales de estas zonas, consultados por este diario, explican que no se trata de una conducta que requiera de su actuación: generalmente, si algunos bañistas se sienten contrariados ante esta práctica, se limitan a «quejarse entre ellos o llamar la atención» a quien lo hace, cuando no a «retirar la silla un poco y poner su toalla», sin que ello suponga un conflicto en el que tenga que intervenir la autoridad.