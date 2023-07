El próximo jueves 3 de agosto la moratoria que prohíbe nuevos desarrollos urbanísticos en torno al Mar Menor decaerá. Tras tres años de plazo con el que se pretendía elaborar un documento que pusiera orden en los usos del suelo del Campo de Cartagena, este no está listo y la Asamblea Regional deberá aprobar una prórroga para paralizar las nuevas construcciones. La Diputación Permanente del parlamento murciano se reunirá este lunes a partir de las once para aprobar o no la convocatoria de un pleno extraordinario con el fin de tratar este tema.

En la calle, una hora antes de que se reúna el órgano de la Asamblea, protestarán una quincena de colectivos sociales y ecologistas con el objetivo de meter presión a los políticos para que aprueben una prórroga de la moratoria urbanística. Estas organizaciones muestran su preocupación porque, en el caso de que no se prorrogue la moratoria, "el Mar Menor quedaría desprotegido de cara a los proyectos urbanísticos descontrolados que ya anuncian sin pudor algunos municipios ribereños". Otra amenaza, señalan, son las negociaciones políticas para formar gobierno en la Región, que podrían "expoliar nuestro patrimonio natural". Por todo ello, reclamarán un plazo "indefinido" para dicha paralización de la construcción en el litoral de la laguna salada y un impulso al Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor para que se apruebe cuanto antes. La alteración de los cauces del Mar Menor impide retener hasta 60 hm3 de avenidas "Imprescindible" "Todas las leyes de protección de nuestro medio ambiente son muy necesarias y, a la vista está, que las normas del Mar Menor siguen siendo imprescindibles para tratar de darle un respiro a su frágil situación", explican estos colectivos en un comunicado, "consideramos imprescindible que la moratoria urbanística a orillas del Mar Menor no cese, dado que los motivos que llevaron a establecerla siguen plenamente vigentes, tanto desde el punto de vista ambiental como legal". De aprobar la Diputación Permanente un nuevo pleno, será la Junta de Portavoces quien ponga una fecha para reunir a todos los diputados en un mes donde la actividad parlamentaria se paraliza por vacaciones. De decaer la moratoria, los promotores podrían presentar en los ayuntamientos ribereños a partir del 3 de agosto cualquier proyecto que contemple un nuevo uso urbanístico del suelo que rodea al Mar Menor. El PSOE, que presentó una iniciativa para modificar la Ley del Mar Menor y vincular la moratoria a la aprobación del plan de ordenación de la cuenca, alerta de que hay promotores urbanísticos a la espera de que decaiga la norma.