La creciente presión social para evitar el fin de la moratoria urbanística en torno al Mar Menor ha obligado a actuar al Gobierno regional a pocos días de que desapareciera el veto que mantenía la Ley autonómica de la laguna desde hace tres años. El Consejo de Gobierno aprobará este jueves un decreto ley que prorrogará el parón de las construcciones en los municipios ribereños hasta que no esté en vigor el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. Este documento, que debía estar ya terminado pero que sufre un considerable retraso, debe poner orden en los usos del suelo de la comarca del Campo de Cartagena.

La medida que sacará adelante el Gobierno murciano será efectiva desde el mismo jueves, por lo que no habrá margen para que los promotores puedan presentar proyectos urbanísticos en los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Aquellos desarrollos urbanos que no estuvieran aprobados antes de la entrada en funcionamiento de la Ley del Mar Menor en 2020 seguirán sin poder ver la luz. El decreto ley deberá ser convalidado en la Asamblea Regional mediante un procedimiento ordinario a partir de septiembre como quería el PP, que rechazó junto a Vox la iniciativa del PSOE para prorrogar la moratoria en un pleno extraordinario este mes.

El Ejecutivo regional justifica que con esta medida se arreglarían los fallos que presentaba la propuesta de los socialistas, que de aprobarse, según la Comunidad, no hubiera impedido reactivar las construcciones en las inmediaciones de la laguna salada, algo que niega el PSOE. Su tramitación en el Parlamento autonómico permitirá presentar enmiendas al decreto ley que sacará adelante el Consejo de Gobierno. Pese a ello, los consistorios ribereños descartaron que con el fin de la moratoria se hubieran podido reactivar las macrourbanizaciones que quedaron paralizadas hace tres años.

Los servicios jurídicos llevan preparando desde principios de esta semana el nuevo decreto que el Gobierno no ha querido comunicar hasta ahora. El Ejecutivo se encuentra en funciones desde las pasadas elecciones autonómicas y tiene pendiente, entre otras cosas, prorrogar también el plazo para que las explotaciones agrarias cercanas al Mar Menor puedan contratar una inspección privada con el fin de verificar que cumplen la Ley del Mar Menor.

PSOE: "Miras nos ha llevado al Mar Menor a una situación límite"

El PSOE ha señalado que "no habríamos llegado a este punto crítico si López Miras hubiera hecho su trabajo y hubiese aprobado un Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, tal y como recoge la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor". De aprobarse el decreto ley, señalan los socialistas, lo estudiarán "con lupa para cerciorar que no se trata de una artimaña más de las que nos tiene acostumbrados López Miras. No vamos a consentir una moratoria urbanística de postureo o descafeinada para intentar engañar una vez más a la ciudadanía y seguir favoreciendo intereses particulares”.

El diputado regional Manuel Sevilla ha asegurado que López Miras es el único responsable de haber llevado el Mar Menor de nuevo a una situación límite por no cumplir la Ley del Mar menor y no haber aprobado un Plan de Ordenación de la Cuenca en el plazo de tres años. “No habríamos llegado a este punto crítico si López Miras hubiera hecho su trabajo y cumpliera la ley. Hay que recordar que la Ley establecía una moratoria urbanística temporal de 3 años desde su entrada en vigor, en la que no se han permitido nuevos desarrollos urbanísticos, para que durante este tiempo se pudiera elaborar un plan de ordenación de la cuenca vertiente”, ha añadido.

El socialista ha subrayado que “es una tremenda irresponsabilidad que el PP haya dado lugar a que venza la moratoria urbanística temporal”, como ya manifestó el secretario general del PSOE en la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Pepe Vélez, el pasado lunes. “La elaboración y aprobación de un plan de ordenación de la cuenca vertiente al Mar Menor es un paso fundamental para proteger la laguna, ya que es un instrumento básico para ordenar las diferentes actividades que se realizan en su entorno, garantizando un desarrollo sostenible y compatible con el Mar Menor”, ha afirmado.

Por otro lado, el diputado regional ha celebrado que, “gracias a la iniciativa presentada por Pepe Vélez en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional y a la presión social, López Miras se haya visto obligado a rectificar su posición”.

Vox estudiará si el decreto es constitucional

Desde Vox, que también rechazó la posibilidad de sacar adelante un pleno que permitiera prorrogar la moratoria, avanzan que cuando el Consejo de Gobierno apruebe el decreto ley, la formación lo estudiará para saber si el texto es constitucional.

Podemos: "El decreto ley es un parche"

María Marín, portavoz del grupo parlamentario Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, ha manifestado su temor a que el decreto ley anunciado por el Gobierno regional sea solo "otra maniobra de distracción por parte del PP de López Miras". La moratoria que se plantea "no es indefinida y el Mar Menor no va a mejorar ni en un año ni en dos, sino que nos va a costar décadas recuperarlo, por lo tanto", ha asegurado Marín, "este decreto ley es solo un parche".

La portavoz morada también considera que "esta moratoria tampoco va a servir para parar las miles de viviendas de los planes que ya habían sido aprobados antes de 2020". "Ahora mismo", ha denunciado María Marín, "se están construyendo más de 500 viviendas en La Manga y miles más vienen de camino, algo que el gobierno regional no tiene ninguna voluntad de impedir".

Frente a estas medidas que considera insuficientes, Marín ha exigido a López Miras "tomarse el drama ecológico y económico del Mar Menor en serio" y ha reclamado soluciones más ambiciosas. "Si de verdad quieren proteger el Mar menor lo tienen muy fácil: que aprueben ya una moratoria indefinida y sin excepciones y que se dejen de excusas", ha concluido.