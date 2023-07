La Región nunca había repetido unas elecciones autonómicas. Los diferentes gobiernos siempre han podido salir adelante en solitario o en coalición, como es el caso de la última legislatura. Tal vez por lo traumático que fueron para el PP los últimos cuatro años compartiendo Ejecutivo con Ciudadanos, que les presentó una moción de censura, como con los tránsfugas, ahora se niega por completo a gobernar en compañía de Vox.

El 28 de mayo el PP obtuvo un 43% de los votos, consiguiendo así 21 diputados en la Asamblea Regional, a solo 2 de la mayoría absoluta. Vox, único grupo en el que se puede apoyar el PP en la Cámara murciana, cuenta con 9 diputados tras haber recibido el 18% de los sufragios. Los populares sacaron más escaños que toda la izquierda junta, por lo que necesitan, al menos, la abstención de Vox para investir al candidato López Miras.

Lo que parecía una negociación sencilla entre socios naturales se ha convertido en un guirigay en el que ambos intentan echarse la culpa de llevar a la Región a una repetición electoral. El kit de la cuestión está en si se forma un Gobierno monocolor del PP, objetivo de los populares, o de coalición, línea roja de los de Abascal. Si no alcanzan un acuerdo antes del 7 de septiembre, los murcianos acudirán por tercera vez a las urnas en cinco meses. Concretamente, el 25 de octubre. Todo un récord del que nadie saca pecho.

EMPRESARIOS

Votar el próximo 25 de octubre representaría «una irresponsabilidad absoluta», afirma José María Albarracín, presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), preguntado sobre la posibilidad de una repetición electoral en la Comunidad.

La patronal murciana considera que el electorado de la Región «dijo muy claramente qué opción debe tomar la responsabilidad de gobernar y eso se tiene que respetar».

«Para que una negociación llegue a buen puerto las dos partes tienen que saber ceder y está sucediendo lo contrario. Cada uno con sus razones está tensando la cuerda y al final no se cumple el objetivo, que es la constitución ya de un Gobierno que comience a trabajar», afirma Albarracín.

Por su parte, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) pide a ambos partidos «altura de miras para que sepan llegar a acuerdos donde el interés general esté por encima del particular y podamos tener en la Región un gobierno cuanto antes».

Su presidenta, Ana Correa, considera que «la Región no se puede permitir la paralización que supone tener un gobierno en funciones, máxime cuando la situación a nivel nacional es similar». Reclama «estabilidad y seguridad» para los empresarios y advierte que esta situación solo genera «desconfianza, siendo un auténtico lastre para el desarrollo de la actividad económica».

En la misma línea, la Cámara de Comercio: «Continuar con la incertidumbre y la inestabilidad actual, con la ausencia de un gobierno que planifique y oriente su acción política a futuro, determina que, en cierta medida, la sociedad se sienta desprotegida». Y subrayan: «Una de las mejores palancas de la actividad económica es la estabilidad institucional y lógicamente, una repetición electoral nos aleja de este deseable escenario que nuestros políticos deberían evitar».

Sindicatos

Los sindicatos tampoco se muestran a favor de la repetición electoral. Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la Región, cree que los ciudadanos, con el mandato electoral, «han puesto a trabajar a sus representantes, en el gobierno o en la oposición, para avanzar socialmente, no para involucionar». Asimismo, lamenta que las negociaciones se centren en «una suerte de reparto de cargos y de sueldos públicos». Jiménez es claro en este sentido: «Esta Región de Murcia necesita, quiere y merece avanzar en inclusión social, igualdad, feminismo, diversidad y redistribución de la riqueza. Partido que no acepte estos postulados no debiera tener aspiraciones de gobierno».

Su homólogo de Comisiones Obreras (CC OO), Santiago Navarro, no duda en responsabilizar al PP y a Vox de las nuevas elecciones, si estas llegan a producirse. «Además, es que, sinceramente, no creo que el resultado vaya a cambiar mucho. Estamos perdiendo el tiempo», afirma. Incluso, considera que, «mirando los últimos resultados» del 23J, en los que la izquierda ha mantenido su representación y ha subido en número de votos, puede que la derecha lo tuviera más difícil. «Vox no es el único que tiene que esforzarse, también el Gobierno regional debe mover ficha para llegar a un acuerdo», afirma.

Ecologistas

Muy críticos con esta situación son los ecologistas de la Región de Murcia, que llevan años lamentándose de la gestión del medio ambiente que hace la administración autonómica.

«Lo relevante en este caso, no es tanto si Vox entra o no en el Gobierno, sino en qué se basa el acuerdo y qué cosas logra imponer. Ahí está la preocupación, ya que es un partido abiertamente negacionista de las problemáticas ambientales, por lo que intentará frenar las soluciones que desde la ciencia y el conocimiento se están planteando en ámbitos como el cambio climático o el Mar Menor», declara Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción.

Antes que la repetición electoral, le preocupa, en materia de medio ambiente, el hecho de que puedan estar «en juego normas necesarias para proteger el Mar Menor, con repercusiones socioeconómicas importantes, algo que supone poner en riesgo nuestro futuro». Otro asunto, añade, «es si esta situación podría realmente desbloquearse con una repetición electoral, o no, y en qué sentido».

A Pedro García, de Anse (Asociación de Naturalistas del Sureste), también le preocuparía que los temas medioambientales pasaran por manos de Vox, «con lo que ya está haciendo en otros gobiernos» y con lo que defendió la pasada legislatura en Cabo Cope. «El paso atrás sería aún mayor que con Antonio Luengo, cuya legislatura fue desastrosa», opina.

A lo que esté por venir, con o sin repetición electoral, Pedro García le pide un «giro de 180 grados».

Sector primario

El sector primario, en boca de Vox por la supuesta «criminalización de los agricultores» a cuenta de la Ley de Protección del Mar Menor, confían en que haya un Gobierno en septiembre. Sin embargo, «si fuera necesario, aunque no deseable, no es ningún drama repetir unas elecciones», afirma José Miguel Marín, presidente de COAG en la Región.

«Las pretensiones de Vox tienen su lógica, dado que una parte de sus votantes están relacionados con el campo y esta fuerza política aspira a dar las respuestas que consideran necesarias para este sector; pero también es cierto que se trata de una posición de partida, que se podría moderar», espera.

Desde Proexport, su presidente, Mariano Zapata, considera que «la Región no se merece unas nuevas elecciones», por lo que desea «un acuerdo lo antes posible».

Las exportaciones de este sector son un importante motor económico para la Región que todavía no se ha visto afectado por la interinidad del Gobierno. No obstante, Zapata advierte de que la situación debería «dar un giro» para la vuelta del verano. «No puede ser que la Consejería de Agricultura no esté a pleno rendimiento en pocos meses», señala, ya que «hay muchas normativas y protocolos que sacar adelante».Lo que debía ser una negociación sencilla entre socios naturales se ha convertido en un callejón sin salida que tiene a la patronal, sindicatos y ecologistas preocupados ante una administración paralizada