Agosto es el mes de vacaciones por excelencia en la Asamblea Regional. No es ni hábil, a no ser que así lo decrete la Diputación Permanente. Pasado mañana, precisamente, este órgano parlamentario se reúne el último día de julio para decidir si convoca o no en días posteriores una sesión extraordinaria para debatir si se amplía o no la moratoria urbanística en el Mar Menor, que vence el día 3 de agosto. Lo de celebrar un nuevo debate de investidura ni siquiera está en la agenda.

El diputado regional socialista Manolo Sevilla exigía ayer al Partido Popular, que tiene mayoría en los órganos de control de la Asamblea, que permita este debate de ampliación de la moratoria hasta que se apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente "para velar por la protección de la laguna". "Desde el Partido Socialista, exigimos que actúen con responsabilidad, que antepongan los intereses generales de la Región y que permitan su tramitación por el Mar Menor", afirmó a través de un comunicado. La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor establece una exclusión temporal de nuevos desarrollos urbanísticos hasta que se apruebe de forma definitiva un Plan de Ordenación Territorial, que se debería haber realizado en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la norma. Por eso, la moratoria vence oficialmente el 3 de agosto. "El Gobierno de López Miras no tiene ningún interés en recuperar y proteger el Mar Menor. Esta es una prueba más. Ni siquiera son capaces de cumplir la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. En todo este tiempo, no han sido capaces ni de elaborar y aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente. La inacción y la desidia del PP respecto al Mar Menor es injustificable", señaló. El diputado socialista indicó que el Plan de Ordenación es fundamental para ordenar las diferentes actividades que se realizan en el entorno de la laguna, con el fin de garantizar un desarrollo sostenible y compatible con el ecosistema. "Por ello, pedimos que esta ley se tramite con carácter de urgencia y por lectura única para acelerar los trámites". Desde el PSOE insisten en que es "urgente" que se apruebe esta moratoria para que no se realicen nuevos desarrollos urbanísticos y construcciones "de forma completamente desordenada, repitiendo los errores del pasado y que han contribuido a la degradación de la laguna que estamos sufriendo actualmente". Sin embargo, desde el Partido Popular ayer no confirmaron si apoyarán o no la celebración de este debate antes de que expire el plazo de la moratoria. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, dijo en una entrevista en Onda Cero que en el PP se encuentran "estudiando la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista y el lunes tomaremos la mejor decisión". Negociaciones en ‘stand by’ Hoy por hoy, la Asamblea cierra sus puertas el martes y no debería abrirlas hasta que empiece el mes de septiembre. Cabe recordar que el día 7 de ese mes finaliza el plazo para investir a un presidente del Gobierno regional y se convocan elecciones. Por tanto, no sería extraño que el Partido Popular forzara un nuevo debate de investidura para proclamar presidente a López Miras durante la segunda quincena de agosto y primeros días de septiembre. No lo hará en los próximos días debido al último encontronazo con Vox, partido del que quiere conseguir su abstención sin necesidad de hacerle un hueco en el futuro gobierno. Los de Abascal se encuentran muy molestos con los populares por haberse enterado, según dicen, de la hora y el lugar de la última reunión entre ambas formaciones por la prensa. Además, se niegan a sentarse "con vetos", es decir, si formar parte de Ejecutivo bicolor no está sobre la mesa. Ninguno quiere ceder y parece que los distintos equipos se irán unos días de vacaciones para tomar aire antes de una nueva intentona. El portavoz del Gobierno regional en funciones, Marcos Ortuño, calificaba ayer en Onda Regional de "diabólica" la actual situación de bloqueo en la negociación para lograr la investidura de Fernando López Miras. "Queremos negociar pero nuestro interlocutor no se pone", dijo, en referencia al plantón que les dio esta semana. La batalla del relato la luchan ambos bandos, que cada día ofrecen entrevistas en varios medios de comunicación. En Informa Radio estuvo el presidente provincial de Vox en la Región, José Ángel Antelo, que confirmó que su partido "no va a ir a una reunión en la cual ya le ponen un veto por delante y en la cual le dan puestos institucionales que realmente no sirven para cambiar las políticas". "Nosotros no queremos sillones, yo creo que esto el Partido Popular lo tiene que tener claro, queremos herramientas para cambiar las políticas", insistió la voz de Abascal en la Región.