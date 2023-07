"Si no se ponen de acuerdo, estamos listas para unas nuevas elecciones". Así ha reaccionado María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, al último desencuentro entre PP y Vox para formar gobierno. "En Podemos siempre estamos preparadas para desalojar a la derecha y la ultraderecha, pero aún más ahora que todo el mundo ha visto sus mentiras y sus verdaderos intereses", ha valorado este jueves por la mañana.

Tras la remontada de las últimas elecciones generales, Marín asegura que "la izquierda está enchufada y estamos seguros de que también aquí, en la Región de Murcia, se pueden cambiar las tornas y lograr una mayoría progresista".

No obstante, y a pesar de que no temen una nueva cita electoral, desde la formación morada creen que "lo más seguro es que PP y Vox acabarán poniéndose de acuerdo". Las declaraciones cruzadas entre el portavoz del PP, Joaquín Segado, y Rubén Martínez Alpañez, de Vox, evidencian de hecho que "no hay ningún debate de ideas, porque en esta Región no hay diferencias ideológicas entre derecha y ultraderecha".

Para Marín estamos asistiendo a "una negociación impúdica para repartirse los cargos, las prebendas y los coches oficiales" y vaticina un acuerdo en agosto ya que "Vox solo quiere sillones y López Miras solo quiere conservar la poltrona". "El precio de este acuerdo será alto y lo vamos a pagar todas las personas de esta tierra", ha concluido.