El portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Murcia y presidente provincial, José Ángel Antelo, ha vuelto a insistir, a través de unas declaraciones realizadas a la Cadena COPE, que "la mano sigue tendida" para el presidente regional en funciones, Fernando López Miras.

Antelo ha analizado, entre otras muchas cuestiones, la situación del PP y Vox en la Región de Murcia. "Nosotros hemos estado conformando en la Región de Murcia diferentes gobiernos de coalición. Hace 10 días se formó otro Gobierno en Alhama de Murcia y se van a seguir conformando gobiernos".

"No se han conformado antes porque hubo elecciones generales y López Miras los tenía parados", ha insistido, para añadir que "cuando nos sentamos a negociar con ellos, por primera vez en la historia, expulsaron de la mesa de la Asamblea a la tercera fuerza política".

A pesar de ello, Antelo "tiende" la mano al PP. "Nosotros desde el 28 de mayo tendimos la mano al señor López Miras y no recibimos una respuesta hasta tres semanas después", pero no entiende el veto a Vox. "Nos encontramos con un nuevo veto, en el que Vox no puede dar representatividad política a la gente que le ha votado en las últimas elecciones del 28 de mayo, que es casi un 18 por ciento".

Por eso pide respetar "a los electores del Partido Popular y a los electores de Vox", sobre todo, ha destacado, ante el crecimiento de la formación. "Vox es el único partido que sube porcentualmente en voto, que pasa al 22 por ciento. Todos los demás partidos bajan en intención de voto".

La última conversación que tuvo con López Miras fue hace más de un mes y sigue esperando que le llame. "Solo escuchamos convocatorias a través de los medios de comunicación, con vetos por adelantado, con un orden del día en el que Vox no puede participar".

Ya pusieron una reunión el pasado 10 de julio donde pusieron encima de la mesa la vicepresidencia del Gobierno regional y dos consejerías. Hay que recordar, explica Antelo, que la Región de Murcia tiene diez, "nosotros queremos reducir ese gasto y también hay que recordar que nosotros ya hicimos presidente al señor López Miras con un acuerdo programático, que incumplió en su totalidad y no contento con ello, introdujo a tránsfugas de Vox a gobernar".

Sobre la posible repetición de las elecciones, cree que hasta "el último segundo se pueden solucionar los problemas. En este caso, el señor López Miras lo que tiene que hacer es llamar, ya que es él quien tiene la potestad de conformar gobierno y es él quien no se pone en contacto con Vox. Y cuando alguien no se pone en contacto con Vox, y lo único que vemos son frases hechas a través de los medios de comunicación, se da a entender que prefiere ir a repetición electoral".