Las horas extra sin pagar permitirían crear 2.000 empleos en la Región

Los sectores con condiciones laborales más precarias no son los únicos en los que se hacen horas extraordinarias que no llegan a pagarse. También los técnicos y los profesionales de las disciplinas científicas y los empleados de la banca y de las empresas de consultoría aparecen entre los más perjudicados por esta práctica, según explicó a La Opinión el secretario de Formación, Medio Ambiente y Salud Laboral de CC OO, Juan Blázquez.

El dirigente sindical asegura que la hostelería es una de las actividades en las que más se puede alargar la jornada laboral, dado que «hay que esperar a que se vayan los clientes para después recoger, limpiar y cerrar, pero ese tiempo no siempre está incluido dentro del horario de trabajo».

Afirma, además, que la mayor bolsa de horas extra no remunerada se produce «en el sector financiero», en el que resulta bastante normal que los empleados vayan a trabajar por las tardes, cuando las oficinas bancarias están cerradas «para poder cumplir los objetivos que tienen asignados» .

También los técnicos y los profesionales de disciplinas científicas y los empleados de las empresas de consultoría aparecen entre los más perjudicados, según explicó Blázquez.

El secretario de Salud Laboral remite a un estudio realizado por el sindicato hace varios años, en el que se indica que «los servicios concentran el grueso de las horas extra, algo lógico dado su peso mayoritario en el empleo», aunque el volumen de esta bolsa «es muy superior en las horas extra no pagadas (79%) que en las pagadas, como reflejo de situaciones de explotación y prolongación no legal de jornada laboral que se produce en mayor medida».

Por otra parte, «la industria, la construcción y la agricultura concentran una parte relevante de las horas extra pagadas (el 39%) pero solo suponen el 21% de las horas extra no pagadas, un abuso que está menos extendido a estos sectores».

En el campo y en el sector agroalimentario no es habitual que los temporeros dejen de cobrar las horas extraordinarias, dado que la jornada es variable y las empresas suelen pagar en función de su duración. Sin embargo, Blázquez apunta que «en el campo se aprovecha el trabajo a destajo para pagar menos».

En el año 2022 los trabajadores de la Región hicieron una media de 80.000 horas a la semana no remuneradas, a pesar de que desde 2019 las empresas están obligadas a tener un Registro de Jornada en el que queda constancia del tiempo que sus empleados hacen de más para compensarlo después.

El mayor repunte se produjo en el segundo trimestre del año, en el que se registra un elevado crecimiento del empleo en los sectores en los que más puede alargarse la jornada de trabajo fuera del horario, como la hostelería.

Entre abril y junio de 2022 el número de horas extras no remuneradas en la Región se duplicó en relación al año anterior y alcanzó las 121.900. En los meses del verano de 2022, entre julio y septiembre, aumentaron un 41%.

Entre abril y junio de 2023 los trabajadores murcianos han hecho una media de 82.600 horas gratis a la semana.

En el primer trimestre de este año se han computado 74.000 horas no remuneradas, una cifra cercana a la de 2021 y 2022. Según el estudio realizado por CC OO antes de la pandemia, las horas extraordinarias no remuneradas representan en la Región en torno a la tercera parte del total.

Sin embargo, Murcia no aparecía incluida entre las comunidades en las que se trabajan más horas no remuneradas que pagadas, dado que esta práctica afecta más a los empleos cualificados, mientras que los asalariados del campo y de la construcción tienen un salario estipulado por hora trabajada cuyo impago resulta más comprometedor para las empresas.

La lista de comunidades con más horas no remuneradas está encabezada por Madrid (56%), Galicia (51%), País Vasco (56%), Cantabria (53%), Ceuta y Melilla (71%).

CC OO propone computar el tiempo de conexión real en el ordenador

Las luces encendidas fuera del horario de trabajo establecido en los convenios colectivos, que a veces podían verse en algunas empresas hasta bien entrada la noche, delataban hasta no hace mucho la presencia de los empleados que se veían obligados a alargar su jornada sin recibir ninguna remuneración por las horas trabajadas de más para terminar las tareas asignadas. Ahora la introducción del teletrabajo permite llevarse el trabajo pendiente a casa sin dejar ningún rastro en el Registro Horario de la empresa. Por eso, el secretario de Salud Laboral de CC OO, Juan Blázquez, considera necesario establecer dispositivos de control horario «en los ordenadores y en los portátiles para que se puedan computar con exactitud todas las horas que el empleado permanece conectado».

Juan Blázquez apunta que la tradición de no pagar horas extraordinarias «es un problema cultural», que no se plantea en otros países de Europa. «Lo tenemos que arreglar», defiende. El informe realizado por el sindicato destaca que «las horas extras no pagadas son una forma de explotación que se concentra en mayor medida en empleos considerados de mayor calidad: indefinidos, a tiempo completo y ocupaciones técnicas y profesionales en el sector servicios». Además, «la mitad de las horas extra no pagadas y de las personas que trabajan esas horas tienen una ocupación técnica o profesional».

De hecho, los últimos datos del INE muestran que en el colectivo de técnicos, profesionales científicos e intelectuales el número de horas extra trabajadas y no cobradas es muy superior a las pagadas. Además, el impago de horas trabajadas en estos colectivos de profesionales que desempeñan trabajos científicos y técnicos se concentra especialmente entre las mujeres, tal y como refleja la EPA. Así, el retrato de la población trabajadora que realiza horas extra no pagadas «se aleja del perfil típico de la precariedad laboral, ofreciendo nuevos puntos de vista para localizar y analizar la precariedad y explotación que soporta la población trabajadora en España», indica el informe del sindicato.